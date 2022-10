¿Injerencia externa o intercambio de experiencias?

Aunque el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, rechazó haber suscrito un acuerdo sobre seguridad con el gobierno estadounidense, el presidente Andrés Manuel López Obrador desautorizó cualquier convenio al respecto y subrayó que la Constitución prohíbe los mismos, pues la política exterior de México es responsabilidad del Ejecutivo federal.

Monreal Ávila afirma que hubo una reunión con funcionarios estadounidenses con intercambio de experiencias en materia de seguridad, principal problema del estado y del país, y que éste se dio dentro del Acuerdo Bicentenario entre ambas naciones, pero no se firmó ningún acuerdo ni convenio pues es respetuoso de la soberanía nacional.

El mismo embajador Ken Salazar ya lo había anunciado previamente: Iría (o va) a las regiones más conflictivas del país, donde se genera más violencia, para ofrecer el apoyo de su gobierno a resolver el problema, pues “sin seguridad no hay prosperidad” y los Estados Unidos están preocupados por lo que ocurre con su vecino ya que forma parte de la seguridad nacional.

López Obrador reconoció que Ken Salazar visita los estados de la República y que es respetuoso de su investidura y de sus funciones, lo mismo que el presidente Biden con quien lleva buenas relaciones, por lo que dijo que no hay motivo de escándalo, sólo subrayar las funciones de cada nivel de gobierno y en materia de política exterior él es el responsable.

Acuerdo con Rusia

En el mismo tenor, la secretaría de Relaciones Exteriores ha señalado que el acuerdo de cooperación en materia espacial con fines pacíficos con la Federación Rusa no se ha presentado todavía en el Senado Mexicano ni en la Cámara alta de Rusia que lo tienen que aprobar o rechazar. El convenio en cuestión deberá ser firmado por Putin y todavía no ocurre nada de eso. Además este tipo de acuerdos ha sido suscrito ya con gobiernos de diversos países… Desde luego que habrá irse con cuidado, pues estamos inmersos en una lucha por la hegemonía mundial, en donde los movimientos de las potencias afectan la soberanía y los intereses de las naciones de cualquier parte del orbe, además de que cualquier hecho es motivo de atracción política y en donde los opositores buscan tomar banderas para derrotar a los adversarios… Encuentros de tipo político-electoral realizados en Monterrey y Guadalajara han sacado a la luz pública a los virtuales contendientes para 2024 y ahora resulta que la mayoría se siente ya presidente o presidenta. Eso pasó con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro y Samuel García, de NL, considerados candidateables; a la capital regia acudió al informe del gobernador García, el gobernador oaxaqueño Alejandro Murat, y también en labor proselitista la senadora Beatriz Paredes. Ambos disputan la candidatura presidencial priista…Quien sustituya a Raquel Buenrostro en el SAT no será por mano dura o mano blanda, pues la política tributaria se maneja desde Palacio Nacional, a donde son convocados los grandes causantes con adeudos y se les pide amablemente que cumplan con su deber. El SAT sólo pasa los datos de quiénes se encuentran en situación irregular para meterlos en cintura, pero nada tiene que ver el titular de la temible dependencia… El diputado Santiago Creel Miranda insiste en lograr una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador con el fin de transmitirle su experiencia en seguridad, misma que obtuvo cuando fue secretario de Gobernación con Vicente Fox, de malos recuerdos… El Club Primera Plana se prepara para la ceremonia de de la XXX Entrega de Reconocimientos por Trayectoria a periodistas de todo el país, misma que se llevará a cabo en su nueva sede de Ricardo Flores Magón 45, de la alcaldía Cuauhtémoc en la CDMX.

