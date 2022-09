Se debe reconsiderar aplicación de la vacuna cubana Abdala: PAN

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Desde principios de este año el presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido el uso de la vacuna cubana contra la Covid-19, lo cual no podría ser de otro modo, y rechaza las críticas que desde entonces se suscitaban y se suscitan sobre su aplicación para inmunizar a más de once millones de niños en el país.

El titular del Ejecutivo ha criticado permanentemente el rechazo al fármaco por parte de varios políticos que cuestionan la calidad de la vacuna.

A esas críticas se ha sumado la diputada de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, América Rangel Lorenzana, quien convocó al gobierno local y federal a que reconsideren la aplicación del inmunológico a la población infantil porque no tiene el aval de ningún organismo internacional sanitario y eso pone en riesgo la salud e incluso la vida de aquellos menores que reciban la dosis.

“Esta vacuna, dijo la legisladora, no está certificada ni está avalada por la OMS (Organización Mundial de la Salud), ni por la EMA (Agencia Europea de Medicamentos), ni por la FDA (Agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos).

México se unió a un pequeño grupo de países que han autorizado el uso de la vacuna Abdala contra el coronavirus: Cuba, Venezuela y Vietnam.

Para Rangel Lorenzana es una “vergüenza mayúscula” que, con los impuestos de todos los mexicanos, se mantenga a un régimen que tiene a su pueblo en la esclavitud y en la miseria, pero ya no es sólo el dinero, sino que ahora López Obrador y Morena están poniendo en riesgo la salud de millones de niños mexicanos con tal de regalarle dinero a la dictadura cubana.

Frente a esta situación, consideró que es importante que los padres de familia de todo el país estén atentos y se nieguen rotundamente a que les pongan la vacuna cubana a sus hijos.

Es más, agregó, “los diputados y diputadas del PAN en el Congreso local estamos abiertos a recibir solicitudes para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga conocimiento de este descontento e inicie los procedimientos jurídicos para cuidar la salud de los niños de la Ciudad de México”.

América Rangel recordó que lo mismo sucedió con el suministro de Ivermectina a pacientes con Covid19 en CDMX, donde Pepe Merino, titular de la ADIP (Agencia Digital de Innovación Pública), se aventuró a aplicar este medicamento experimentando con seres humanos como si fuesen “ratas de laboratorio”.

“Incluso esta denunciado ante la Fiscalía local. Es criminal que la 4T juegue con la salud de las personas y ahora con los niños”.

Denuncian “tortugismo” en los MP

El diputado del Grupo Parlamentario de Morena, Nazario Norberto Sánchez, presentó una iniciativa al Congreso de la Unión para homologar criterios legales y acelerar procesos de hechos posiblemente constitutivos de delito de bajo impacto o no graves en la primera fase de investigación, con el fin de que ésta se lleve a cabo en un plazo no mayor de seis meses, porque actualmente el Código no precisa la temporalidad en la que se deba llevar a cabo.

Desde la tribuna del Congreso, el legislador explicó que la propuesta contiene dos adiciones a los artículos 255 y 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Sánchez recordó que con la reforma constitucional del 2008, el sistema procesal cambió de ser inquisitivo a ser un proceso penal acusatorio, en tanto que los cambios al Código Nacional de Procedimientos Penales fueron publicados en 2014.

Sin embargo, reconoció que en estas modificaciones legislativas han existido algunas inconsistencias, errores o vacíos legales que vulneran los derechos humanos de las partes.

Apoyo al Mercado de Jamaica

La diputada del PRI, Mónica Fernández César, propuso, y el Congreso local aprobó, solicitar a las autoridades capitalinas que apoyen a las personas damnificadas por el incendio que se registró el pasado 26 de julio en el Mercado de Jamaica y que afectó seis locales.

El propósito es garantizar que los comerciantes estén en condiciones de enfrentar su situación y puedan volver a ejercer sus actividades en el menor tiempo posible.

Recordó que en afectaciones similares, en otros mercados, se han otorgado créditos de hasta 50 mil pesos a los afectados. Lo mismo debería hacerse en el caso del Mercado de Jamaica que, desde el 2021, comenzó a registrar una gran afluencia.

Suspende Congreso actividades

A causa del reciente sismo del 19 de septiembre y sus consecuentes réplicas, el Congreso de la Ciudad de México suspendió actividades para llevar a cabo una revisión de sus instalaciones para descartar cualquier riesgo para quienes asisten al recinto de Allende y Donceles.

Por tal motivo, las conferencias del GP de Morena programadas para este día se suspendieron y se prevé se lleven a cabo el lunes 26 de septiembre.

lm0007tri@yahoo.com.mx