Hackeo a Sedena aceleró en Senado aprobación de la ley de ciberseguridad

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Luego de sacar la reforma constitucional para extender la presencia de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, Ricardo Monreal se prepara a sacar adelante con urgencia una nueva ley sobre ciberseguridad con la que se pretende evitar un nuevo ataque digital al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Espera, dijo, lograrlo antes de que se tenga que tramitar otras muchas reformas en curso y la Ley de Ingresos con su Miscelánea Fiscal.

De ahí la celeridad con que se trabaja en los acuerdos para poder aprobar lo más pronto posible esta nueva Ley General de Ciberseguridad.

Según explicó el zacatecano, esta ley buscará establecer y distribuir debidamente las competencias y bases de coordinación entre la Federación, los estados y municipios.

Pero sobre todo, el nuevo marco legal buscará mejorar el marco regulatorio sobre la integración, organización y funcionamiento de la Comisión Nacional de Ciberseguridad y la Agenda Nacional; así como de la Agencia Nacional de Ciberseguridad.

Este tema, explicó, es de la mayor relevancia para la estabilidad del país, pues tiene que ver con la protección de datos e información clasificada como de seguridad nacional, que se encuentra resguardada por instituciones que son esenciales para la soberanía.

El hecho de que los programas de control y protección en ciberseguridad haya detectado 80 mil millones de intentos de ciberataques en México, preciso Monreal, que representan más de la mitad de los que se evitaron durante todo 2021, cuando se registraron 156 mil millones de intentos para sustraer información de manera ilegal, advierte la urgencia e importancia de legislar sobre la materia.

Datos de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional indican que, de septiembre de 2020 a abril de 2022, esta dependencia atendió 34 mil reportes ciudadanos en materia de ciberseguridad, principalmente relacionados con secuestros de datos bancarios, institucionales y personales.

Senado, al tope de trabajo

Así, al dar a conocer parte de la agenda, el zacatecano indicó que el periodo ordinario de sesiones no está nada sencillo.

Se tienen en curso y en comisiones más de 50 iniciativas importantes que se deben analizar y dictaminar hoy en el Senado.

Entre otras, se encuentran unas de la Defensa Nacional, y otras dos a las que dará prioridad son reformas a la Ley de Instituciones de Crédito y al INE.

La iniciativa de modificaciones de la Ley de Instituciones de Crédito, reconoció Monreal, ha ocasionado intranquilidad entre los ciudadanos.

Afirmó que pese a lo que ha circulado, esta reforma no perjudica a nadie, que los recursos sobre los que se ha legislado es un dinero que no tiene movimiento, que probablemente no tenga dueño y será destinado para fortalecer el área de seguridad que, por ende, nos beneficiará a todos.

Dentro de este trabajo, agregó, no se deben olvidar las iniciativas que tienen una fecha límite para su aprobación como es la Ley de Ingresos, la Miscelánea Fiscal, las modificaciones al Código Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos.

Esta semana, dijo, se dio un paso importante en el Senado en materia de derechos humanos, en especial de las personas que son diversas en cuanto a su preferencia sexual o expresión de género que, por desgracia, han sufrido de una fuerte discriminación en prácticamente todo el mundo.

Y es se acaba de avalar por todos los partidos una reforma al Código Penal Federal y la Ley General de Salud, que prohíbe y sanciona penalmente las terapias de reorientación sexual, conocidas como ECOSIG (Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género).

Importante, sin duda, ya que a decir de varias organizaciones de la comunidad LGBTTTIQ+ —de aprobarse por ambas cámaras— México sería el tercer país en América Latina en publicar legislaciones que prohíben los ECOSIG a nivel nacional, además de proveer un marco jurídico en materia de salud mental.

Este fin de semana Monreal se irá de gira a Oaxaca en donde acudirá al informe del senador Adolfo Gómez.

