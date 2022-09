“Alito”, ¿a salvo?

Punto por punto

Augusto Corro

Lo que sigue en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es más división. Esta organización política se da el lujo de tener enfrentamientos internos, que obviamente, lo debilitan.

El ex gobernador de Campeche, diputado y líder nacional priista, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas sucumbió ante la presión de sus adversarios.

Continuará el campechano al frente de su partido a pesar de las presiones de los tricolores para que abandone el barco.

Dijo “Alito” que seguirá en el partido y que participará en las contiendas electorales que se realizarán en 2023 y en 2024.

¿Y qué pasará con todas las acusaciones que se formularon en torno al dirigente priista? ¿Con las grabaciones telefónicas que fueron un verdadero escándalo? ¿O con su presunto enriquecimiento inexplicable? ¿En qué quedará el asunto del desafuero?

Como se ve la situación política, el campechano ya superó la crisis. En la Cámara de Diputados, PRI y Morena se entienden muy bien. Veremos cual es el comportamiento de “Alito” en las elecciones del Estado de México. ¿Luchará el PRI con denuedo para mantener la plaza o “cederá” ante sus adversarios, cómo parte de un probable acuerdo para dejar en paz a su lìder?

El diputado se encuentra empantanado y su conducta afectó la unidad de la oposición política en la alianza Va por México.

Trascendió que los panistas le perdieron la confianza a “Alito” y el diálogo para las elecciones de 2023 en Coahuila y en el Estado de México se encuentra “suspendido”. Por otra parte, en el Revolucionario Institucional las aguas siguen agitadas, pues elementos de su jerarquía no quieren que el ex gobernador campechano siga al frente de ese instituto político.

La mala imagen que le forjaron al PRI sus dirigentes no se podrá borrar de la noche a la mañana. El diputado Moreno Cárdenas no quiso rescatar a su partido. Prefirió él salvar el pellejo y dejar que el tricolor siga hundido.

Se entiende que ya le perdonaron todas las fechorías al campechano a cambio de apoyar acciones de Morena en la Cámara de Diputados.

Faltan la aprobación de iniciativas morenistas, en las que será determinante la participación del Revolucionario Institucional y ahí estarán presentes los priistas en plena colaboración.

Ahí está por ejemplo la iniciativa de reforma electoral en la que participaría el PRIMOR (PRI y Morena) como una acción más de “Alito” para evitar un enfrentamiento con la ley.

El dirigente fue acusado de cometer los siguientes delitos: electoral, de ataque a la libertad expresión, enriquecimiento ilícito y evasión fiscal.

¿Usted qué opina amable lector?

Marko Cortés, de gira

El líder panista, Marko Cortés, anunció que realizará una gira en Europa para entregar una carta de denuncia a diversos líderes europeos, en donde expondrá, entre otras cosas, “las violaciones constantes a la Constitución, la inseguridad en México, y las presiones permanentes del Presidente mexicano a los integrantes de los poderes Legislativo y Judicial.

El dirigente blanquiazul decidió incursionar en las oficinas europeas para dar a conocer la situación que priva en México, en diferentes ángulos como son los políticos, de seguridad, sociales, etc.

El viaje de Marko Cortés, para quejarse, será parecido a otros que ya efectuó ante representaciones internacionales, en el sentido de que no consiguió que le funcionaran. Es decir, como si no los hubiera hecho. En el presente, la oposición política en México está en vías de desaparecer. Desde la llegada de Morena al poder, los partidos opositores se hundieron. No saben cómo enfrentar al partido guinda y al lopezobradorismo. Con dificultades logran alianzas que no funcionan. Así ocurrió con la coalición PAN, PRI y PRD.

Suponemos que la lucha política del PAN debe hacerse aquí en México apoyado por sus seguidores y no en el extranjero, en donde poco o nada se consigue. Aunque, se debe reconocer, que los viajes de placer no le hacen mal a nadie.

¿Usted qué opina amable lector?

aco2742@hotmail.com