Rosalía León hace un homenaje musical a “La güera Rodríguez”

Por el Festival de las Heroínas de Oaxaca

La cantante buscará seguir esa línea celebrando a otros iconos mexicanos

“La güera Rodríguez” es un tema, que le fue encomendado a Rosalía León por el Festival de las Heroínas de Oaxaca, a través de su directora, Martha Toledo, para su edición 2022 dedicada a las heroínas que hicieron posible la independencia de México.

El encargo consistió en hacer una canción biográfica para homenajear y visibilizar la figura y el legado de María Ignacia Rodríguez, apodada “La Güera” en señal de discriminación. Cabe destacar que ella consiguió una doble independencia, al ser una aliada vital para los insurgentes en favor de la Independencia de México, y por otro lado, una de las primeras líderes en la lucha a favor de la igualdad de género en América, siendo primera mujer divorciada de nuestra historia.

Rosalía León, en entrevista para DIARIO IMAGEN, comentó: “Es una hermosa encomienda, una forma de disfrutar un festival de cantautoras, que tiene como sede Oaxaca. Es la biografía de esta heroína, que de alguna forma fue apodada despectivamente, porque fue una importante criolla. Tiene una forma biográfica para que las nuevas mujeres se inspiren, y sigan luchando, quizá hoy en día con otros propósitos y contra otras dificultades, pero ella sigue siendo una inspiración”.

Detalla que “era una mujer que fue tachada y excluida por la historia, precisamente por el tipo de mujer que fue, que además de que era bella, esa belleza la utilizó para ser espía de estos ejércitos, también financió guerrillas que se formaban y era mal vistas. Es una mujer con bastantes logros, cosas para la modernidad”.

En su tarea de escribir el tema, reconoce que “Te das cuenta de que hay mucha información, hasta películas, pero no había una canción, eso me inspiro mucho más para dejar en la historia a una mujer que le canta a una heroína. Lo que yo investigaba es que para ser heroína debías cumplir requisitos, que son la inspiración y la lucha pese a lo que pese y pase lo que pase, que logres tu cometido y en este caso la libertad de una nación”.

En una canción pequeña, dijo “hay que meter metáforas, fue un gran reto hacerlo en tres minutos, que por cierto ya está en todas las plataformas. Se debe contar una historia en tres minutos, pero que tenga belleza estética, que no solo de información como leerte cualquier biografía, sino que te atrape, en este caso que sea un huapango, usando la ‘viotarra’, y con la compañía de un pianista, Vladimir Suarez Arredondo, quien además produce la canción”.

Recordó que Ignacia vivió una época muy difícil para las mujeres “para mexicanos blancos y mexicanos morenos era diferente el trato, pero para luchar ella se dijo mexicana y pidió otro tipo de vida para todos los nacidos en la Nueva España. La santa inquisición trato de quemarla, pero con su buena labia, educación y saber defenderse, logró que no lo hicieran, pero son momentos que deben ser recordados como inspiración”.

Reconoció que no será la última canción en esta línea “Hay un señor, Alfredo Martínez que es de relaciones públicas de la Catedral, quien que me dijo ‘¿sabías que hay muchos héroes de México debajo de la catedral? Podrías hacer canciones de muchos y todos’. Me gusto tu canción, empezando por Iturbide, quiero contar una historia veraz”.

Finalmente, adelantó que estará cantando en el Teatro Juárez en el Oro Edomex el 8 de octubre, luego el 14 del mismo mes en el Zócalo de la Ciudad de México y finalmente en el marco del Festival Raíz México el 21 de octubre en Querétaro.