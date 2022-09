Lucha Libre Full regresa con el gran Tinieblas Jr. encabezando el cartel

Este 24 de septiembre en el Teatro del Parque Interlomas

También van a luchar Psicosis, Caníbal, Luzbel Jr. Tupack y Ángel del Amor

Además se contará con la participación de Estefan Jackson en el intermedio

Arturo Arellano

Luego del enorme éxito logrado en las luchas anteriores, los colosos de la FULL vuelven al ring del Teatro del Parque Interlomas, en un choque de altísimo voltaje que promete ser aún más espectacular con la presencia de Estefan Jackson y su tributo al Rey del Pop, quien se presentará en el intermedio de esta épica batalla encabezada por Tinieblas Jr. y su inseparable amigo Alushe.

La eterna batalla entre el bien y el mal vivirá un nuevo capítulo cuando los grandes representantes de la lucha libre mexicana se citen para disputar esta memorable contienda, con la presencia de Tinieblas Jr. y Alushe, Psicosis, Caníbal, Luzbel Jr. además de Hip Hop, Tupack y Ángel del Amor, quienes enmarcan un cartel de mucha calidad.

De tal manera que, en el caso de Tinieblas Jr. que platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN, el respeto por la herencia combativa que carga sobre sus hombros será una motivación extra al momento de arriesgar el físico sobre el cuadrilátero

“Los invitamos a un evento lleno de buena música, emociones fuertes, de dos a tres caídas y sin límite de tiempo. Una guerra sin cuartel y sin final, la pugna perpetua entre rudos y técnicos. Y qué mejor que sea en el teatro más seguro de México, el Teatro del Parque Interlomas, llevamos hasta allá nuestra lucha libre y les pedimos que vayan a vivir la experiencia de un evento familiar con adrenalina y emoción, queremos que la gente se divierta con un show digno”, comentó.

Recuerda que ya han tenido funciones ahí anteriormente, “esta va a ser la cuarta función, siempre hacemos un scouting para ver el foro, que cuando lo conocí, me parecido increíble, cabe perfecto un ring de seis por seis en una parte alta, donde todas las butacas ven perfectamente bien. Los vuelos los hacemos laterales, lo cual generalmente en palenques y gimnasios es diferente, pero las condiciones siempre las adaptamos para ofrecer lo mejor y no perder la escancia del espectáculo”.

EL SHOW LO CONFORMAN LUCHADORES

CON GRAN ESCUELA Y TRAYECTORIA

De modo que, la gente que va a disfrutar de este evento desde cualquier localidad “querían ver lucha libre, pero mi tarea es meter personajes que la gente conozca, la primera vez que fuimos a Interlomas fue fantástico porque muchos no conocían la experiencia de la lucha libre y se volvieron fanáticos, mientras que los que ya nos conocen, ahora tienen un lugar más cómodo y cercano a sus hogares para vernos. Ahora son más escandalosos, echan porras y es bien bonito ver cómo ha ido creciendo el público en aquella zona”.

Sobre el cartel, celebra que “son luchadores con gran escuela, buena presencia y tienen rato trabajando conmigo, tengo con la empresa lucha Libre FULL 15 años y me ha funcionado muy bien, muchos entrenan en Arena México, pero están en la banca para ver cuando les dan oportunidad, pero cuando veo su rendimiento me pregunto ¿por qué no los aprovechan? Estos muchachos con bastante talento pueden competir con quienes ya tienen un nombre, yo les realizo su sueño, porque muche muchas veces se quedan esperando una oportunidad y aquí no, aquí los programo, por ejemplo, Alas de Oro, que va conmigo en la lucha estelar, es impresionante, domina muy bien las cuerdas, sabe trabajar a ras de lona, enfrentamos a Luzbel y Tupak que también tienen gran escuela”.

Por otro lado, aclara que Ángel del Amor “es una especie de striper, pero además un gran luchador, le pido que no abuse del recurso del baile, que si bien, divierte y entretiene a la gente, queremos mantener esto como un espectáculo familiar. También viene hip hop Man y Mosca, luchadores argentinos que me gusta su trabajo, porque además que la gente los odia, ya tenemos una lucha de Argentina contra México, y dan un gran espectáculo”.

En la segunda lucha, se enfrentarán Pequeño Oriental y Pequeño Cibernético, “son luchadores minis con gran talento, que tienen la oportunidad de demostrar que son grandes luchadores. Y en la lucha de apertura va Rider contra Omega, ambos también con un gran nivel. Entonces la gente no se puede perder este show, que en el teatro les quedó claro que llevamos es de buen nivel, la gente si ve lucha libre en televisión, aquí lo van a ver en vivo con toda su esencia”.

ESTEFAN JACKSON REENCARNA MAGISTRALMENTE AL REY DEL POP

Sobre Estefan en el intermedio, comentó “es impresionante, tiene una coreografía, vestuarios, todo muy padre, los niños lo adoran, es como ver al mismo Michael Jackson. Nos tiene preparado un show a la altura de la ocasión, y es que Estefan ha estado rindiendo este tributo desde hace más de 25 años, por lo que es considerado el imitador más célebre en toda Latinoamérica y uno de los más aplaudidos en todo el planeta”.

Finalmente decretó que “va a ser nuevamente un éxito, porque la última función que hicimos fue hace un año y aún estaba rezagado el tema de la pandemia, estaba el acceso con cierto porcentaje, me parece que el 50 y ahora ya con más control, podemos ir a localidades absolutas con todos los protocolos de seguridad sanitaria”.

Para disfrutar de Lucha Libre Full el próximo sábado 24 de septiembre, compra tus entradas en taquillas del Teatro del Parque Interlomas y Ticketmaster