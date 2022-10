PRI, de peor en pésimo

Espacio Electoral

Eleazar Flores

MAL IMITADOR-. Evidenciando no tener pies, ni tampoco buena cabeza, y no queriendo ser menos que sus pares, el antaño partidazo imita tarde y mal, lo que sus oponentes y aliados ya hicieron, destapar, o próximo a ello, a futuros aspirantes a la Presidencia de la República.

En materia de destapes, Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, es mano, pues su comandante lanzó desde hace casi un año a sus “corcholatas”, que gracias a la proyección que les da el dueño del púlpito mañanero se han o las ha vuelto más famosas, que es lo buscaba el propietario de la divisa guinda.

A todo lo anterior, mal imitador y tardío, el PRI no va de mal en peor que sería el adjetivo comparativo irregular, sino de peor en pésimo, que es el límite adjetivado; salvo que aceptaran el lenguaje de pobladores de la octava maravilla del mundo, “más pior”.

QUIÉNES SON?-. Según anticipación filtrada ayer al mediodía a los medios de comunicación, la lista de la “octava tricolor” que darán a conocer y por lo tanto expondrán a ya saben quién, para convertirlos en su blanco favorito de ataque, como buen presidente de partido y no como jefe de Estado, la integran sin duda mexicanas-os conocidos, as, con experiencia política, algunos de sobra, otros no tanto, pero usted mismo juzgue.

Beatriz Paredes Rangel, Enrique de la Madrid Cordero e Ildefenso Guajardo con constancia de experiencia política, buena imagen pública y resultados en cargos desempeñados.

En esta lista de sólo tres nombres podría faltarme “el bueno” o “la buena”, usando el lenguaje netamente tricolor, pero lo sobresaliente es el dicho del gobernador mexiquense Alfredo Del Mazo Maza, quien según versión de las filtraciones, pidió no ser incluido en esta lista de “los ocho”, pues cuatro de ellos estarían en la pasarela del lunes y los restantes en la del martes.

La negativa del mexiquense seguramente será por respeto a su cargo y sobre todo porque la entidad que gobierna vive una efervescencia política multicolor soterrada, la más efectiva, pero la que en ocasiones da más y mejores o peores resultados, el tiempo lo dirá, sobre todo para quienes están involucrados como protagonistas o colaboradores de ellos.

LOS OTROS-. Como auténtico distractor para no hablar de la canasta básica, cuyos productos no bajan y sí suben, el padre de la Cuarta Transformación anunció en su homilía mañanera de ayer una larga lista de “posibles” aspirantes a la grande, incluyendo por supuesto a famosos comunicadores, sabedor el tabasqueño que los medios se ocuparían de ellos y no de la carestía.

Carlos Loret de Mola y Chumel Torres, entre muchos, están en la lista presidencial, DISTRACTOR PURO.

