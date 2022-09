A la baja, extorsión contra los empresarios, en Quintana Roo

José Luis Montañez

Principalmente, en el sector de la construcción: SESNSP

Uno de los principales delitos con mayor incidencia en los últimos meses es el de la extorsión a pequeñas, medianas y grandes empresas, sin embargo, durante el último mes, las autoridades han detectado una disminución importante en la comisión de ese tipo de delitos, aunque, afirman que se seguirán aplicando estrategias para combatirlo hasta erradicarlo.

La disminución en los casos de extorsión se ha detectado principalmente en el sector de la construcción; aunque líderes de ese sector, argumentan que se seguirán lanzando llamados, advertencias y capacitaciones, tanto a propietarios como a los trabajadores de las obras, para prevenir y evitar ser víctimas de los delincuentes, con cobros y cuotas de derecho de piso.

Las cifras más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), refieren que entre enero y agosto del presente año se han registrado 54 casos de extorsión en todo el estado, contra los 79, que fueron reportados durante el mismo período de tiempo, pero en 2021.

Disminución del 31% anual

Con esto, se confirma que existe una disminución del 31% anual, en lo que respecta al presente año. Incluso, a principios de agosto, la Fiscalía General del Estado (FGE) destacó que con esta disminución, la entidad se colocaba en el lugar 30 de este delito a nivel nacional.

El mismo estudio, indica que los meses en que se registró el mayor número de casos fueron febrero y junio, con un total de nueve extorsiones

Diego Cortés Arzola, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Quintana Roo, dijo que esta disminución es gracias a la labor conjunta entre los tres niveles de gobierno en su combate a delincuencia, pero también a la importancia de la denuncia y darle seguimiento a cada carpeta de investigación “lo primero es denunciar los presuntos actos de extorsión al número de emergencias 911, para que la Secretaría de Seguridad Pública le dé seguimiento, esto como la primera etapa del procedimiento”, explicó.

Víctimas deben denunciar formalmente

Posteriormente, destacó que los afectados deben acudir ante el Ministerio Público del Fuero Común de la FGE a abrir una carpeta de investigación sobre los hechos ocurridos, lo que facilitará que la Policía Ministerial realice los trabajos para dar con los delincuentes y no sólo quede en una denuncia, sino que cada caso termine en la captura de los responsables.

En este sentido, Cortés Arzola comentó “debemos tomar algunas medidas precautorias. Que no se ponga el nombre de las empresas, los montos, ese tipo de información que nos vuelve vulnerables ante cualquier persona y susceptibles de algún tipo de extorsión”.

Aseveró que de acuerdo con información de las propias autoridades, las llamadas de extorsión, en su mayoría salen de las cárceles donde se encuentran recluidos los delincuentes, por lo que no se debe caer en ese juego y, por el contrario, se debe dar aviso inmediato a la fiscalía.

En marzo de este año, la CMIC destacó que el sector de la construcción empezó a implementar medidas adicionales a la seguridad para evitar que se incrementaran los casos de extorsión. Posteriormente en mayo, el secretario de Seguridad Pública en el estado, Lucio Hernández, anunció 10 acciones que emprenderían las autoridades para combatir este delito, teniendo como uno de sus ejes principales, el fomento a la denuncia.

Sólo hay reporte de un secuestro: FGE

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública aclaró que en lo que va del año, sólo se tiene registro de un caso de secuestro en todo el estado, y es que, recientemente la agrupación “Alto al Secuestro”, afirmó que Quintana Roo ocupa el primer lugar de secuestro por cada cien mil habitantes, durante el mes de agosto 2022.

El reporte de la asociación muestra cifras que colocan a Quintana Roo con cuatro casos de secuestro, pero la Fiscalía General del Estado respondió a través de un comunicado, con las cifras oficiales, que desmienten tal situación.

Los datos revelados por el secretariado señalan que esta cifra es imprecisa y equivocada, pues en el mes de agosto de 2022, en el estado, no hubo secuestros. “La Fiscalía aclara: sólo se tiene registro de un secuestro en Quintana Roo. En marzo de 2022, ha sido el único mes con este tipo de incidencia delictiva, con un registro, según reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, detallaron en el documento.

Asimismo, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, durante la presentación de su informe mensual de seguridad, afirmó que la estrategia de seguridad funciona. “Cada gobierno y cada dependencia hace su trabajo con retos, pero también con avances evidentes. Es un logro colectivo con beneficio de la población. El corazón de la estrategia nacional de seguridad es la atención a las causas que generan la violencia”, señaló.

Destacó que, al 31 de agosto, el delito de homicidio doloso registró una disminución del 14.6 por ciento, en comparación con el máximo histórico de 2018. En este escenario, agosto pasado es el mes con menor incidencia desde hace cinco años.

Suben precios en restaurantes de Cancún

Como una medida para contrarrestar el encarecimiento de los insumos para preparar alimentos, los restauranteros de Cancún han confirmado que ya han subido el precio de los platillos en sus menús, pues además de combatir la inflación, quieren evitar también el despido de sus colaboradores, muchos de ellos, quienes acaban de regresar a laborar después de la crisis más aguda de la pandemia por Covid-19.

De tal manera, que los restauranteros en Cancún, anunciaron el aumento del 8 por ciento en el precio de los platillos, aunque a la par pusieron a disponibilidad de los comensales, también algunas promociones, a fin de no perder a la clientela.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Cancún, Julio Villarreal Zapata, explicó: “Por lo menos 50% de los restaurantes ya hicieron el aumento de precios en sus menús, pues de no hacerlo se verían económicamente presionados, dado que el alza a los insumos básicos es bastante alta. Desgraciadamente no pudieron soportar más los precios; muchos esperaban aguantar el incremento hasta diciembre, cuando también hay alza de los salarios, pero ya no se pudo, se tiene que hacer ya para evitar más pérdidas”.

Y es que, con el tema de la inflación, se ha reportado el encarecimiento de los precios en carnes, huevo, pollo, verduras y maíz, por encima de 8.9 por ciento y se prevé que va a terminar el año con una inflación de doble dígito, lo cual es bastante negativo para los negocios dedicados a la preparación de alimentos.

Asimismo, el líder de los restauranteros dijo que el alza en los precios es para evitar el despido de los trabajadores, pues son conscientes de que la economía familiar no está en su mejor momento, que hay una afectación aguda en los bolsillos, lo cual empeoró en septiembre con el regreso a clases.

