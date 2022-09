Comunidad Monrealista, red de apoyo al zacatecano

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Movimiento Nacional Progresista se cuelga de Claudia Sheinbaum para asegurar un lugar

En esta adelantada carrera presidencial de “corcholatas y corcholatos”, ahora los aspirantes dedican buena parte de su tiempo a armar sus redes de apoyo. Por ejemplo, ahí está el caso del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, que una vez de haberse abstenido en la votación para que la Guardia Nacional pasara a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), salió a la luz la Comunidad Monrealista y en lo que fue su primer evento, en la presentación del libro “Las Grandes Reformas para el cambio de Régimen”, que se llevó a cabo en el Monumento a la Madre de la Ciudad de México, quienes se dieron cita en el lugar recibieron al zacatecano al coro de: “¡Presidente, presidente!”.

No obstante, llama poderosamente la atención que la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, se allega de apoyos que a lo largo del tiempo, podrían ser no tan provechosos para su causa. Tal es el caso ni más ni menos que de Fernando González, que sustituyó con su Movimiento Nacional Progresista lo que fue su fallido partido Redes Sociales Progresistas, que distó mucho de alcanzar el requerido 3 por ciento para obtener el registro como partido político. Lo hace por eso, y no porque sea muy progresista apoyar a una mujer candidata, como lo aseveró él en un discurso.

Quizás por eso ahora, el nuevo partido de González se acoge a la funcionaria capitalista y con ello, intenta asegurar un lugar en el escenario político nacional.

Este hecho coincide con el retorno de la eterna líder del magisterio, Elba Esther Gordillo, a la política, bajo el cobijo del lopezobradorismo, aunque no por ello, la maestra deja de dar sus “raspones” a funcionarias como la limitada secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, que tiene por costumbre no contestar todas las preguntas que se le hacen.

Por otra parte, al parecer, las cosas seguirán complicándose en la semana que inicia y el debate continuará en torno a la militarización del país que, afanoso, intenta el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aquí, en el centro, está en que el inquilino de Palacio Nacional, no debe conseguir la ruptura de la alianza Va por México.

Ayer, el PAN y el PRD lanzaron un comunicado conjunto en el que hicieron un llamado al PRI para que retiren la propuesta presentada por la diputada Yolanda de la Torre, para que el Ejército continúe en las calles hasta 2028, y no como originalmente se tenía contemplado, hasta el final del sexenio de López Obrador, en 2024.

En una cuestión sí hay que insistir. Como se consignó en este espacio en anterior entrega, de acuerdo a una encuesta realizada recientemente por una conocida firma, el 80 por ciento se pronuncia porque el Ejército continúe en labores de seguridad, dado que las policías municipales de todo el país, han dado muestra de ineficacia, amén de que no reciben prácticamente ningún apoyo por parte del Estado. La propia diputada de la Torre ha insistido en que hay municipios en los que sólo hay 4 policías sin la más mínima preparación.

Cuántas historias además, no se conocen sobre poblaciones asoladas por la delincuencia organizada donde hasta los policías huyen por el grado de violencia que reina en éstas.

En una de las partes del comunicado de PAN y PRD se establece: “Se requiere una propuesta real, construida de la mano con la sociedad civil y por la coalición Va por México, asumiendo la práctica del parlamento abierto, para que se conozcan las preocupaciones de la academia, de expertos en la materia y tener diagnósticos objetivos sobre la situación del sistema de seguridad pública del país”.

Llama la atención -en este orden de ideas- que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, haya salido a decir que el retorno de las Fuerzas Armadas a los cuarteles, generaría un problema, porque, “se comentó la iniciativa de incrementar los años en que seguiríamos en al ámbito de la seguridad pública (hasta 2028). Les mencionamos que era importante el trabajo que hacemos en los estados, que los propios gobernadores vean si les ha servido”. Esto último va íntimamente ligado con lo que señalara en días pasados la diputada Yolanda de la Torre en el sentido de que si un sólo gobernador o presidente municipal decía que no requería a las Fuerzas Armadas en su localidad porque tenía resuelto el problema de la inseguridad, entonces ella bajaría su iniciativa.

Otra parte de dicho comunicado señala que: “A diferencia de lo que prometió en campaña y no cumplió López Obrador, ni el PAN ni el PRD estamos pidiendo que regresen los militares a los cuarteles. Lo que estamos pidiendo es que se corrija la fallida estrategia de seguridad que ha incrementado los niveles de violencia e inseguridad y que, como cualquier país democrático en el mundo, México tenga una Policía Nacional civil, bien pagada, equipada y organizada”.

Recordó el general secretario el encuentro que recientemente tuvo con la bancada del PRI en la Cámara de Diputados y en este punto hay que hacer hincapié en que si el de Tepetitán no ha podido cumplir aquello de que México accederá a un sistema de salud como el de Dinamarca, entonces, ¿qué nos podemos esperar de lo que pueda ocurrir en el combate a la inseguridad?, pues es un hecho que el tabasqueño está obstinado en pensar que lo que hace, es suficiente. Nada más alejado de la realidad.

De cualquier manera, en su gira de este fin de semana, el presidente López Obrador presumió lo que aprobaron los senadores.

Municiones

*** Los diputados federales del Grupo Parlamentario del PRI, dieron a conocer hace unos días su posición en el sentido de que votarán en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023, “porque ni es austero, ni favorece a México”. Esto último es totalmente cierto, pues dicho paquete sólo robustece los “elefantes blancos”, “obras magnas” de López Obrador, pero además, los diputados del tricolor consideraron como ilógico destinar más recursos a pagar intereses de la deuda adquirida por este gobierno, mientras se recorta a la compra de medicamentos y a la construcción de carreteras en la mayoría de los estados. Asimismo, también se pronunciaron en contra de la propuesta presupuestal entregada a la Cámara de Diputados, porque “las prioridades de México no están plasmadas en ella. No hay explicación para que mientras el sector salud padece el desabasto, el Tren Maya recibe cada vez más recursos”. Los legisladores del Revolucionario Institucional, detectaron que en el presupuesto para el año entrante, “no hay impulso a la economía familiar, al crecimiento económico a la actividad productiva; en cambio, sí nos endeuda y genera despilfarro en caprichos personales y electoreros”.

