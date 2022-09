Provocó debate sobre Guardia Nacional y se retira sin esperar resultados

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Se puede decir que lanzó la piedra y escondió la mano.

Este es el caso de la diputada priista Yolanda de la Torre Valdez, quien presentó la iniciativa de reforma al artículo transitorio de la reforma constitucional por la cual fue creada la Guardia Nacional, en el cual se establece que, durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor de este decreto, el Presidente de la República podrá disponer de la fuerza armada permanente sólo en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

La propuesta de la doctora en Derecho, tres veces diputada federal y una vez senadora, además de diputada local en su natal Durango e integrante de la Asamblea Constituyente que creó la Constitución de la ahora Ciudad de México, consiste en ampliar cuatro años ese plazo durante el cual las fuerzas armadas pueden actuar en tareas de seguridad pública, con lo cual en vez de regresar a sus cuarteles en el año 2024 lo harían hasta 2028.

Como es de conocimiento general, la iniciativa desató una serie de polémicas, enfrentamientos y hasta la división del frente opositor formado en torno a la coalición Va por México, pues pocos consideraron que en verdad se trata de una idea original de la diputada duranguense y se especulaba que sólo se prestó para una maniobra urdida por el presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, para librarse del acoso del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, con riesgo de ser desaforado (es diputado federal) y encarcelado por supuestas irregularidades durante su mandato como gobernador de Campeche.

En paralelo, la propuesta de ampliar el plazo para que la Guardia Nacional quede bajo control de las fuerzas armadas desató una polémica que no parece tener fin acerca de la militarización o no de la vida nacional.

La iniciativa de reforma constitucional fue aprobada ya en la Cámara de Diputados, donde la casi totalidad de la bancada del PRI se sumó a la mayoría oficialista integrada por Morena y sus satélites del PVEM y PT, con lo cual resurgió la acusación de que la directiva encabezada por Moreno Cárdenas había dado nuevamente vida al PRI-MOR(ena).

Por el contrario, la iniciativa fue detenida en el Senado, donde la mayor parte de la bancada del PRI, encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong, se mantuvo al lado del bloque opositor, junto con los grupos parlamentarios del PAN, PRD y MC y obligó a que la llamada Cuarta Transformación retirara la propuesta, en espera de nuevas negociaciones para integrar la mayoría calificada necesaria para validar la modificación a la Carta Magna.

Mientras corre el plazo para concretar acuerdos o, simplemente, para “convencer” a otros legisladores a sumarse al PRI-MOR, la autora de la iniciativa pidió licencia para dejar su curul.

La diputada de la Torre no expuso en su solicitud a la directiva de la Cámara de Diputados las razones por las cuales se separa de sus funciones legislativas, pero de acuerdo con una nota informativa de TV Azteca pidió licencia “porque en Durango vivimos nuevos tiempos y me interesa estar cerca de mi estado… proyectos importantes especiales que me inspiran y me motivan…

—Hay mucho alacrán allá. ¿No le tienes miedo a los alacranes?, preguntó lal entrevistadora, Maxi Peláez.

— No, no, en Durango estamos acostumbrados a lidiar con alacranes, alimañas ponzoñosas y de todo”, expresó la todavía legisladora (le licencia entra en vigor a partir del venidero día 26) al término de la sesión de este jueves en San Lázaro.

—“¿La iniciativa era de Yolanda o era de Palacio?, insistió la reportera

—Es mía, a ver, a ver, yo no conozco al señor Presidente, nunca lo he visto, nunca lo he visto… El contexto no es así, yo lo entiendo de manera distinta, con mucho respeto al Presidente, y con todo respeto a la colegisladora, son momentos distintos, son importantes, pero yo lo que puedo decir es que hay algo que tenemos pendiente en marzo de 2024 y que hay que resolver y, creo que de esto sirve, debe ser una oportunidad en el Senado para precisar cosas que aquí avanzamos y que iban muy bien y que es la duda y la inquietud de cómo fortalecemos las policías municipales y las policías estatales, las procuradurías y las fiscalías requieren un gran apoyo” sostuvo.

“La priísta apuntó que el panorama de inseguridad en el país es delicado y requiere que el Ejército y la Marina tengan más tiempo para apoyar en tareas de seguridad pública”, añade la nota informativa de TV Azteca.

Como se deduce de las declaraciones y por sus antecedentes en el servicio público, De la Torre ocupará un cargo en la administración del próximo gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, priista de origen, pero que triunfó como abanderado de la Coalición Va por Durango, en la cual participaron también el PAN y el PRD.

De cualquier manera, no faltan los “sospechosistas” que preguntan si la todavía diputada duranguense recibirá una misión diplomática de parte de la llamada Cuarta Transformación, como algunos de sus ex compañeros de partido.

Mientras tanto, en el Senado, la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, que preside Raúl Bolaños-Cacho Cué, aprobó conocer con mayor el desarrollo y avance del proyecto del Tren Maya y el consiguiente aumento de costos.

Por ello se decidió que comparezcan los titulares de las secretarías de Medio Ambiente y de Turismo, así como los responsables de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.

