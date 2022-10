Para Mejía Berdeja, Seguridad Ciudadana es buena pasarela para llegar a Coahuila

Erradicar el “moreirato” y encabezar el cambio, sus objetivos

Al subsecretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, no le preocupa que el tema de la seguridad en la actualidad, pueda convertirse en una pasarela incómoda o nada sólida para sus aspiraciones puestas todas en Coahuila, “es una buena pasarela en términos de que estamos resolviendo asuntos” y en este sentido, quien concibe al servicio público como una gran responsabilidad, confía en los datos duros, en las cifras que da a conocer en Palacio Nacional, en donde señala que en términos generales, el delito del secuestro, ha bajado así como el feminicidio, que a su juicio, es producto en buena medida de la desintegración familiar.

Combatir la inseguridad, responsabilidad del subsecretario, es parte de un trabajo conjunto, “los indicadores nos demuestran y confirman que hay una estrategia que paulatinamente ha dado resultados”.

El subsecretario no es un funcionario que como muchos otros en víspera electoral suelen contestar que están dedicados al ciento por ciento a su encargo, intentando dejar de lado sus aspiraciones o minimizarlas. Muy por el contrario, claro y directo acepta que quiere ser el candidato de Morena al gobierno de Coahuila y para ello está trabajando intensamente, en los tiempos que le permite su encargo porque “de esto no te puedes desentender” y refiere: “Vamos creciendo”, al tiempo que asegura que tiene la capacidad para romper 100 años de gobiernos priistas porque los coahuilenses quieren un cambio, “y el catalizador es Morena”.

En el paso de noviembre a diciembre, Mejía Berdeja tendrá que dejar la Secretaría de Seguridad Ciudadana para abocarse de lleno al tema Coahuila y en este orden de ideas, considera que si el PRI va solo, entonces tiene más posibilidades la alianza que encabeza Morena. Y en caso de que lograra sobrevivir la coalición “Va Por México”, aunque sea con otro nombre, la oposición tendría más posibilidades.

Sobre esto último, Ricardo Mejía va con la intención de erradicar de su estado lo que él mismo llama “el moreirato”, incluidos, desde luego, el diputado Rubén Moreira y el exgobernador Humberto Moreira, éste último, hace unos meses “coqueteó” con Morena sin resultado alguno. El subsecretario considera al actual mandatario estatal, Miguel Riquelme, hechura de los Moreira, un grupo que ha mantenido la misma deuda en Coahuila sin que se le hayan fincado responsabilidades.

Mejía Berdeja confiesa que el moreirato le ha puesto muchas “piedras en el camino”, no sólo desde que aspira a ser gobernador, sino a lo largo de toda su trayectoria por lo que en las elecciones del año entrante en su tierra, se ha puesto como meta “enfrentar al PRI y al moreirato”, razón por la cual descarta de tajo alguna posible alianza entre el Revolucionario Institucional y Morena, lo que ahora en el centro se ha dado en llamar alianza PRIMOR porque “una cosa son las coincidencias legislativas”, aunque acota que dicha alianza podría funcionar para alcanzar una reforma electoral.

Sobre sus correligionarios que aspiran a la misma posición que él, el senador Armando Guadiana Tijerina y el ex panista Luis Fernando Salazar, el subsecretario de Seguridad Ciudadana dice, “mis respetos a todos, creo, sin excluir a nadie, que cualquiera puede ser un muy buen candidato… Yo estoy con el presidente (Andrés Manuel López Obrador)… mi atención es con el Presidente que es muy respetuoso (de los procesos electorales), respondemos al mismo proyecto y eso facilita en mucho mi trabajo en Coahuila”.

Respecto a los señalamientos del senador Armando Guadiana en los que asegura que él va punteando en las encuestas, el subsecretario Mejía Berdeja señala que si bien las encuestas pueden ser una fotografía del momento, él es quien está mejor posicionado por ser, entre otras razones “un candidato con energía y vitalidad”, que es lo que requiere Coahuila porque es una gran responsabilidad gobernar dicho estado.

Evidentemente, la pregunta obligada es cómo es la relación entre Mejía Berdeja y el líder nacional de Morena, Mario Delgado: “yo no me enfrento con mis compañeros de Morena”. Así, confiado en su trabajo, Ricardo Mejía Berdeja espera ser el gobernador de Coahuila que encabece el cambio.

Municiones

*** Debido a que la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha establecido que de las 10 enfermedades más frecuentes y de alto costo, al menos cuatro son de tipo mental, como: epilepsia, depresión, alcoholismo y trastorno bipolar, el diputado local del PRI, Jhonatan Colmenares Rentería, presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Salud Mental capitalina. Además, asentó en su propuesta que presentó en la sesión ordinaria de este jueves ante el pleno del Congreso capitalino, en los últimos tiempos el problema de la salud mental se ha agravado por Covid-19, aunado a la estigmatización, discriminación y violación de los derechos humanos a las personas con trastornos mentales, incluso, en al menos 20 países aún penalizan los intentos de suicidio. “Lo más lamentable, es que el problema se presenta más entre las personas más pobres y desfavorecidas de la sociedad. Incluso, es el sector con mayor riesgo de verse afectado por mala salud mental y también las que menos probabilidades tienen de recibir los servicios adecuados”, denunció Colmenares Rentería en las 14 páginas que conforman su iniciativa. Comentó que la depresión, como consecuencia de la pandemia de Covid-19, de acuerdo con la OMS, actualmente es la segunda enfermedad discapacitante a nivel mundial.

*** De entrada, nada bien le irá a la nueva secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, quien empieza a llevar a un nuevo equipo a la SE, donde la premisa prevalece, es la de la improvisación. Ahí está como muestra el hijo del subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, que se dio tiempo para recomendar a su retoño, Alejandro Encinas Nájera, que no tiene ni la menor idea de qué va a hacer al frente de la subsecretaría de Comercio Exterior. Y por si lo anterior no resultara suficiente, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), anunció que no ha descartado el panel de arbitraje, en torno al T-MEC, específicamente, lo que tiene que ver con la política energética de esta errada y llamada Cuarta Transformación. Así que como quien dice, el gobierno estadounidense le vino a enmendar la plana ni más ni menos que a López Obrador, que había anunciado que el gobierno de aquel país se había desistido ya de dicho panel. Y todavía, la secretaria Buenrostro se atreve a decir que “con este equipo se fortalece el diálogo dentro del gobierno de México, fundamental e indispensable para la elaboración coordinada de las respuestas a las consultas del T-MEC”. Ya se verán en el breve plazo los resultados.

