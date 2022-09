A pesar de avances legislativos, persiste la discriminación

Luis Muñoz

En México, de acuerdo con estadísticas del Inegi, hay más de 6 millones de personas con algún tipo de discapacidad, ¡lo que equivale a llenar más de 70 veces el Estadio Azteca!

Son personas a las que hay que atender con acciones de apoyo y de cómo garantizar sus derechos.

Por eso es importante que el jueves de la reciente semana se aprobara en la Cámara de Diputados, por unanimidad de 469 votos, el dictamen que faculta al Ejecutivo a promover la inclusión y no discriminación de personas con discapacidad mediante campañas de difusión y divulgación, a efecto de sensibilizar sobre la circunstancia de estas personas y contribuir al mejoramiento de su calidad de vida.

El documento avalado adiciona una fracción XIII al artículo 6 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Menciona que pese a los avances legislativos y los instrumentos internacionales que el país ha asumido, aún no hay suficientes acciones públicas que eviten la discriminación y fomenten la inclusión de las personas con discapacidad, sea cual fuere ésta.

“No hay difusión suficiente en la lengua de señas; no hay suficientes animales de compañía y disposición de aceptarlos en los distintos comercios privados y oficinas públicas; no hay suficiente comunicación en lengua braille; no existen protocolos ni capacitación para recibir, atender y comunicarse con personas de talla pequeña, en silla de ruedas, sordomudo o invidente”, precisa el documento.

Añade que las reformas se inscriben en las acciones legislativas afirmativas de inclusión a las personas con discapacidad, en el concierto de lo establecido en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En la fundamentación del dictamen, la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputada Gabriela Sodi Miranda (PRD), destacó que se analizaron tres iniciativas sobre las facultades del titular del Ejecutivo federal en materia de atención a la discapacidad.

En este sentido, dijo que el agregado a la ley es importante para normalizar las distintas características de la condición humana, con la intención de buscar la máxima calidad de vida para las personas con discapacidad, su inclusión plena y sin discriminación.

Por tanto, se busca que el Poder Ejecutivo implemente políticas públicas que promuevan la vida independiente y sin discriminación de las personas con discapacidad.

“En el marco de la recepción del Presupuesto de Egresos para el próximo año fiscal, esperemos se respalden las propuestas con presupuesto a estas políticas de inclusión social”, puntualizó.

En su oportunidad, la diputada de Morena, María Eugenia Hernández Pérez, expuso que las personas con discapacidad son titulares de derechos reconocidos en la Constitución Política y en diversos tratados internacionales, y la lucha por su inclusión debe ser una prioridad en las sociedades democráticas.

Daniela Soraya Álvarez Hernández, legisladora de Acción Nacional, argumentó que las personas con discapacidad viven día con día desigualdad y discriminación, por lo que es necesario consolidar su inclusión plena y efectiva en la sociedad.

La diputada Karina Marlen Barrón Perales expuso que el 15% de la población padece algún tipo de discapacidad y enfrenta un difícil acceso a los sistemas de salud, educación y al sector laboral. Por ello, dijo, “es de suma importancia implementar acciones contundentes dirigidas a atender las necesidades de este sector”.

Piden más presupuesto para el Metro

Aunque diputados del PAN en el Congreso de la Ciudad de México aseguran estar dispuestos a escuchar la propuesta de ampliación presupuestal para el Metro, también advierten que “si alguna entidad solicita mayores recursos para el ejercicio presupuestal 2023, éstos deberán estar plenamente justificados, pues el dinero público debe utilizarse en beneficio de las y los capitalinos”.

El PAN no va a regatear las necesidades de una movilidad sustentable y eficaz para los ciudadanos, lo que pedimos es transparencia de cada uno de los programas donde se aplicarían los recursos, señaló el legislador Aníbal Cañez Morales, quien añadió que las y los diputados de su partido están conscientes de la necesidad de otorgar la mayor cantidad de recursos posibles al Metro, con objetivo de abatir el rezago en materia de mantenimiento y rehabilitación de todas las Líneas.

Luego de las declaraciones del director de este medio de transportación masiva, sobre más Presupuesto para el 2023, Cañez Morales dijo que esta posible ampliación de recursos tiene que ser con base a buenos fundamentos y necesidades dentro de un proyecto integral, el cual se requiere con anticipación, pero sobre todo que sea transparente y priorice la eficiencia y seguridad del servicio.

“No podemos seguir arriesgando la vida de los usuarios ni poniendo en peligro, tampoco, la integridad de los trabajadores del Metro, quienes, por negligencias, muchas veces son víctima de accidentes”, destacó.

