Apoyo a las policías locales

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta Mier, dijo que hay 27 mil millones de pesos en cuentas congeladas al crimen organizado, de los cuales cuando menos el 50% podría utilizarse para la creación de un fondo de apoyo a las policías estatales y municipales para fortalecer su presencia y darles mayores instrumentos en el combate a la delincuencia.

Desde luego que éste, y otros puntos que fueron modificados en la Cámara alta, son de vital importancia para crear una nueva estrategia de seguridad nacional para el combate de la delincuencia que, como se ha visto, avanza en diversas regiones del país, tanto en superioridad de efectivos, como en logística y estrategia.

Se ha repetido, y así se considera, que no hay ninguna fuerza superior al Estado. No sólo al Estado mexicano, sino a cualquier Estado del mundo, pero en lo que respecta al nuestro, cada año se ve en los desfiles militares el despliegue de armamento, efectivos y armamentos que dejan al público expectante y se preguntan cómo es posible que vulgares delincuentes superen a nuestro Ejército.

Una acción conjunta entre el gobierno federal, estatal y municipal, pero sobre todo en mejores salarios y prestaciones, puede realizarse con efectividad. También, se requiere que se combata la corrupción en las filas policiacas pues se ha documentado que algunos elementos de la Guardia Nacional recurren a los mismos vicios policiacos del pasado. Así no funciona, es necesario sancionar a los malos elementos.

TURBULENCIAS

Pacto entre Salomón y Alejandro

Durante su gira por Oaxaca, más allá de la importancia de las carreteras en marcha hacia la costa y al Istmo de Tehuantepec, destacó el incuestionable apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador al gobernador Alejandro Murat y se molestaba cuando alguno de los inconformes del público le gritaba en forma airada. Incluso, en Mitla, pidió a Murat y al gobernador entrante Salomón Jara ponerse de pie y estrecharse la mano como adelanto de lo que será una trasmisión tersa del poder. Quienes se frotaban las manos en el sentido de que habrá persecución a los actuales funcionarios acusados de malos manejos, parece ser que no ocurrirá así. El mismo AMLO anunció que regresará a Huatulco el 25 de noviembre para encabezar un reconocimiento al mandatario oaxaqueño que inició ya la entrega de la administración a su sucesor… La senadora sonorense Lilly Téllez acaparó los reflectores durante la sesión del Senado, donde se aprobó, con modificaciones, la ampliación de la presencia de las fuerzas armadas en las calles del país en tareas de seguridad pública. Encaró y vituperó a senadores y senadores partidarios de la militarización de las tareas de seguridad pública y sólo la morenista Lucía Trasviña la encaró en la tribuna, pero fue retirada por la secretaria general de Morena, Citalli Hernández, que en esta ocasión mostró un perfil de conciliadora… Y en la Cámara de Diputados, hacia donde fue remitido el dictamen, se espera se hagan otras modificaciones toda vez que el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, tiene observaciones importantes dada su experiencia como abogado y ex secretario de Gobernación… En el Congreso de Oaxaca se aprestan también a vigilar que en la nueva administración se designen recursos, efectivamente, a auténticos oaxaqueños que no resulten onerosos para las finanzas públicas, pues el arribo de foráneos significa el pago de asesor, chofer, cocinera y una cauda de ayudantes que, de paso, invitan en plan turístico a familiares y amigos aprovechando sus cargos, y luego se quejan de que el presupuesto no alcanza, derivándose con ellos los interminables bloque que son pan nuestro de cada día. Se espera que las correcciones surtan efecto en beneficio de los gobernados.

