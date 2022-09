¿Cuánto costará la nueva consulta de AMLO?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Costoso deambular de la democracia

Gasta millones para el poder

¿Acto de egolatría o ignorancia?

Ejercicio que no sirve para nada

Se cumplirá el capricho presidencial

Súperapp baz, con 10 millones de usuarios

Ratifican a Américo Villarreal

Violencia en escuelas ¿y la SEP, donde está?

BBVA y Ectagono

La hipocresía exterior, siendo pecado en lo moral, es una gran virtud política

Francisco de Quevedo (1580-1645), escritor español

El ejercicio, que no es consulta, para que la gente decida sobre Guardia Nacional, Ejército y Marina es otro de los ejercicios de la democracia, según López Obrador.

Otra vez, el INE no la organizará. Los residentes en el extranjero podrán participar de manera electrónica, si tienen CURP, sobre la permanencia de las fuerzas armadas en las calles hasta 2028 y se harán en enero del año próximo en el preámbulo de las elecciones de junio del año próximo, donde se disputan las gubernaturas del Estado de México y Coahuila.

Ese “ejercicio democrático” no es el primero que impulsa López Obrador, ni el único de los políticos de Morena a nivel estatal. Sólo uno fue con ciertos rasgos de “legalidad”, en donde fue obligado el Instituto Nacional Electoral, de Lorenzo Córdova, a participar.

Se trató de un “juicio sumario” para llevar a juicio a ex presidentes. Pero, con tanta aberración jurídica, López Obrador, logró únicamente que se le diera la seriedad jurídica que podría merecer. Además, no logró el número de votos suficientes para hacerla vinculante. Esto significa que no sirvió para nada.

Sin embargo, ese proceso llevó a las urnas a 6.6 millones de mexicanos, el 7.1% de los 93 millones de electores. El resultado de la consulta popular para hacer vinculatorio y orden al Ejecutivo, conforme a la Ley Federal de Consulta Popular, una participación de al menos el 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal.

En total, se gastaron 1,570 millones de pesos. Esta cifra representa la construcción de dos hospitales de alta especialidad, o 20 escuelas con mobiliario.

El capricho del jefe debe ser cumplido aunque sea un hecho totalmente irracional, cuando hay tantas carencias en el país. Ya que la encuesta que realizará AMLO para preguntar si la gente quiere a las fuerzas armadas en la calle no sirve para nada.

En cambio, se convierte en un instrumento propagandístico previo a las elecciones de junio próximo.

No es justo, ni moral, que el Presidente se dedique a pagar una millonada, no sólo en la instalación del aparato para recolectar los votos en casillas, sino en acarreos, como ocurrió con el caso de la Revocación de Mandato.

Tenemos necesidades de salud, educación, seguridad, entre otras, que debe cumplir el gobierno y que simplemente se queda en el cajón del olvido burocrático.

¿Quién va a pagar otro capricho de la egolatría presidencial? El pueblo. Nada más que el pueblo.

PODEROSOS CABALLEROS

BAZ SÚPERAPP, CON 10 MILLONES DE USUARIOS EN UN AÑO

Bajo el liderazgo de Juan Carlos Arroyo, la app mexicana baz, escribe otra página de éxito de Grupo Salinas. Cumplió su primer año de irrumpir en el mercado de las aplicaciones en línea y con gran éxito logra alcanzar los 10 millones de usuarios y más de un millón de negocios afiliados. Esta plataforma digital de baz superapp ha realizado más de 11 millones de transacciones de pago y cobros de sus clientes, gracias a las innovadoras formas de pago de servicios y recargas de tiempo aire. Además, baz súperapp, ha logrado ser pionera en México, pues ofrece lo que ninguna otra app tiene: televisión en vivo, chatear, consultar noticias, escuchar música y podcasts; comprar productos a crédito y de contado, rentar películas, acceder a juegos en línea, además de poder pagar y cobrar de forma fácil y segura. baz se transforma constantemente, para ofrecer nuevas funcionalidades, y así facilitar el día a día de sus usuarios, siempre con una visión alentadora de lo que viene para los próximos años.

RATIFICÓ EL TRIBUNAL LA ELECCIÓN EN TAMAULIPAS

Toditita la Cuarta Transformación respiró aliviada, luego de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, avalando la elección por la gubernatura de Tamaulipas, con lo que se ratificó a Américo Villarreal, de Morena, en esa posición. El PAN acusó a Morena de inyectar dinero del narcotráfico en los comicios, pero el Tribunal consideró que eso no quedó debidamente acreditado.

VIOLENCIA POR ABANDONO DE NIÑOS EN ESCUELAS

En el Cetis 100 de Tepic, Nayarit, ayer, una niña abofeteó a su compañero varias ocasiones y éste respondió tirándola al piso. El muchacho trató de defender a la maestra que fue intimidada aparentemente por la alumna, luego que le quitó un celular por usarlo en clases. Al final, la estudiante tomó del cabello a la maestra y la inmovilizó. Violencia en las aulas. Realmente no hay que criminalizar a la chica, ni al muchacho que ayudó a la maestra. La mentora, como acto de defensa y para no agredir a la estudiante, sólo se dedicó a grabar. ¿Qué protocolos hay para estos casos? ¿Dónde está la SEP? La clase política está sólo en la grilla ideológica y partidista y no pone atención en la ayuda psicológica de los jóvenes en las escuelas. La Comisión de los Derechos Humanos de la entidad cuestionó el actuar de la maestra. ¿Cómo debió haber actuado en actos de violencia? La descomposición social, cada día se hace más evidente.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

BBVA: Bajo el liderazgo de Eduardo Osuna, BBVA, en alianza con Ectagono, empresa dedicada al desarrollo de estrategias de sustentabilidad y responsabilidad social, buscan restaurar el equilibrio ecológico en algunos de los ecosistemas que existen en el país, tal y como ocurrió hace algunas semanas en la isla de Cozumel, en Quintana Roo, reconocida por poseer una enorme riqueza biológica en la que destaca una variedad de endemismos y especies en alguna categoría de protección.

