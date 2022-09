¿La volverá a hacer Monreal?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Todos en México sabemos que Ricardo Monreal es el más efectivo negociador dentro del Congreso de la Unión.

Sus acuerdos con la oposición han sacado importantes reformas constitucionales enviadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Un ejemplo fue que logró sacar por unanimidad nada más ni nada menos que la creación de la Guardia Nacional que hoy todos cuestionan. Así en los pasados 3 años se aprobaron unas 18 grandes reformas que hicieron una vez señalar a AMLO que casi había ya una nueva Constitución.

Hoy todos seguimos de cerca sus acercamientos con esa oposición que ha jurado no votar a favor ninguna reforma constitucional del régimen.

En la mesa del zacatecano está la iniciativa priista aprobada ya por los diputados, a fin de prolongar la presencia del Ejército en labores de combate a la inseguridad en México hasta 2028 y que es del mayor interés de López Obrador.

Casi como si fuese suya.

El lunes de esta semana la abrió Monreal indicando que no tenía los votos para sacar adelante esa iniciativa. Comentó además que nunca había visto tan definida a la oposición.

Ayer, ya la situación había cambiado y Monreal —un tanto más confiado— ya afirmaba que “todos los que hacen conjeturas o los que hacen análisis político, no podrán saber los números exactos hasta en tanto no se vote”.

Ayer, ya no habló de que no se juntaban los votos necesarios. En cambio afirmó, “soy optimista, nunca soy pesimista y siempre hago un esfuerzo extraordinario por lograr acuerdos y consensos.

“Me parecería muy menor frente al interés del país, el que la oposición quiera rechazarla sólo porque el presidente del PRI fue quien la propuso y quien, a juicio de ellos, tiene un acuerdo con el gobierno.

“No sé si hubo esos acuerdos, pero lo que debe llevarnos a la discusión es la racionalidad, la oportunidad y lo indispensable que pueda resultar la actualización normativa”, subrayó.

Reconoció que ciertamente Morena, y sus aliados, no tienen la mayoría calificada en el Senado” y que por eso “estoy en el proceso de pláticas y conversaciones con coordinadores de otros grupos parlamentarios, senadores en lo individual viendo posibilidades de acuerdos”.

Pidió a reporteros esperar una sesión prevista por la noche para darle una segunda lectura al dictamen en curso, “o mañana por la mañana dedicarnos con exclusividad al tema”.

Lo cierto es que urge avanzar en esos acuerdos a los que nos tiene acostumbrados Monreal para saber si esta iniciativa priísta que ha causado tantas conjeturas sale o no adelante.

¿La sacaría adelante con reformas de redacción?

Al parecer eso está en la perspectiva de Monreal y algunos opositores, se dice entre ellos.

Lo cierto es que Monreal avanzó el siguiente comentario ayer por la tarde… “Estoy analizando redacciones de artículos distintos, para mejorar el propósito que se está planteando con la minuta que proviene de la Cámara de Diputados”.

Pero de inmediato aclaró, “no quisiera meterme a elementos extraconstitucionales sobre arreglos o componendas de políticos de distintos partidos, frente a esta reforma”.

Y agregó:

“Sólo hay dos alternativas: Esta tarde, después de la visita del Presidente de Alemania al Senado, convocar a una tercera sesión, iniciar entre seis y siete de la tarde, o bien hasta mañana”.

¿En serio logrará sacar adelante con cambios la iniciativa?, se le preguntó con cierta sorpresa.

“Lo que hago es mi trabajo con responsabilidad y no estoy sometido a ningún tipo de acuerdos políticos que no convienen y que nunca he hecho”, subrayó.

En pocas palabras, algo hay de avance que nos llevaría de nuevo a extenderle el reconocimiento como el más efectivo negociador de acuerdos. Sin duda, si lo logra hasta López Obrador se lo festejaría.

Pero ahora él fue quien fijó distancia:

“Con el Presidente de la República, sólo me une reconocimiento, respeto e identidad como parte de un movimiento social que él construyó”.

Renuncia al PAN y se une a Morena

Una muestra de hasta dónde pueden llegar las negociaciones, la dio ayer mismo el senador por Yucatán, Raúl Paz Alonzo, del Partido Acción Nacional, quien sorpresivamente abandonó a su partido para sumarse a Movimiento Regeneración Nacional.

Su renuncia a las filas blanquiazules se dio este martes 20 de septiembre, día en que se dio lectura en el Pleno en plena sesión del martes y en medio de las discusiones de la iniciativa que propone que la Sedena siga siendo la responsable, tanto operativa como administrativamente, de la Guardia Nacional hasta 2028.

La periodista Leticia Robles de la Rosa subió a sus redes sociales un comentario que caló fuerte:

“La traición no fue del PRI sino desde el PAN. Raúl Paz Alonzo deja la bancada del PAN en el Senado y se va a Morena. Ahora a Morena le faltan 10… no 11 votos (para aprobar la iniciativa en relación a la Guardia Nacional)”.

O sea, ¿la hará de nuevo Monreal?

