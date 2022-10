“El rey del cash”

Perfil de México

Armando Ríos Ruiz

Un gran revuelo ha causado entre los mexicanos que leen, el libro de la periodista Elena Chávez González, quien estuvo cerca del presidente López durante 18 años, como esposa de César Yáñez, ex jefe de Prensa del tabasqueño cuando fue jefe del gobierno de la Ciudad de México, a principios de este siglo y por obvias razones, conoció bastante cerca sus turbios movimientos, que lo desnudan ante la insistencia de su slogan, de combatir la corrupción.

Esta presentación que ha hecho de sí mismo, es la que en gran medida convenció a millones de mexicanos de ser un político diferente, pero sólo en el dicho personal, porque, por otro lado, siempre se ha sabido que de incorruptible no tiene nada. Muchos mexicanos son suspicaces y asertivos. Piensan mal para caer en la verdad, que al paso del tiempo desnuda a quien la esconde.

En estos días, los defensores a ultranza del primer mandatario se han encargado de demandar pruebas de lo que dice el libro. Es decir, pretenden erigirse en ministerios públicos para congraciarse con el mandatario. En este argumento han encontrado un medio de querer, sólo querer demostrar que lo dicho en el libro es mentira.

Pero a decir verdad, no se necesita ni siquiera leerlo. Basta hacer razonamientos lógicos para llegar a las verdaderas acciones que permitieron al actual Presidente, vivir sin trabajar durante casi toda su vida. Recorrer el país innumerables veces sin devengar un sueldo aunque sea pequeño. No millonario, que es lo que realmente hubiera necesitado. Además, sus allegados fueron filmados cuando recibían dinero para él. Ahí está el caso de Eva Cadena, candidata a la alcaldía de Las Choapas, Veracruz.

Ahí está el caso de la maestra Delfina Gómez, ex secretaria de Educación Pública y hoy aspirante al gobierno del Estado de México, quien aceptó haber descontado el diezmo a los empleados del ayuntamiento de Texcoco, cuando fue alcaldesa de esa población, para aportar a la campaña presidencial. Esto le valió ocupar cargos que, en honor a la verdad, le han quedado inmensos, por su visible falta de preparación, que se nota cada vez que abre la boca.

Pero como los anteriores hay muchos sucesos parecidos, en los que intervinieron personas que hoy ocupan muy destacados puestos públicos, sin tener la mínima noción de lo que hacen. Esa es razón suficiente para que millones de mexicanos vean en la actual administración, un club de ineficientes que se hacen súper millonarios a costa del poder. Dice el dicho que el amor y el dinero no pueden permanecer ocultos.

Otra evidencia que permanece a la vista, son los contratos mega millonarios sin licitar, que se conceden a amigos que cuentan con empresas fantasmas o formadas al vapor y que, obviamente, dejan al que los otorga un porcentaje envidiable. Se habla de que antes, como suele citar todos los días el Presidente, se cobraba el 10 por ciento por contrato. Ahora, entre el 20 y el 30. ¿Qué obliga a pensar? Que el precio de los productos se infla para que todos ganen suficiente.

El Ejecutivo ha declarado “que no responderá a las acusaciones y señalamientos del uso de dinero en efectivo en su círculo cercano revelado por la periodista”. ¿Por qué no, si realmente se trata de un infundio? ¿Es una estrategia, el silencio, para persuadir a sus enamorados de que está limpio? ¿O no tiene argumentos demoledores para demostrar que es una difamación?

A una boda en 2018, asistieron 600 invitados. Cuestionaba un medio: “¿Fue la ceremonia de un millonario, algún actor o cantante de moda? No. Se trató del matrimonio de César Yáñez, el colaborador más cercano del presidente electo”. ¿Qué revela este hecho? Que permitía el enriquecimiento de sus cercanos y su pésima memoria no le recordaba la mentira de que combatiría la corrupción.

El recién publicado libro no hace más que confirmar lo que muchos mexicanos conocen desde hace muchos años.

