De nueva cuenta, la narcopolítica altera los trabajos en el Senado

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Bajo la sombra del intento de reforma constitucional para ampliar el plazo por el cual la Guardia Nacional queda bajo en control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y con el pendiente de analizar el capítulo de política social del informe presidencial, la bomba estalló por otro lado y alcanzó al vicepresidente del Senado, el legislador de Morena José Narro Céspedes, acusado de vínculos con el narcotráfico.

La denuncia corrió a cargo de la ex senadora de Morena, la sonorense María Lilly Téllez García, quien retomó una denuncia periodística a cargo del columnista Héctor de Mauleón.

La ex conductora del noticiario estelar de TV Azteca, Lilly Téllez, inclusive cambió de sitio —“para que me vea el senador Narro”— al citar a De Mauleón, quien en su columna en el diario El Universal puso en evidencia que Narro Céspedes y el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villerreal Anaya, departieron en un restaurante de la Ciudad de México con un reconocido operador financiero del Cártel del Noreste: Gerardo Teodoro Vázquez Barrera, “El Gerry”.

Para agravar la situación, el mencionado Vázquez Barrera y dos elementos de la Marina que también aparecieron en ese sitio -supuestamente comisionados para actuar como escoltas del senador Narro- luego desaparecieron, sin que hasta ahora se conozca su paradero.

Lo informado por De Mauleón tiene un sólido respaldo: Una copia de un informe confidencial a autoridades de su país por el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar.

Con base en estos antecedentes, la senadora Téllez se dirigió a Narro Céspedes:

“Usted ha sido exhibido en una fotografía departiendo alegremente y es notorio el alegremente, con Américo Villareal y con un narcotraficante. Es de suma gravedad su caso.

“Su presencia en esta Mesa Directiva ensucia la Mesa Directiva, su presencia en el Senado, con su fuero y ostentando un cargo como Senador, ensucia el Senado y ensucia en sí a la política nacional.

“Que usted alegremente conviva con un narcotraficante, que no oculte su adicción al dinero, no sólo del erario, sino al dinero sucio, al dinero proveniente del narcotráfico.

“Si usted no debe nada, hágase a un lado y permita que la Fiscalía lo investigue, pero no puede usted seguir haciendo como que no pasa nada.

“Tenemos a un Senador fotografiado con un narcotraficante, metido en un escándalo que implica mucho peligro para nuestro país y aquí los de su bancada lo protegen y hacen como que no pasa nada. Y debe haber, en alguien debe caber la dignidad. Lo conmino a que usted la tenga, su caso es sumamente serio y debe ser investigado.

“Además, nos pone en peligro a los demás y, sobre todo, nos pone en peligro a quienes lo señalamos, porque sus amistades son personas de cuidado, sus amistades están en el crimen organizado y a usted le sobran los recursos sucios.

“Mi reconocimiento y la felicitación de todo mi grupo parlamentario al periodista Héctor de Mauleón, lo felicito que siga en esa forma valiente publicando y conmino al senador a que deje su fuero, a que tenga dignidad, se baje no sólo de la Mesa Directiva, sino que deje el Senado y que se someta a una investigación”, remató la senadora sonorense.

Al respecto, cabe mencionar que, en diversas ocasiones, el senador Narro ha negado que los desaparecidos marinos hayan estado a su servicio.

En indirecta defensa, sin dar nombres, la senadora de Morena Antares Guadalupe Vázquez Alatorre recordó que el miércoles pasado se efectuó en la sede de su Cámara un foro sobre la libertad de expresión “en donde estuvieron el hermano y el padre de Julian Assange y en ese marco vinieron varios periodistas y uno de ellos fue acosado por una senadora del PAN, acosado con la cámara y estuvo siendo violentado, perseguido en este Senado.

“Esta senadora, por cierto, sobre la que pesan una serie de peticiones ciudadanas de que renuncie porque traicionó al pueblo de Sonora; porque traicionó a sus votantes de Sonora, esta senadora que alega tanto de la libertad de expresión violentó a Vicente Serrano, en el ámbito de este Senado.

“Entonces, mi solidaridad con Vicente Serrano, y con todas y todos los comunicadores que sean acosados por esta mujer que se dedica a violentar derechos”, sentenció Vázquez Alatorre, sin dar nombres, aunque su ataque evidentemente iba dirigido a la ahora panista Téllez.

Para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo

La bancada de Morena no sólo resintió los ataques de una ex compañera, como es Lilly Téllez, sino que también recibió las críticas de otra disidente, Alejandra León Gastélum, quien ahora milita en el llamado Grupo Independiente y dirigió sus reproches a un tema sumamente sensible para la llamada Cuarta Transformación, su política en materia de programas sociales.

“Para quienes por décadas fuimos oposición durante los gobiernos neoliberales, los datos importaban y, en ese entonces, tanto importaban los datos económicos y sociales que nos impulsaron a ayudar a construir y ser parte de un proyecto encabezado por el actual Presidente de la República al que se le denominó como la cuarta transformación”, dijo la legisladora, quien agregó:

“Desafortunadamente, la Cuarta Transformación dejó de ser un proyecto de nación para convertirse en un mito que llevado al extremo de su degradación narrativa no es más que un simple eslogan y una gran mentira con la que se quiere imponer un culto a la personalidad.

“Por eso, al opositor que ayer se le aplaudía por usar los datos para criticar al mal gobierno hoy es insultado, acusado y puesto en la picota como enemigo de las masas, pero así no funcionan las buenas transformaciones ni la democracia, así funciona la demagogia.

“Y la única cura contra este mal es un pueblo informado, precisamente por eso los datos aterrorizan a los demagogos de la Cuarta Transformación, porque en México no hay política social seria, sino una visión y una utilización clientelar de la pobreza, que se instrumenta a través de programas opacos que hasta la fecha sólo han dado malos resultados.

“Sí, es cierto, este gobierno ha disminuido la desigualdad social, pero no porque haya menos pobreza, sino porque ahora hay 3.8 millones más de personas pobres, pero además los pobres son más pobres y reciben menos apoyos de los programas gubernamentales y los ingresos de las clases medias, altas, han disminuido un 8% en lo que va de esta administración, a lo que hay que añadir que en 2018 había 20 millones de personas sin servicios de salud, cifra que ha subido a los 35 millones de personas sin servicios de salud.

“Los datos lo dicen, la Cuarta Transformación es un mito, señores, con el que se ha ocultado las pérdidas que hemos sufrido todos y una máquina de pobres que genera todo, odio, divisiones y estancamiento, todo, menos el bienestar del pueblo de México”, sentenció la ex militante y ahora crítica de Morena.

En camino a la militarización, pero con respeto a los procedimientos

Como apuntamos, los trabajos en el Senado se desarrollan bajo la sombra de la iniciativa del PRI para ampliar el plazo por el cual la Guardia Nacional se mantendrá bajo el control directo de la Secretaría de la Defensa, reforma que la oposición y organismos de la sociedad civil consideran una forma disfrazada para dar validez legal a la militarización de la vida nacional.

Al tiempo que avanza esa reforma, es de reconocer que, por lo menos, en la llamada Cámara alta se respetan los procesos y los tiempos para las modificaciones a las leyes, sin incurrir en las premuras en que esos cambios fueron validados en la Cámara de Diputados.

Una muestra es que ayer, el pleno del Senado dio primera lectura al dictamen de ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución para prorrogar hasta 2028 la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

El presidente del Senado, Alejandro Armenta, informó que la minuta se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Segunda.

Armenta informó asimismo que se presentaron varios votos particulares en contra de la iniciativa por parte de la oposición, así como una moción suspensiva presentada por el PAN.

El propósito del proyecto tiene como propósito que el jefe del Ejecutivo pueda disponer de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública supuestamente de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

riparcangel@hotmail.com