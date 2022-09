AMLO: unas 30 empresas nacionales y extranjeras no han pagado impuestos

Deben al SAT hasta 100 mil millones de pesos

Hay entre 20 y 30 empresas nacionales y extranjeras que se han rezagado en el pago de sus impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que suman hasta 100 mil millones de pesos, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera de este miércoles.

“Hay como 20 o 30 que no han pagado, son empresas nacionales y también extranjeras. Entonces, vamos a hacer una revisión. En algunos casos es porque no han terminado auditorías, no se les ha notificado, pero necesitamos seguir manteniendo finanzas públicas sanas para financiar el desarrollo, para que se siga apoyando a la gente y para no contratar deuda, no endeudar al país y hasta ahora vamos bien”, dijo el mandatario federal.

López Obrador explicó que en total estas empresas deben 100 mil millones de pesos y que entre ellas no están las compañías de Ricardo Salinas Pliego, quien deberá pagar 2 mil millones de pesos por adeudo de Elektra al SAT, tal como lo determinó el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

“No está ahÍ el caso de Azteca o Grupo Salinas. Estamos hablando de otra lista. Eso ya se está trabajando. Lo de Salinas Pliego, se está buscando un acuerdo, se esta haciendo una revisión general. Ya hay en efecto juicios que son cosas juzgadas, es decir, la Corte ya resolvió; sin embargo, hay otros y lo que se busca es llegar un acuerdo sin que haya ninguna imposición, sin autoritarismo, sino buscando la conciliación. Casi con todos nos hemos reunido”, dijo.

Ningún periodista reprimido ni asesinado por el Estado: AMLO

En otro tema, el presidente López Obrador reconoció que aún hay periodistas asesinados en el país, pero enfatizó que a diferencia del pasado, no hay un solo comunicador “reprimido y mucho menos asesinado por el Estado”.

Cuestionado sobre el tema de la violencia contra reporteros y la función del Mecanismo federal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, el mandatario refirió: “No vamos a debatir sobre el número, nada más que no hay uno, un periodista reprimido y mucho menos asesinado por el Estado como era antes. Esa es la pequeña diferencia”.

Aceptó que lamentablemente en el país aún se dan homicidios entre este gremio, pero insistió que no se trata de violencia ni crímenes mandatados desde las esferas de los poderes públicos. De acuerdo a cifras del propio gobierno federal, en lo que va del año han sido asesinados 13 comunicadores en el país.

“Sí, tenemos la obligación con los periodistas, y con todos los ciudadanos mexicanos, con todas las personas, de proteger la vida, porque el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida y eso lo estamos haciendo”.

El jefe del Ejecutivo federal refirió que “los adversarios conservadores” o gobiernos extranjeros como los de la Unión Europea “se dedican a decir que se asesina a los periodistas, (pero) aquí se garantiza la libertad de expresión y el Estado no reprime, no viola los derechos humanos”.