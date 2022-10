Anaheim da a conocer las novedades del destino para el mercado mexicano

Victoria González Prado

La Cumbre Mundial de la Innovación Turística 2022 se llevará a cabo en Sevilla, España

Con la intención de dar a conocer las novedades de Anaheim al mercado mexicano —agentes de viajes y tour-operadores— miembros de Visit Anaheim llegaron a la Ciudad de México para presentar los atractivos y novedades del destino.

Cabe destacar que Anaheim es destino en México representado por Global Marketing & Sales (GMS). La delegación estuvo encabezada por Junior Tauvaa, Chief Sales Officer de Visit Anaheim, quien aseguró: “nuestro principal objetivo es resaltar las características de Anaheim, como los nuevos hoteles pues en los últimos tres años abrimos hoteles de tres y cuatro diamantes como el Westin y el JW Marriott. También destacamos la seguridad alrededor del destino pues el condado de Orange y Anaheim son de los destinos más seguros de todo Estados Unidos, para viajeros de todos los países y en especial de México”.

También como parte de la misión de Visit Anaheim, Pepe Ávila, Senior Director Tourism & Partnership habló de las novedades que tiene el destino para los viajeros mexicanos y resaltó aquellas que han abierto en los últimos dos años y que muchos viajeros no han tenido la oportunidad de disfrutar, como Star Wars Galaxy’s Edge y Avenger Campus en Disneyland, los nuevos hoteles de 4 diamantes y el mercado gourmet Packing House”.

Al referirse a las novedades del próximo año, señaló, “Disney reabrirá Toontown, la tierra donde podemos encontrar a Mickey, Minnie, Pluto, Goofy y otros personajes pues Toontown se ha renovado completamente y llegará con nuevas atracciones como el Mickey and Minnie’s Runaway Railway”.

Al sur de California también, hay otras novedades como Universal, Legoland y Seaworld que abrirán el año entrante”.

Durante la reunión estuvieron también representantes de Disney, Universal Studios Hollywood, Sea World San Diego y Legoland California Resort.

También de los hoteles Sheraton Park Hotel at the Anaheim, The Westin Anaheim Resort, Anaheim Marriott y Desert Palms Hotels & Suites, quienes se refirieron a las bondades de cada uno de los inmuebles.

En su oportunidad Pepe Ávila dijo que es muy fácil llegar a Anaheim, por el Aeropuerto Internacional de Los Angeles (LAX), al Aeropuerto Internacional de Ontario o el de San Diego. Destacó la escena culinaria de Anaheim con las terrazas que tienen los hoteles, Parkestry Marriott Anaheim, The Fifth at Grand Legancy at the Park y Rise at The Westin Anaheim Resort, desde donde se pueden ver, todas las noches, los juegos pirotécnicos de Disney.

Pepe también habló de los nuevos hoteles que abrieron durante los años de pandemia como el JW Marriott Anaheim Resort y The Viv Hotel, hoteles cuatro diamantes.

De igual forma los hoteles gourmet y bares alternativos que hay en el destino además del nuevo programa Sip and Savor on Saving, que ofrece valor agregado a los visitantes con descuentos en más de 60 atracciones, y su nuevo sitio web con traducción al español visitanaheim.org.

Después, Pepe Ávila dio paso a cada uno de los integrantes de la delegación quienes hablaron de las novedades y promociones con que cuentan.

Daniela Madrid, al hablar de Universal Studios Hollywood, dijo que acaban de abrir atracciones como: The Secret Life of Pets (La vida secreta de las mascotas), y Jurassic World–The Ride. Asimismo, indicó que para los primeros meses del 2023 Super Nintendo World llegará a Universal Studios Hollywood, con atracción basada en Mario Kart.

Para celebrar Halloween, durante el mes de octubre, Daniela Madrid, aseguró que Universal Studios Hollywood —ubicado a 40 minutos de Anaheim— está lleno de zombies y seres de ultratumba entre otros extraños personajes con el Halloween Horror Nights del que Daniela recomendó es para niños mayores de 12 años.

También emocionantes novedades como la esperada atracción de Jurassic World y The Secret Life of Pets: Off The Leash, así como el Super Nintendo World con divertidas atracciones como Mario Kart, que abrirá en 2023.

Por su parte, Mayra Flores, señaló que en Legoland California Resort, se celebra desde el pasado 17 de septiembre el festival Brick-or-Treat que mantiene cada rincón del parque bajo los hechizos de la temporada e invitó a las familias a disfrazarse y unirse a la diversión los sábados de octubre de las 3:00 a las 9:00 de la noche y concluye el domingo 30 de octubre,

Recordó que Legoland Park —a 45 minutos al sur de Anaheim— también ofrece dos parques acuáticos y el SeaLife Acuarium e Invitó a descubrir la nueva atracción Lego Ferrari Build and Race y muy pronto el mundo de Ninjago.

Rafael Paredes, representante en México de Sea World & Entertainment, organización con 12 parques en Estados Unidos que se dedican a la conservación y rescate de animales señaló que en el parque Sea World San Diego, cuentan con las montañas rusas más altas y rápidas de California y acaban de abrir Emperor, en honor a los pingüinos, la cual se suma a la diversión de Electric Eal que se unen al duo de atracciones radicales de Manta y Journey to Atlantis.

Para los más pequeños, aseguró Paredes, que Sea World cuenta con Sesame Place, con los divertidos personajes de Plaza Sésamo.

Por su parte, July Gómez, de Desert Palms Hotel & Suites, habló del hotel, ubicado a 10 minutos del parque de Disney, donde hay gran variedad de habitaciones con cupo para seis o para ocho personas.

Anaheim, es el punto de partida ideal para descubrir los encantos del sur de California, si quieres conocer más detalles visita la página oficial de Anaheim.

✰✰✰✰✰ Cómo afrontar y realizar mejor los retos diarios, conocer los nuevos hábitos de los consumidores, crear mejores experiencias y descubrir nuevas tendencias y soluciones para transformar las organizaciones y los destinos turísticos, es el propósito de la Cumbre Mundial de la Innovación Turística (TIS Tourism Innovation Summit 2022) a realizarse en Sevilla, España, del 2 al 4 de noviembre próximo.

Presentaron el evento Antonio Jiménez, del Consorcio de Turismo; Silvia Avilés, directora del TIS y Edgar Weggelaar, director del congreso Tourism Innovation Global Summit.

Más de 400 expertos internacionales compartirán sus conocimientos y casos de éxito en materia de innovación para marcar el futuro próximo de los viajes.

La digitalización, sostenibilidad, confianza, innovación e inclusión se están convirtiendo en motores clave para la nueva era de los viajes, por lo que serán el centro de atención en la edición de la cumbre este año.

TIS 2022 es la conferencia para obtener los conocimientos más potentes e innovadores para la nueva era del turismo. En esta edición se contará con más de 250 firmas expositoras con las últimas soluciones, innovaciones y tecnologías para las empresas y destinos de viajes y turismo, así como con más de 400 líderes de viajes y turismo de todo el mundo que subirán al escenario para compartir sus conocimientos, visión e historias de éxito.

Entre los participantes destacan: Cristina Polo, Market Analyst Phocuswright; Bas Lemmens, CEO Meetings.com & President Hotel Planner; Jelka Tepsic, Deputy Mayor Dubrownik; Wouter Geerts, Head of Research Skift, entre otros.

