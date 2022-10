La gente confía en mi honestidad y la de mi gobierno, afirma AMLO

El libro “El rey del cash” no aporta ninguna prueba, revira

Minimiza el Presidente supuesta red de diezmos en el gobierno capitalino por más de 18 años

Tras los señalamientos de corrupción vertidos en el libro “El rey del cash” de la periodista Elena Chávez, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que son un acto de libertad, pero también de una deshonestidad intelectual con el que no polemizará.

El mandatario federal afirmó que su honestidad es lo que más aprecia y que no afectará a su movimiento ni a sus colaboradores que han sido señalados, sin presentar ninguna prueba, por instaurar una red de diezmos en el gobierno capitalino por más de 18 años.

“Es que son varios y los que vienen, y es que es así, es un proceso de transformación y esto afecta intereses creados y también se sienten afectados en su pensamiento conservador. Los entiendo perfectamente y tienen toda la libertad para expresarse, se han escrito como 10 en contra y van a escribirse otros 10 o 20.

“Es que no tiene caso estar respondiendo si no hay ninguna prueba. Es un acto de libertad aún sin pruebas y de deshonestidad intelectual entre otras cosas, pero así es esto y van a seguir porque no les ha resultado nada, nada”, sostuvo el jefe del Ejecutivo federal.

En su libro, la ex pareja de César Yáñez, un colaborador cercano de López Obrador, relata que desde el Metro y la Red de Transporte Público (RTP) de la Ciudad de México hasta los gobiernos de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco y Texcoco habrían sido la caja grande que el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador habría exprimido recursos para llegar a la silla presidencial y de paso mantener a su familia.

López Obrador presuntamente se sirvió de la entonces Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, que gobernó de 2000 a 2005, así como del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para tejer una red de moches en diversas dependencias capitalinas para fondear su primera candidatura presidencial y las dos subsecuentes hasta 2018 y para sostenerse económicamente.

“Nada más que yo tengo un escudo protector que es mi honestidad. Si no fuese honesto ya me hubiesen destruido, pero la honestidad es mi ángel de la guarda, bueno el pueblo, pero para el caso es lo mismo”, refirió el presidente de la República.

Defiende el Presidente que jóvenes se compren sus caguamas con becas

El mandatario también acusó que algunos de sus opositores conservadores se enojan y critican de que se den apoyos a campesinos por medio del programa Sembrando Vida o becas a estudiantes y que estos las utilicen para comprar sus caguamas, es porque tienen una mentalidad conservadora de hacendado porfirista.

El jefe del Ejecutivo federal acusó que sus adversarios tienen la idea de que el pueblo es flojo y que si hay pobreza es que la gente no trabaja, lo cual, señaló, es completamente falso.

Se enojan algunos de porque se dan las becas, que los muchachos utilizan el dinero para tomar sus caguamas, que son unos flojos, ninis, que por qué se ayuda a los campesinos flojos con Sembrando Vida. No saben primero que el pueblo de México es muy trabajador, eso no lo aceptan porque tienen una mentalidad conservadora, de hacendados porfiristas”.

“Tienen la idea de que el pueblo es flojo y que si hay pobreza es que la gente no trabaja y eso es completamente falso y el mejor ejemplo son los migrantes, como se van y hay oportunidades y nos envían 60 mil millones de dólares. Si el pueblo de México fuera flojo, indolente no saldría adelante en ninguna parte”, dijo.

Empleo informal y migración evitaron

estallido social durante neoliberalismo: AMLO

En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que durante el periodo neoliberal hubo dos válvulas de escape que evitaron un estallido social: el empleo informal y la migración.

Ambas surgieron debido al desinterés de los gobiernos de esa etapa por impulsar la producción agrícola, por pretender consumir desde el exterior lo que se necesitaba, evadir la política industrial, abandonar la actividad productiva, desalentar la inversión pública, entre otras.

“Por eso creció tanto la economía informal, quiero decirles que la gente nos salvó de una crisis mayor, el país estaba en decadencia, pero hubiese habido un estallido económico, social, político, de mayores dimensiones, fue terrible lo que sucedió, pero eso se les olvida a los conservadores. En vez de ofrecer disculpas y ser autocríticos y no caer en la autocomplacencia, en vez de eso se les olvida de que si no ha sido por la gente que empezó a buscarse la vida como podía, a salir a vender a la calle y esa economía fue la que permitió estabilidad”.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que la otra válvula de escape para evitar un estallido social en el país fue la migración.

“Esos son héroes, en vez de quedarse y optar por actividades ilícitas, muchos jóvenes se lanzaron a buscarse la vida, a trabajar honradamente donde había oportunidades. Cómo no van a ser héroes si este año casi nos van a mandar, a sus familiares, 60 mil millones de dólares. Por eso no hubo un estallido social mayor. Imagínense si no hubieran salir alrededor de 600 hasta 800 mil mexicanos por año a buscarse la vida, ¿qué hubiese pasado con el país? Pero ¡qué sabio el pueblo! Ya cuando se había tocado fondo con el proceso de degradación progresivo, con la decadencia, dijo el pueblo basta y se inició una transformación”.

El titular del Ejecutivo federal indicó que su administración está impulsando lo contrario a los regímenes del pasado, de ahí que pese a los terribles impactos de la pandemia de covid-19 y ahora de la guerra entre Rusia y Ucrania, las cifras de empleo formal han vuelto a recuperar los niveles previos a la crisis sanitaria.

Con base en cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, mostró que antes de la pandemia, en el país había inscritos ante esa instancia 20 millones 614 mil trabajadores. Con el impacto de esa crisis de salud “se nos cayó”, y de a poco comenzó la recuperación y en octubre del año pasado, dijo, se alcanzó la cifra pre pandemia: 20 millones 768 mil empleos formales. Y ahora, en el más reciente mes, se alcanzaron 21 millones 459 mil.

“Estamos a menos de (generar) 200 mil empleos de tener un millón después de esto. “Ahora están creciendo los empleos formales, como no sucedía en mucho tiempo. Imagínense en dos años con pandemia, más la guerra y aspiro a terminar con un mínimo de 250 a 300 mil empleos por año nuevos, que se dice fácil”.

López Obrador agregó que hoy también “hay una mejor distribución de la riqueza. no es nada más crecimiento, sino distribución, se está creciendo de manera más justa, más igualitaria. Y eso lo vamos a probar en su momento”.

Insistió que si no se hubiera suscitado “la transformación”, el país hoy estaría hundido, sumido no sólo en una mayor crisis económica y de bienestar social, sino con muchos conflictos. “¿Y qué ha dejado esta transformación? Aunque le incomode, le moleste a los adversarios, gobernabilidad. ¿Dónde está el país convulsionado? Tenemos estabilidad económica, nuestra moneda es la número uno después del dólar en el mundo, estamos recuperandonos de la pandemia, enfrentando la crisis de la guerra Rusia-Ucrania, estamos recuperando empleos perdidos por la pandemia”.