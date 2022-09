Pasarela de aspirantes

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Los partidos políticos, excepto Morena, se perfilan para abrir los nombre de sus precandidatos para buscar la candidatura primero de su partido y luego de la coalición, y hablo principalmente del PRI, PAN, PRD, MC, porque el partido en el gobierno ya lo tiene resuelto, una vez que AMLO los destapó, de ahí las llamadas “corcholatas”.

En el PRI, los visibles y otros que han levantado la mano son Enrique de la Madrid, que ha hecho campaña en medios digitales, la senadora Beatriz Paredes, que tiene buena aceptación en el partido y es apoyada por organizaciones civiles, dentro del PRI e independientes. También se anotan Alejandro Murat, ex gobernador de Oaxaca, y el ex gobernador de Hidalgo, Omar Fayad; el diputado Federal Idelfonso Guajardo y por default o naturalmente, Alfredo Del Mazo, gobernador del Estado de México, que no se ha pronunciado, pero es candidato natural.

El tricolor prepara su pasarela en un evento en el partido para que cada uno de los aspirantes hablen, envíen su mensaje y comuniquen sus propuestas y ofertas para lograr la candidatura , en principio y luego la candidatura de la coalición.

Alejandro Moreno, todavía presidente del PRI, asegura que la alianza Va por México no ha terminado y pide a sus colegas, Marko Cortés, del PAN, y Jesús Zambrano, del PRD reabrir el diálogo, luego de que rompió los acuerdos previos, por lo que los partidos declararon públicamente la pérdida de confianza y no querer hablar más con Moreno. Cuesta arriba, el llamado lo hizo el mismo día en que los diputados federales de Morena lo respaldan como presidente de la Comisión de Gobernación en San Lázaro.

Pero Moreno no quiere reconocer que el diálogo con miras a las elecciones el año que entra en los estados de Coahuila y Edomex, está vigente y los acuerdos estatales están hechos , sin tomar en cuenta su opinión y mucho menos su participación. Los acuerdos fueron encabezados por los gobernadores y los presidentes estatales de los partidos, con la venia de los presidentes nacionales del PAN y PRD. Moreno está fuera. La prueba es que la encuesta publicada por el periódico “El Financiero”, en Coahuila la preferencia electoral por partido es: Morena lleva 40%, el PRI 30% , PAN 14% y MC 8%. Si van en alianza PAN-PRI-PRD llevan 46%, mientras que Morena-Verde y PT 43%. En el Edomex los números son similares.

La consulta ilegal

La propuesta de AMLO para realizar una consulta le da la vuelta a la Constitución, asegura el diputado panista, Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, quien afirma que la consulta para determinar si el Ejército debe seguir en las calles es “totalmente ilegal” y “le da la vuelta a la Constitución”. En entrevista, el panista dijo que como presidente de San Lázaro no piensa “ceder ni un ápice”. La Constitución señala que las consultas respecto a las fuerzas armadas están prohibidas, entonces el pensar que el Presidente quiere darle la vuelta a la Constitución para hacer una consulta a modo, pues es un gravísimo error, apuntó Creel.

Las opiniones de Creel generaron reacciones en la Cámara y el más enojado fue con el coordinador de Morena, Ignacio Mier, que incluso pidió la sustitución del panista, pero fue resuelto de inmediato. El titular de Gobernación, Adán Augusto López, informó que la consulta se realizará el próximo 22 de enero y aunque no será vinculante se instalarán casi 69 mil casillas. La pregunta es: ¿Para qué?

Morena teme un golpe del TEPJF en Tamaulipas

Una vez que el presidente AMLO declarara que la campaña en contra del gobernador electo de Tamaulipas tiene como fin anular las elecciones e impedir que tome posesión y entre un interino, los gobernadores de Morena y aliados de la Cuarta Transformación exigieron al gobierno de Tamaulipas, encabezado por el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no obstaculizar la toma de protesta de Américo Villarreal, ex priista y ahora morenista, como nuevo mandatario de la entidad.

Con ello, los mandatarios morenistas enfrentan la cargada que desde hace semanas emprendió el gobierno saliente y en un comunicado demandaron al gobierno estatal saliente que cese de manera “inmediata” su intento de impedir que el gobernador electo tome posesión como Ejecutivo del estado de Tamaulipas y “respete la voluntad popular” por la cual votaron los ciudadanos en las pasadas elecciones del 5 de junio.

Sin embargo, en una entrevista en Radio Fórmula, con Ciro Gómez Leyva, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, afirmó que no hay órden de arresto contra Américo Villarreal; pero que sí existen muchas pruebas de que el narco financió la campaña del hoy morenista.

Por su parte, el PAN pidió al Tribunal Electoral (TEPJF) “hacer lo correcto” y anular los comicios estatales por la presunta intromisión del crimen organizado. La secretaria general de Acción Nacional, Cecilia Patrón Laviada, en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados exhortó a los magistrados a avalar las impugnaciones interpuestas por su partido porque dijo que las condiciones en las que se realizaron las elecciones “trastocan a todos los mexicanos’. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

