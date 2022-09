Sonrisas Ken-Monreal molestaron a AMLO

Espacio Electoral

Eleazar Flores

UNA RAYA MÁS AL TIGRE-. No obstante cumplir institucionalmente sus papeles de embajador y líder de la Cámara alta, que fungía como anfitrión, captados en espontánea sonrisa en la tierra de Antonio Aguilar, el detalle molestó mucho al padre de la Cuarta Transformación, dicen lo enterados.

Seguramente a eso se debió el despectivo comentario presidencial al referirse el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador quien calificó de “metiches” a las autoridades norteamericanas cuando sugieren no viajar a nuestro país que sufre altos niveles de inseguridad, aceptados incluso por el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en su comparecencia del miércoles pasado en la Cámara alta.

Ampliando el comentario presidencial, López Obrador dijo que era “de mal gusto” anunciar esas restricciones de viajes a distintas entidades de la república mexicana, como consecuencia de hechos violentos que se vienen registrando y difundiendo ampliamente por los medios de comunicación.

Verdad o mentira, son dos vertientes, la primera muy evidente acerca de la franca sonrisa entre el embajador norteamericano, el señor Ken Salazar, y su infaltable sombrero casi como parte de su uniforme de trabajo, y Ricardo Monreal.

La segunda, o sea la mentira, podría deducirse, dada la frialdad política que priva entre el padre de la Cuarta Transformación y el senador zacatecano, antaño comensal frecuente a los almuerzo con chilaquiles en Palacio Nacional… qué tiempos aquellos.

Imagínese la reacción presidencial cuando ve la fotografía tomada a Ken Salazar y a Ricardo Monreal en la tierra de éste último.

Fue justamente la indiscreción de un reportero madrugador la que esparció el rumor o mentira del enojo presidencial, cuando vio muy sonrientes al embajador Salazar y al Senador Monreal el pasado fin de semana en alguna plaza pública de Zacatecas, como para demostrar que las continuas notas de asesinatos no les preocupaban tanto, ni a ello ni al otro Monreal, sí, David, quien dice textualmente que hay que encomendarse a Dios ante tanta violencia ¿Y los ateos a quién?

Al Presidente de la República pudo o no haberle molestado la espontánea sonrisa entre el embajador y el senador, total que don Ricardo casi casi sufre proscripción política por parte del dueño de Morena y seguidores, al menos para la candidatura presidencial y con eso de que ya hay varias corcholatas apuntando hacia la jefatura de Gobierno, pues el zacatecano está fuera de base dicho de deportistas del sexenio.

Claro que esto es lo que se vive, pero como en política lo que hoy es mañana ya no, o viceversa, pronto nos desengañaremos del tamaño del berrinche presidencial, no obstante presumir que la venganza no es su fuerte, imagínese si lo fuera… mejor seguimos el lunes.

elefa44@gmail.com