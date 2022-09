Chris Andrew impone ritmo, romance y música “A tu nombre”

El conocido como el nene de la base

Lo hace de la mano de Wisin, la super estrella del reggaetón

Arturo Arellano

Christian Andrés Pérez Alvarado, mejor conocido como Chris Andrew, nació en Peñuelas, Puerto Rico y desde niño, se sintió inspirado por grandes del género urbano cómo Daddy Yankee, Don Omar, Yandel y el mismo Wisin, quien actualmente lo apoya en su lanzamiento profesional en la industria de la música urbana.

Chris inició su carrera como músico autónomo en su pueblo natal y se dio a conocer interpretando sus propias canciones por medio de la plataforma de sound-cloud haciendo Party’s privados y mediante sus redes sociales, donde fue observado por Wisin, la super estrella del reggaetón, que en ese momento comenzaba su propia casa discográfica, La Base Music Group.

El equipo de Wisin, en constante búsqueda de talentos en desarrollo encontró en su camino a Chris, apadrinándolo y rodeándolo de un equipo de profesionales con los que hoy lanza “A tu nombre”, nuevo sencillo, con el que el joven puertorriqueño buscará internacionalizarse empezando por México.

Durante una visita a DIARIO IMAGEN, Chris nos contó en entrevista “Contento de estar con una persona como Wisin a través de La Base, es una oportunidad super grande, porque él es una figura en el mundo, es de nuestra isla, nos ayuda a chamaquitos como yo a empezar en este mundo. Siempre va a ser un honor ser parte de sus proyectos. Mi nuevo sencillo es un tema que hice con mucho cariño, ha tenido buen recibimiento en redes sociales, lo subí a Tik Tok y tuvimos un alcance grande y orgánico, realmente es una bendición de papá Dios a mi carrera”.

A esto agrega que el apoyo entre exponentes de reggaetón es lo que le ha dado éxito al género “hay mucha unión entre los artistas, de Puerto Rico de Colombia, México, y todos estamos sumando, antes solo era Puerto Rico, pero ahora somos muchos más, y vamos buscando la manera de colaborar, de crear nuevos sonidos, temáticas para estar vigentes y presentes. También el factor mayor que nos ayuda es tener temas juntos, sin tirar mala onda a otros géneros, aquí nos damos la mano, entre todos, de los grandes con los que vamos empezando, no hay diferencias”.

Al venir de Puerto Rico y hacer música urbana, señala ventajas y desventajas “Desde bien pequeño vives con eso en tus raíces, siempre escuché reggaetón, es algo normal que te adaptes a esos ritmos. Entonces cuando decides hacer ese tipo de música la responsabilidad es llevarla a otras partes del mundo, poner al país en alto, pero a la vez es una presión porque ya hay antecedentes de mucha gente talentosa y debes estar a la altura”.

Esto en su caso, dice “se va a lograr haciendo cosas nuevas, logrando fusiones interesantes, en mi caso no estoy peleado con ello, por ejemplo, al ser de Puerto Rico creces también con la salsa, escuchando a Frankie Ruiz, Héctor Lavoe, Marc Anthony, entonces , imagínate, para mí sería un honor fusionar el reggaetón con la salsa, colaborar con algún artista de ese género, lo que sí, es que necesitamos exponentes nuevos en la salsa, hay mucho talento nuevo, pero por alguna razón no están sobresaliendo. Hay que sumar, unirnos, siempre estamos dispuestos a trabajar con distintos géneros, me gusta mucho experimentar”.

En materia de conciertos en vivo, refiere que “no tengo por el momento shows en México, pero espero pronto concretar algo, porque es un honor estar aquí, mejor no me podrían haber tratado. En el escenario soy una persona jocosa, me gusta estar hype, activo, tener dinámicas con el público, siempre es bueno mantener esa cercanía, porque hoy ya se usan mucho las redes sociales, la tecnología y es algo bueno, pero no hay que perder el contacto humano”.

No obstante, si pidió que le den seguimiento en Tik Tok y otras redes a fin de que lo conozcan “las redes sirven para estar al pendiente de los seguidores, ahí muestro adelantos, les pido que me ayuden a titular las canciones, de hecho, eso sucedió con ‘A tu nombre’, les pregunte y ellos lo propusieron así. Lo mismo sucedió con ‘Volar’, que es una colaboración con Alejo y Wisin, y que abre el camino al EP, que va ser conceptualizado y que pronto lanzaremos” concluyó.

Tanto “A tu nombre” como “Volar” ya están disponibles en todas las plataformas digitales, mientras que, para ver en vivo a Chris en México aún abra que esperar, mientras tanto le pueden dar seguimiento en redes sociales donde se encuentra como Chris Andrew.