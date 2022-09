Carlos Fonseca triunfa en tv y teatro

Interpreta a “Emmanuel” en “Mentiras el musical” y “MentiDrags”

Participa en la serie “El rey”, de Caracol, biografía de Vicente Fernández

Isabel Violeta

Carlos Fonseca, talentoso actor, cantante y conductor que se caracteriza por su gran carisma y entrega en los escenarios, se encuentra por iniciar su papel en Mentiras y MentiDrags así como recientemente se estrenó “El rey”, de Caracol, donde tuvo una aparición especial.

Platicando con DIARIOIMAGEN, Fonseca nos contó primero del cambio refrescante que tuvo el personaje Emmanuel en “Mentiras el musical”.

“Emmanuel es un gran personaje de un musical grandioso y con esta producción se refrescó muchísimo, tanto el personaje como la obra, con el director hemos trabajado demasiado para darle ese toque refresco, pues en esta ocasión la intención es que el personaje que sea más humanizado y tenga la razón, no sabe decir que no, es muy enamoradizo por eso mismo es como un camaleón”.

Al preguntarle si de identifica con “Emmanuel”, respondió “si me identifico pues es un tanto tetazo, por eso conecta con el personaje de ‘Dulce’, me gusta ver caricaturas como al personaje y siempre uno trata de dar otra imagen dando la mejor versión”.

Sobre su acercamiento y aceptación a este gran proyecto contó “yo realicé el casting como todos, pero cuando se hizo la selección quedaron de avisarme, y no lo hacían hasta ahora y creo que me vino muy bien. Al mismo tiempo estaré en las dos presentaciones, los tiempos, pues estaremos de Gira.

En el caso de MentiDrags, aclaró la duda si también se caracteriza y respondió “no me caracterizo, como tal, pero si veremos más tops, más encajes, más brillo, menos ropa, un Emmanuel más encuerado (entre risas) será espectacular, tienen que verla”.

Pasando a la serie “El Rey”, de Caracol que se estrenó el pasado 14 de septiembre por Netflix, contó “tuve una actuación especial. Interpreto a ‘Miguel Aceves Mejía’, en esta serie que me parece muy buena, ya vi tres capítulos y me encanta el simbolismo que le están dando, yo me identifico mucho con Vicente pues solo quería cantar y me recordó a mí mismo de pequeño, deseando e imaginando que sería actor o cantante”.

Aun que se encuentre lleno de proyectos tiene en mente seguir un rato en el teatro, disfrutando las obras que realizará y además sigue trabajando mucho con clases de canto y talleres de actuación, confesando que busca hacer algo más de televisión “ mientras seguiré trabajando en todo lo que represente un reto o un desafío, me encanta, los actores somos bendecidos, de encontrarnos con diferentes personajes, muy distintos a nosotros y vivir una vida diferente por un rato”, expresó el talentoso Carlos Fonseca.

Para terminar nos invita a seguirlo en sus redes sociales, para enterarnos de sus múltiples proyectos.

“Emmanuel es un gran personaje de un musical grandioso y con esta producción se refrescó muchísimo, tanto el personaje como la obra, con el director hemos trabajado demasiado para darle ese toque refresco, pues en esta ocasión la intención es que el personaje que sea más humanizado y tenga la razón, no sabe decir que no, es muy enamoradizo por eso mismo es como un camaleón”. Carlos Fonseca