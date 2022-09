César Bono regresa a “Defendiendo al Cavernícola”

En su temporada de despedida

A partir del próximo 21 de septiembre en el Teatro López Tarso, del Centro Cultural San Ángel

Isabel Violeta

Para celebrar el 21 aniversario del montaje, César Bono regresa al monólogo “Defendiendo al Cavernícola”, en su temporada de despedida, donde alternará funciones con Poncho Vera, inicia el próximo 21 de septiembre en el Teatro López Tarso, del Centro Cultural San Ángel.

El multipremiado productor Morris Gilbert y el actor César Bono estuvieron presentes en la conferencia de prensa donde se dieron detalles de este retorno, “parece que fue ayer que estrenamos este monólogo, poco después de la caída de las Torres Gemelas de Nueva York. El teatro ha cambiado, el mundo ha cambiado, pero nosotros seguimos aquí, y ahora con el regreso de César Bono que está aquí para celebrar el 21 aniversario”.

“Cuando se cayeron las Torres Gemelas de Nueva York, estaba en una entrevista y le dije al reportero ‘me parece un chiste de mal gusto esto que me estás diciendo’, y me respondió ‘¿no ha visto la televisión?’, fue cuando la prendí y me di cuenta que no era una mentira, pensé que ya no íbamos a estrenar, qué sorpresas te da la vida porque cumplimos 21 años y puedo decir que cuando me anunciaron se empezaron a vender los boletos, me siento muy feliz que la gente sepa que regresaré y que irán a verme; no me fui de vacaciones, me fui 8 meses a hacer ‘Betty la Fea’, después de este accidente que tuve ,pero estoy de vuelta”.

Morris Gilbert también agregó que esta conferencia se realizaría antes y estaba planeado que también asistiera Poncho Vera, pero por temas ajenos ya no pudo ser así, pero siguen sus presentaciones, además, recordó todo lo que han pasado en estos años.

“Deberíamos hacer un recuento de todo lo que ha pasado en los 21 años del cavernícola y todo lo que ha pasado en el mundo, hemos superado lo de las Torres Gemelas en Nueva York, terremotos, una pandemia, pero aquí seguimos, la gente ama a César Bono. Están prácticamente agotados los boletos para el 21 de septiembre y estamos llenos de anécdotas, hemos recorrido muchos teatros y estamos contentos”.

Por su parte, César Bono agregó que el único cambio que tendrá en “Defendiendo al Cavernícola” será la lanza “para este regreso ya me maquillaron y me adaptaron mi bastón con adornos alusivos; este es el mejor monólogo y lo será hasta que salga alguien más que haga el mejor monólogo, cabe mencionar que empezó como stand up comedy, lo que me encantó es que se puso a investigar mucho y entendernos; sé cuántas presentaciones he hecho, pero no tendría la cuenta de cuántos codazos he visto en el público cuando se identifican con la obra; yo acepté la obra sin leer el libreto, siempre quise trabajar con Morris y no me arrepiento”.

Los miércoles será cuando se presente César Bono a las 20:00 horas, y los jueves será Poncho Vera, ambos a las 20:00 horas, con una duración de 1 hora 45 minutos, apta para adolescentes y adultos. Los boletos están a la venta en taquillas del inmueble y Ticketmaster.