Guardia Nacional o desafuero

Desde el portal

Ángel Soriano

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, declaró una tregua en los “Martes del Jaguar”, su programa televisivo creado para exhibir las inmoralidades de su paisano “Alito” Moreno, una vez que la bancada del PRI a través de la diputada Yolanda de la Torre propuso que el acompañamiento del Ejército a la Guardia Nacional en las calles se prolongue hasta 2028.

Al mismo tiempo, sigue el proceso de desafuero en la Cámara de Diputados contra el dirigente tricolor solicitado por el Fiscal campechano Renate Sales, que lo acusa de asociación delictuosa y de enriquecimiento ilícito. El complicado proceso seguramente quedará congelado una vez que el PRI aceptó apoyar la militarización de la seguridad nacional y fracturar la Alianza Va por México.

Seguramente este cambio de opinión -como la del presidente López Obrador, respecto al retorno de la tropa a los cuarteles ofrecida en campaña-, del PRI obedece a las fuertes presiones en contra de “Alito” Moreno y a la operación política del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández en repetidos encuentros públicos con el campechano.

“Haiga sido como haiga sido” se demostró que el manejo político del país obedece a una sola persona, el que decide del destino nacional, con toda la fuerza del Estado, con capacidad suficiente para “doblar” voluntades e instituciones y someterlas a una sola disposición: Así ocurrirá con el Senado y la SCJN, no hay de otra.

TURBULENCIAS

La lógica de la diputada De la Torre

La diputada priista coahuilense Yolanda de la Torre, al asegurar que no hay nadie detrás de la iniciativa que presentó para prolongar hasta el 2028 la presencia militarizada de la Guardia Nacional en las calles, indicó que está dispuesta a retirarla -como lo pidió Marko Cortés, líder nacional del PAN-, a condición de que ninguno de los 31 gobernadoras y gobernadores y la jefa de Gobierno de la CDMX indiquen que no la necesita y que sus policías tienen capacidad para enfrentar la delincuencia organizada. Y como ningún estado ni municipio cuenta con los recursos para hacer frente al creciente poderío de la delincuencia común y organizada, desde luego que no retirará la propuesta y ésta quedará tal cual… En tanto, en el Senado siguen haciendo su juego de llevar hasta el fin de semana la aprobación de la transferencia de la Guardia Nacional hasta el fin de semana, con el objeto de aparentar independencia de poderes y de criterio de sus integrantes, pero finalmente será aprobada por unanimidad, una vez que se ha visto que a cualquiera le puede ocurrir lo que ha sufrido Alito Moreno… En Oaxaca siguen impulsando la creencia de que al asumir la presidencia de la Conago y la derrota del ex gobernador campechano Alito Moreno el gobernador Alejandro Murat se perfila como virtual candidato presidencial, que desde luego puede ocurrir, pero tiene enfrente a una experimentada política como Beatriz Paredes Rangel, de larga trayectoria como dirigente social, diplomática y legislativa. La presidencia de la Conago fue por pase automático al concluir el periodo el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad y la derrota política de Alejandro Murat obedece a una estrategia federal de enfrentar la desatada delincuencia organizada; ambos asuntos si bien benefician al mandatario oaxaqueño, de ninguna manera quiere decir que el presidente López Obrador esté maniobrando para favorecerlo… En tanto, el embajador estadounidense en nuestro país, Ken Salazar, sigue su recorrido por las zonas conflictivas ofreciendo el apoyo de su gobierno para pacificar las regiones agobiadas por la violencia asegurando que si no hay paz no hay sinceridad. La alerta de los EU a sus compatriotas de no visitar esos sitios es minimizada por el presidente López Obrador y los considera como metiches.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista