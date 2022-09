PAN y PRD contra PRI

Augusto Corro

Estaba anunciada la división de la alianza Va por México integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD). Aún no sucede totalmente, pero PAN y PRD anunciaron una suspensión temporal de la coalición con el PRI. Por su parte, el líder priista, Alejandro Moreno Cárdenas (“Alito”) manifestó que la mencionada alianza no está en riesgo y sostuvo que no hay ruptura.

Las organizaciones políticas tenían el compromiso de participar unidas en tareas legislativas y electorales. Una serie de conflictos las llevó a una suspensión de la alianza. En medio de esos conflictos de inconformidad aparece el líder priista, ex gobernador de Campeche y diputado, Alejandro Moreno Cárdenas (a) “Alito”.

El dirigente tricolor es señalado como un político corrupto contra el que pesan acusaciones de varios delitos, entre otros el de enriquecimiento ilícito.

En los últimos meses, el campechano fue exhibido en los medios de comunicación con audios en los que manifiesta su patanería y negocios turbios con un sin número de personas. Todo hacía suponer que “Alito” podría salir bien librado de los señalamientos de sus adversarios políticos. Sin embargo, no fue así, las exigencias de tiempos políticos y electorales le marcaron el rumbo.

La “cola larga”

Con toda esa “cola larga”, como se dice coloquialmente, no tenía posibilidades de presentar una defensa fuerte. De ahí, según circula el rumor, que tuvo que ceder ante las presiones de sus adversarios políticos. Todo iba bien en el renglón legislativo hasta que le plantearon el desafuero. Además, advirtió que no permitiría ninguna influencia de los otros partidos, en las decisiones priistas. En este renglón, no tuvo que esperar mucho tiempo para externar sus opiniones. Además, se complicó la relación de “Alito” con los dirigentes de los otros dos institutos políticos.

Se suponía que los partidos de la oposición no iban a participar para apoyar, pues los diputados están dentro de una “moratoria constitucional”; es decir, dejar a un lado su trabajo, no hacer nada.

Hace varios días, la diputada priista, Yolanda de la Torre, presentó una iniciativa de ley para ampliar la permanencia del Ejército en las calles 9 años. Explicó que no se viola la “moratoria” mencionada; pues no trastoca la Constitución. El propio presidente López Obrador apoyó la propuesta priista.

Más leña a la hoguera

La acción de la legisladora le echó más leña a la hoguera, pues se marcó la división en el Partido Revolucionario Institucional: los diputados están de acuerdo con ella, pero los senadores no. Y el conflicto alcanzó al Revolucionario Institucional, en cuyo interior enfrenta problemas con la jerarquía priista. En este espacio informamos que expresidentes del partido le exigieron la renuncia a “Alito” como dirigente, pero este rechazó la solicitud de los renombrados priistas.

El momento político que se vive es muy importante porque se trata de la unidad de la oposición para enfrentar a Morena en las elecciones en el Estado de México (Edomex) y las presidenciales en el 2024. En el Edomex, de acuerdo con las encuestas, Morena encabeza la cifra de preferencias electorales. Si priva la división en los partidos opositores, ya puede usted imaginarse los resultados, como el hundimiento total del Revolucionario Institucional.

Así pues, el diputado Moreno Cárdenas se encuentra en un callejón sin salida. De ahí que su presunta alineación con Morena se entienda como una actitud lógica.

Como señalamos, “Alito” tiene conflictos en su estado, en su partido y en la Cámara de Diputados. Además, seguro que está impaciente en su situación de político, porque ya alzó la mano como aspirante a la candidatura presidencial del 2024.

Ayer (miércoles), en la mañana, luego de que las dirigencias del PAN y PRD anunciaron la suspensión temporal de la coalición “Va por México” con el PRI, el líder nacional del tricolor, Moreno Cárdenas aseguró que la alianza no está en riesgo y sostuvo que no hay ruptura.

¿Usted qué opina amable lector?

