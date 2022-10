Se encienden alarmas: Putin envía tren militar nuclear cerca de Ucrania

No descartan posibilidad de ensayo atómico

Forma parte de la unidad rusa responsable de municiones nucleares y almacenamiento

En medio de la amenaza de Vladimir Putin de que podría recurrir a un ataque nuclear, un diario británico aludió a la posibilidad de que el presidente ruso realice un ensayo atómico como una demostración de fuerza en la frontera con Ucrania.

El diario “The Times” citó un supuesto informe de inteligencia enviado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a los Estados miembros, según el cual, Putin estaría evaluando hacer simulacros con ojivas nucleares.

El movimiento de un tren militar de la división nuclear rumbo a Ucrania encendió las alertas, aunque el transporte aún se ubica en la región de Moscú, a cientos de kilómetros de la frontera con Ucrania, indicó el medio.

“The Times” habló con Konrad Muzyka, analista de defensa con sede en Polonia, quien detalló que el tren es parte de la unidad militar rusa responsable de las municiones nucleares, su almacenamiento y mantenimiento. Según él, el tren podría desplegarse en un “ejercicio de disuasión estratégica”.

Una fuente de defensa occidental dijo a The Times que el escenario más probable, en caso de un ensayo nuclear, sería el Mar Negro, pero no descartó la posibilidad de que Putin use un arma táctica nuclear en Ucrania.

“Podrían cometer un error y golpear accidentalmente una ciudad rusa cerca de la frontera con Ucrania, como Belgorod”, explicó la fuente al medio. Sin embargo, otro funcionario llamó a la cautela. “No tenemos indicios de que las fuerzas armadas rusas estén movilizando activos o personal relacionado con su arsenal nuclear: todo es normal en este momento”, dijo.

Ucrania reparte pastillas de yodo ante eventual ataque nuclear

Ante el riesgo de un posible ataque nuclear de Rusia Kiev y otras ciudades ucranianas han comenzado a distribuir pastillas de yodo contra la radiación.

De acuerdo con información de DailyMail, las pastillas de yodo pueden ayudar a bloquear la entrada de la radiación en el cuerpo, especialmente en la glándula tiroides.

Por lo que se sabe, Rusia ya envió un tren nuclear a la frontera con Ucrania como parte de la presión contra el gobierno de Zelenski.

El mismo diario británico señala que las pastillas son distribuidas entre residentes en caso de evacuación y entrada en refugios.

¿Qué son las pastillas de yodo de potasio?

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) las pastillas de yodo están compuestas por sal que puede ayudar a impedir que la tiroides absorba el yodo radioactivo. De hecho, estas mismas pastillas de yodo fueron usadas durante la explosión en Chernóbil. Las pastillas de yodo de potasio también ofrecerían cierta protección contra cáncer por radiación. Ante el riesgo de una guerra nuclear, en Estados Unidos ya se registra un incremento en la demanda y el precio de las pastillas, pasando de 30 dólares hasta los 70.

Estados Unidos dará a Ucrania más armamento

El presidente Joe Biden anunció que dará más lanzadores de misiles a Ucrania para seguir con la guerra contra Rusia.

Mediante un breve comunicado, el gobierno de Estados Unidos informó que enviará a Ucrania más de 625 millones de dólares en armas y elementos militares, entre ellos están los Sistemas de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad (HIMARS).

Biden estuvo en llamada telefónica con el presidente Zelenski este martes y le comunicó el envío de esta ayuda.

Biden “se comprometió a seguir apoyando a Ucrania mientras se defiende de la agresión rusa durante todo el tiempo que sea necesario”, según el comunicado.

Este es el primer paquete de ayuda desde la última anexión declarada por Rusia de territorio ucraniano y la segunda Autoridad Presidencial de Reducción (PDA) desde que Ucrania logró grandes avances en el campo de batalla a mediados de septiembre.

Las anexiones declaradas por Rusia la semana pasada se produjeron tras lo que denominó referendos en las zonas ocupadas de Ucrania. Los gobiernos occidentales y Kiev dijeron que las votaciones infringían el derecho internacional, eran coercitivas y no representativas.

El Departamento de Estado dijo en un comunicado que el paquete incluye cuatro lanzadores HIMARS y misiles asociados, 32 Howitzers con 75,000 rondas de munición, 200 vehículos resistentes a las minas y protegidos contra emboscadas (MRAP), y minas antipersona Claymore.

Fabricados por Lockheed Martin Corp LMT.N, la precisión y el mayor alcance de los lanzadores HIMARS han permitido a Kiev reducir la ventaja de la artillería rusa.

Los recientes acontecimientos, desde los engañosos referéndum y el intento de anexión por parte de Rusia, a las nuevas revelaciones de brutalidad contra la población civil en el territorio ucraniano antes controlado por Rusia, no hacen sino reforzar nuestra determinación”, declaró el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken en un comunicado.

La semana pasada, Estados Unidos dio a conocer un paquete de armas de 1,100 millones de dólares para Ucrania, que incluía 18 sistemas de lanzadores HIMARS, municiones de acompañamiento, varias clases de sistemas contra drones y sistemas de radar. Sin embargo, el paquete de ayuda de la semana pasada estaba financiado por la Iniciativa de Ayuda a la Seguridad de Ucrania (USAI), lo que significa que el Gobierno tiene que adquirir las armas de la industria, en lugar de sacarlas de los arsenales estadounidenses existentes.

Zelenski anuncia liberación de pueblos en el este y sur

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reivindicó el martes “rápidos y potentes” avances de su ejército en el sur del país y aseguró que “decenas” de localidades habían sido reconquistadas de manos de los rusos en esa zona y en el este. El Ejército ucraniano está realizando “avances bastante rápidos y potentes en el sur de nuestro país”, dijo en su intervención diaria en las redes sociales. “Solo esta semana se han liberado decenas de localidades” en las cuatro regiones anexionadas por Rusia la semana pasada, añadió.

Suman 200,000 los reclutados en Rusia

Más de 200,000 personas han sido ya reclutadas en las fuerzas armadas de Rusia desde que el presidente Vladimir Putin ordenó una movilización parcial hace dos semanas, dijo esta mañana el ministro de Defensa, Sergei Shoigu.

El ministro había anunciado que planeaba reclutar a 300,000 hombres con experiencia militar previa para reforzar la invasión de Rusia en Ucrania, donde ha sufrido una serie de derrotas en las últimas semanas.

Sin embargo, el decreto oficial no incluía una cifra, y los funcionarios están dispuestos a disipar los temores públicos de que el número real de reclutas podría ser mayor, ya que incluso figuras favorables al Kremlin han expresado su preocupación de que se esté sumando gente, indiscriminadamente. Han aparecido informes sobre hombres sin experiencia militar o que ya han superado la edad de reclutamiento que han recibido citaciones, lo que ha contribuido a la indignación que ha reavivado las manifestaciones antibélicas, que ya estaban prohibidas.