Sigue el INE

Espacio Electoral

Eleazar Flores

EN EL SIGUIENTE PERIODO-. Con éxito de sobra y las exequias completas para el antaño “partidazo”, del que emergió hace treinta años aproximadamente, el padre de la Cuarta Transformación da buenas cuenta a sus fieles, militarizando al país, reduciendo presupuestos para educación y cultura, a cambio de aumentarlos a Fuerzas Armadas.

El siguiente paso en la agenda legislativa, integrada mayoritariamente por dóciles diputados y senadores, será disminuir en un veinte por ciento mínimo, el presupuesto del Instituto Nacional Electoral , INE, de 14 mil millones de pesos para 2023, para lo cual hasta medios de comunicación se han puesto del lado gubernamental.

En fin, la mayoría legislativa guinda dirá la última palabra en unos dos meses aproximadamente, pero si la consigna superior es debilitar al árbitro, empezarán por el presupuesto, al tiempo.

QUIÉN LO DIJERA-. Al igual que las Águilas del América llevan “n” triunfos consecutivos haciendo historia con ello, pasa lo mismo con un tabloide que una semana, más o menos, lleva dándole nota de ocho al padre de la Cuarta Transformación, cuando que antes regateaba contenidos oficiales tanto que cuando al presidente inmediatamente anterior le dieron “la de ocho”, lo criticaron.

Con lo anterior no transgrede mi ley autoimpuesta en el sentido de que perro no come carne de perro, pues en este caso se trata de que “periódico no come periódico”.

Esto va para quienes reiteran que los columnistas no tienen, o no tenemos, opinión propia respecto al acontecer nacional, lo que no es siempre cierto, y además, debe puntualizarse antes de seguir para justificar este contenido, que la observación de que el citado tabloide lleva una semana o más destacando la información presidencial, viene de fieles lectores, jornada tras jornada.

En un país de libertades ya sólo faltaba que nos escandalizamos por el hecho de que tal medio impreso siempre trae notas a favor no sólo del Presidente sino también de sus candeleros, pero sobre todo de sus “corcholatas”.

Caeríamos en el otro extremo, ver u opinar mal de quienes un día sí y otro también, enjuician y critican con argumentos y pruebas, cifras oficiales del “éxito” gubernamental en materia de seguridad, abatimiento de la delincuencia, combate a la carestía, cuyo estandarte básico de nuestra alimentación es la tortilla que hoy cuesta 30 pesos el kilo, tres veces más que hace cuatro años, pero vamos bien.

Al margen o además de destacar la información oficial, el fondo real de la preocupación popular y que va en aumento, es el encarecimiento de alimentos básicos además de la tortilla, pues siguen el pan, azúcar, huevo, arroz y frijol, se publiquen o no a ocho columnas.

elefa44@gmail.com