AMLO destapa a 43 para el 2024

Centro..!

Arturo Ríos Ruiz

Nombres, como panadería

Acto burlón para todos

El presidente López Obrador presentó su lista de 43 “precandidatos” de oposición. Coloca a Chumel Torres, Carlos Loret y Denise Dresser entre presidenciables para 2024; igual panistas y del PRI ¿Cómo debemos interpretar este desplante de intromisión en el seno de los opositores? Como una pachanga.

En su conferencia, el jefe del Ejecutivo dijo que se acabó con “el tapado” y en la pantalla instalada en el Salón Tesorería puso la lista de 43 aspirantes a la que agregó al ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Nada serio, sino que tiene todos los tintes de un tiempo desperdiciado.

La verdad no se entiende este recurso de distracción sin sentido, únicamente podemos entender que está ansioso de desviar el vendaval del libro “El rey del cash” porque con el argumento de que no hay pruebas no pudo detener la avalancha y exhibe preocupación porque el efecto le resulta dañino.

Lo cierto es que la oposición está mareada y sus dirigentes resultan incapaces de actuar con eficiencia y dan tumbos precarios que abren camino a Morena para hacer su juego con sus “corcholatas” y pierden tiempo precioso al no integrar estrategias de organización y buscar los sectores que los apoyen.

En la desintegrada la coalición PAN-PRI-PRD, Alejandro Moreno “Alito y Rubén Moreira, el primero doblado por su impresionante corrupción y poco serio, y el segundo por su regalo de colocar a su esposa en la gubernatura de Hidalgo, abandonaron sus principios y dejaron burlados a sus afiliados, que no les importan.

El PAN, por las mismas, únicamente Santiago Creel, asoma sus intenciones con el apoyo tácito de su pupilo Marko Cortés sin importar que el ex de Gobernación, sea un cartucho más que quemado y sin carisma.

La feria de nombres es socarrona, sin sentido y una verdadera pachanga que sólo produce hilaridad de un juego malévolo que rebaja la emblemática representación del país. Es para provocar risa de candonga.

A estas alturas el sector opositor, para nada aprovecha el descontento que suma cada día, pero desorientado, desorganizado y sin meta alguna y es ahí donde lo necesario sería aglutinarlo en el fin común que se persigue cuando la sucesión está a la vuelta de la esquina.

Dijo el mandatario que serán “los machuchones” quienes elijan a sus candidatos presidenciales”. La palabra “machuchón” no existe en el diccionario, no llega a modismo y por lo tanto, es corriente y vulgar, pero ya no sorprenden sus vocablos raros y fuera de línea.

El Presidente es juguetón, hasta el momento hemos tenido a un mandatario fuera de serie, debido a la carencia de seriedad con que maneja su administración basada en el enunciado de Benito Juárez: La ley: “A los amigos, justicia y gracia. A los enemigos, la ley a secas. Así evade para proteger a sus colaboradores que fallan y carga con todo a los adversarios.

