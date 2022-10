Osorio Chong pierde y se desespera

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Jorge Carlos Ramírez Marín, idóneo para sucederlo en el Senado

Casi listo el escenario para que la iniciativa que prolonga el plazo para que las fuerzas armadas continúen hasta 2028 colaborando en labores de seguridad pública, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, “plancha” el campo para que ésta recorra los 32 Congresos estatales, por lo que anunció un “diálogo nacional”. Sin embargo, esto le viene “como anillo al dedo” al responsable de la política interna del país, porque es la pasarela perfecta por donde podrá placearse a nivel nacional, con todo y su tono de voz, ese con el que dice que no puede imponer nada a nadie. ¿Será?

Y tarde, no obstante, el titular de la Segob se incorporó ya a las diversas plataformas y a las “ex benditas redes sociales”, lo que impone la carrera presidencial entre “corcholatas y corcholatos”. Es más, no faltan los que afirman que López Hernández ha vuelto adquirir la calidad de “caballo negro”.

Pero en este tema, también hay que voltear la mirada a lo que ocurre en el Senado, especialmente luego de que la citada iniciativa transitó por ahí. Ya se consignaba en este espacio que el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Miguel Angel Osorio Chong, jugó muy mal sus cartas en su intento de querer jugar en varias bandas y al final y cuando ni él mismo se lo esperaba, perdió. Y uno de los problemas del ex gobernador de Hidalgo, fue suponer erróneamente que su bancada no aprobaría la controvertida iniciativa, con lo que a su vez, tendría asegurada a su favor la rebelión que encabezó para quitar de la dirigencia al actual líder de su partido, Alejandro Moreno Cárdenas.

Como balde de agua helada sintió el senador Osorio Chong que lo que creía era un plan muy elaborado, de plano, se le derrumbó, pero además, con esto, su coordinación también se tambalea al quedar más que demostrado que carece del más mínimo poder de convocatoria e influencia entre los legisladores de su fracción parlamentaria y en tales circunstancias, se aleja más y más la posibilidad de que él pudiera ser el futuro presidente del Comité Ejecutivo Nacional del tricolor, como lo pretendía.

Todo indica que la semana que inicia, será la de la desesperación para el ex secretario de Gobernación y por ello, desde antes se ha dado a la tarea de buscar algún asidero que le permita no perder la coordinación. No obstante, al parecer hasta ahorita y según se sabe, sus esfuerzos han sido totalmente infructuosos, pues conforme se fue dando la pérdida de los apoyos, ahora ya no tiene nada que ofrecer, digamos, está solo.

Y mientras el aún coordinador de la bancada del PRI en la Cámara alta se ocupa en desesperarse, hay ya un nombre que suena para suceder al hidalguense y se trata del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien, como se recordará, llegó a su escaño por ser el único legislador del PRI que arrasó en su estado al obtener el voto mayoritario de sus paisanos.

Dentro de su trayectoria política, si por algo se ha caracterizado Ramírez Marín, es que no se desgasta en confrontaciones estériles y ha sabido esperar sus tiempos. Ahí está como muestra su aspiración al gobierno de Yucatán en la que esta vez, —dicho sea de paso—, tiene amplias posibilidades de llegar dado su consolidado capital político.

Municiones

*** Una de las aspirantes del PRI al gobierno del Estado de México, Ana Lilia Herrera Anzaldo, rindió su informe legislativo de labores en el que afirmó que la entidad mexiquense “se ha mantenido como un muro firme ante los intentos de autoritarismo y división”. Lo cierto es que en el Revolucionario Institucional están cada vez más ciertos de que tienen reales posibilidades de ganar en las elecciones del año entrante y varias pruebas se han dado en el camino, por ejemplo, hace ya varios días, el aspirante del PAN, Enrique Vargas, declaró en una entrevista, que estaba listo para participar para luego señalar que también estaba listo para no participar. Otro tema al que no se le ha dado mucha difusión, es que de acuerdo a recientes encuestas, la flamante ex secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, ha ido perdiendo puntos en la carrera por la gubernatura del Edomex. La imagen de la aspirante morenista se deteriora, más aún, con esa manía que tiene de esconderse y no dar la cara en asuntos que la involucran directamente, como aquel pase de charola que la estigmatizó como una delincuente electoral.

*** Antes lo hizo con Luis Donaldo Colosio Riojas, ahora, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, descartó ni más ni menos que al gobernador de Nuevo León, Samuel García, como aspirante al 2024. De manera específica señaló: “Él (Samuel García), tiene un claro compromiso con Nuevo León por 6 años, así lo ha expresado y a mí me da mucho gusto que además lo consideren y lo valoren como uno de los grandes activos de los mexicanos”. Lo que el senador Dante Delgado pasa por alto o hace como que no ve, es que el gobernador neoleonés ha dejado mucho qué desear durante su gestión, por lo que habrá que estar atentos para ver qué reporta en su primer informe der gobierno. Por lo pronto, el mandatario estatal ya se “amarró el dedo” y por las “ex benditas redes” puso a modo de justificación: “Roma no se hizo en un día, por eso, este año nos dedicamos a planificar y trabajar. Vamos por un #NuevoNuevoLeón…”

*** Y quien al ver el movimiento que ha iniciado el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anda muy preocupada, es ni más ni menos que la flamante jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que ahora sin el más mínimo empacho, echa mano del foro que sea y donde sea, para promocionarse rumbo al 2024. Su cuarto Informe, lo ha utilizado para repetirlo por todos lados. Primero, en el Auditorio Nacional, luego, en la Asamblea Legislativa de la CDMX y después, en todas las alcaldías de la Ciudad, pero, para su infortunio, no ha tenido el éxito esperado.

*** También el que anda dando “patadas de ahogado”, es el flamante senador recién ingresado a las filas de Morena, Raúl Paz Alonzo, que ya no halla cómo hacerle la barba al presidente Andrés Manuel López Obrador y por las “ex benditas redes”, pone la aprobación que supuestamente tiene el tabasqueño entre líderes mundiales. Con esos mensajes, Paz Alonzo no tiene garantizado que en Palacio Nacional le vayan a hacer ningún favor. Otro que jugó y perdió, con razón al ex panista no lo quieren ni en su tierra, Yucatán.

