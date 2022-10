Otra vez, el Poder Judicial federal detiene una iniciativa presidencial

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Era de esperarse y seguramente justificará las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del Poder Judicial federal: Un juzgado de distrito, con sede en el estado de Guanajuato, otorgó una suspensión provisional a la organización no gubernamental Uniendo Caminos México, contra el decreto que otorga el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Desde antes de que se aprobara esta reforma, se anticipaba que sería combatida en los tribunales federales y que, seguramente, llegaría hasta la Suprema Corte de Justicia.

Ya ocurrió lo pronosticado y ahora sólo falta esperar al fallo definitivo del llamado tribunal constitucional, sobre todo porque la reciente reforma al artículo quinto transitorio de la reforma que creó a la Guardia Nacional puede cambiar el panorama general, pues los diputados y senadores cumplieron los requisitos para una reforma constitucional que amplía el plazo durante el cual la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene el control total sobre la Guardia Nacional, organismo policíaco que nació como dependencia civil.

Todavía falta que la reforma constitucional sea ratificada por la mitad más uno (17 de 32) de los Congresos de las entidades federativas, lo cual se da por descontado.

Esto se confirmó en Oaxaca, donde apenas unas horas después de que el cambio a la Carta Magna fuera aprobado en la Cámara de Diputados federal, lo recibieron los diputados locales, quienes de inmediato dieron trámite a la minuta y la aprobaron. Vale recordar que la reforma constitucional fue confirmada por los diputados federales la madrugada de ayer, jueves 13, y ayer mismo fue ratificada por los diputados oaxaqueños.

Esto confirma que los deseos del presidente López Obrador son cumplidos con toda premura, tanto en la capital como en el resto de la República, no sólo por los diputados de la alianza oficialista (Morena-PVEM-PT), sino hasta por los que se supone que son legisladores de oposición. Basta revisar que la iniciativa fue ratificada con 33 votos a favor, mientras que Morena y rémoras suman apenas 28 de los 42 integrantes de esa Cámara. Por cierto, otro aspecto notable del Congreso oaxaqueño es que tiene mayor número de integrantes del sexo femenino (23) que varones (19).

La suspensión ordenada por juzgado federal

aplica para las leyes reglamentarias

El Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato fue el que otorgó la suspensión provisional a la organización no gubernamental Uniendo Caminos México, contra el decreto que otorga el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en septiembre pasado.

Es decir, se trata de la reforma a leyes reglamentarias, que fue promovida por el presidente López Obrador, cuando el oficialismo se percató que no tenía los votos suficientes para modificar la Constitución.

El sábado 3 de septiembre y tras quince horas de discusiones, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, la iniciativa presidencial para incorporar la Guardia Nacional a la Sedena, oficialmente titulado “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley de Asenso y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública”.

Esas son las leyes que quedan en suspenso por la sentencia del Juzgado Noveno de Distrito de Guanajuato.

El amparo lo promovieron las organizaciones Uniendo Caminos México junto con Unión Cívica 1 país, Firma Jurídica AC&AC A Asociados Uniendo Caminos México junto con Unión Cívica 1 país, Firma Jurídica AC&AC A Asociados y Tojil y EeK.

“Cabe apreciar que estas organizaciones se han mantenido luchando jurídicamente desde la aprobación de la Ley de Seguridad Interior (Enrique Peña Nieto, 2018), acuerdos militares para efectos de seguridad pública (AMLO, 2020), y seguiremos insistiendo que la militarización de la Seguridad Pública en el país no es la solución, sino que debe de acompañarse las fuerzas armadas en conjunto con la Seguridad Pública Civil”, mencionó Uniendo Caminos México en un comunicado.

Además, la ONG reclamó que le han sido violados sus derechos constitucionales plasmados en los artículos 1, 14, 16, 17, 21, párrafo IX, en relación al artículo 129. El juez fijó para hoy, 14 de octubre, la audiencia incidental y para el 7 de noviembre para la celebración de la audiencia constitucional donde determinará si concede la suspensión definitiva.

“Solicítese a las autoridades responsables su informe previo. Se señalan las nueve horas treinta y cinco minutos del catorce de octubre de dos mil veintidós para la celebración de la audiencia incidental.

“Se concede la suspensión provisional, sin necesidad de otorgar garantía”, señala el acuerdo del juez.

Además, requirió a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días, contado a partir de la notificación, al que deberán acompañar copia certificada, completa y legible de las constancias relacionadas con el acto reclamado.

En redes sociales, los promotores del amparo insertaron una carta dirigida a los medios de comunicación y al público en general, en la cual sostienen:

“Por medio de la presente, la Organización Fuerza Ciudadana Uniendo Caminos México y Unión Cívica 1 País y Firma Jurídica AC&AC, Tojil EeK, en conjunto con diversas organizaciones de la sociedad civil y demás ciudadanos, desde los meses de septiembre y octubre del presente año 2022, interpusimos 53 amparos colectivos en contra el decreto por el que incorporan a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, del cual nos concede la primera suspensión provisional, a fin de que se declare inconstitucional dicho decreto. El número de expediente se encuentra radicado con el número 1161/2022 del Juzgado Noveno del Décimo Sexto Circuito.

“Del mismo, cabe apreciar que estas organizaciones se han mantenido luchando jurídicamente desde la aprobación de la Ley de Seguridad Interior (Enrique Peña Nieto 2018). Acuerdos militares para efectos de seguridad pública (AMLO 2020) y seguiremos insistiendo que la militarización de la seguridad pública en el país no es la solución, sino que debe acompañarse las Fuerzas Armadas en conjunto con la seguridad pública civil”.

El documento está fechado en Irapuato, Guanajuato, y lo firma Joan Antonio Ochoa Sada, vocero de Uniendo Caminos México.

Hugo, un año más sin ti y 17 años sin justicia

Así tituló Isabel Miranda una carta dirigida a su hijo, secuestrado y asesinado hace más de tres lustros. En esa lucha incansable ha ganado simpatías y también muchos críticos, pero resulta conmovedor leer su misiva.

“Hijo hoy cumplirías 53 años, dicen que el tiempo cura todo, pero a la pérdida de un hijo esto no es aplicable, es todo lo contrario, cada vez duele más la ausencia, la falta de contacto, no poder abrazarte, besarte, platicar, reírnos, el festejar tu cumpleaños, tu bella sonrisa, todo eso lo extraño tanto. No me resigno a tu pérdida, no encuentro la forma de apagar este dolor que me consume día a día.

“Y menos aún:

¬ Cuando vemos desmoronarse las instituciones de procuración y administración de justicia.

¬ Cuando la narrativa pretende cambiar la realidad.

¬ Cuando hay tanta corrupción y colusión entre delincuentes y autoridades.

¬ Cuando se sustituye la ley por la política o el dinero

¬ Cuando pretenden ignorar a las víctimas y no castigan a quien mata, secuestra, mutila, tortura.

¬ Cuando las leyes y las reglas son interpretadas según la conveniencia de quienes las aplican.

¬ Cuando se pierde el sentido de la justicia y se van a tecnicismos y probar si es culpable o inocente.

¬ Cuando se pretende juzgar a las víctimas en lugar de los victimarios.

¬ Cuando hay tanta impunidad.

“Mientras tenga vida, continuaré luchando para que los delincuentes que te secuestraron y privaron de la vida, paguen con cárcel lo que te hicieron, me duele que los delincuentes continúan comiendo, abrazando a sus madres y seres queridos y TÚ YA NO LO PUEDES HACER”.

riparcangel@hotmail.com