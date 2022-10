México es primer lugar en delitos de “piratería”: Canacintra

Uno de cada 3 productos que se venden provienen del mercado ilegal

Los delitos de piratería y de contrabando, actos ilegales que van en ascenso, ubican a México en primer lugar a América Latina, señaló la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

José Antonio Centeno, presidente del organismo del sector privado, comentó que cifras oficiales indican que una de cada tres mercancías que se venden en el país provienen del mercado ilegal.

“Uno de cada cinco cigarros consumidos tienen su origen en la ilegalidad, ya sea por el contrabando, ya sea por la piratería, 38 por ciento de bebidas alcohólicas provienen del mercado ilícito y en la industria textil de porcentaje alcanza el 65 por ciento de origen ilegal ya sea por contrabando, por subvaluación o por piratería”, dijo.

Anotó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) tiene identificadas 260 marcas ilegales de cigarros que provienen de China, Emiratos Árabes Unidos, Camboya, Vietnam, Paraguay y representan el 20 por ciento del mercado nacional. Acotó que la introducción de tabaco ilegal causa un daño al fisco de 13 mil 500 millones de pesos cada año.

Aunque reconoció que los códigos en las cajetillas de cigarros han funcionado, consideró que aún se necesita una mayor incidencia en acciones de decomiso en aduanas y puntos de venta. Expuso que el comercio mundial de productos de origen ilegal importa alrededor de 509 mil millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 3.3 por ciento del comercio mundial. “México hoy ocupa el primer lugar en América Latina en delitos de piratería y de contrabando relacionados con clones o con imitación de productos”, anotó. Destacó que el contrabando y la piratería perciben como de bajo impacto o que no hay víctimas, lo cual es falso.

Refirió que estos actos constituyen el segundo delito más preocupante en el país sólo por debajo del narcotráfico, pues estas actividades ilícitas financian otros delitos como extorsión y secuestro.

Comentó que la industria textil es atacada principalmente por subvaluación de productos confeccionados por debajo del costo de materia prima, esto es uno de cada tres productos ingresan al país no pagan impuestos y al menos el 35 por ciento de las importaciones entraron subvaluadas al país.

Agregó que Hacienda pierde 8 mil 542 millones de pesos de manera anual por la venta de bebidas alcohólicas ilegales, pues se intercalan botellas ilegales entre las botellas legales y se comercializan en establecimientos donde no hay verificaciones sanitarias.

Se estima que 41 millones de mexicanos consumieron el año pasado algún tipo de piratería y en total gastaron 20 mil millones de pesos en música, película, software y libros piratas.

“Este delito no se da en la clandestinidad, no se da en la oscuridad de una calle, si no se da a la vista de todos, se da frente a los policías que tendrían que estar evitando que se dieran este tipo de actos de manera abierta”, dijo.

Reconoció que estas actividades tienen una aceptación social, ya que en el imaginario colectivo se consideran no graves, por lo que es necesario visibilizar, concientizar y educar en la cultura de la legalidad y en contra de la corrupción.

“El estado de Derecho no es selectivo, no es limitativo, no podemos apelar al Estado derecho cuando somos víctimas nosotros de un delito y alegamos que tenemos que tener el respeto a nuestro estado de derecho y cuando somos nosotros víctima de la comisión de algún delito”, dijo.

“Con acciones aisladas no lograremos reducir los índices. En este problema, necesita existir una acción conjunta entre la iniciativa privada, gobierno y sociedad para generar estrategias integrales. Es urgente la promoción a la formalidad, a que se fiscalicen correctamente los impuestos, los despachos aduaneros comercio exterior ya que es la puerta principal de estas problemáticas”, señaló.

“Debemos industria privada y gobierno combatir este mal llamado corrupción, que es el ingrediente principal para que exista el contrabando y la piratería”, concluyó.