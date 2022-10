El chef Saúl Umaña nos trajo las maravillas culinarias que prepara en Islas Secas, Panamá

De cinco estrellas

Victoria González Prado

Crowne Plaza Tuxpan apuesta por el cambio y se transforma en Holiday Inn Tuxpan Convention Center

Cuando te comentan que el chef Saúl Umaña llegó a la Ciudad de México procedente del archipiélago Islas Secas, de Panamá y te preguntas en voz alta ¿Islas Secas?, ¿qué tiene de particular ese lugar?, te cuentan mil y una historias de bellezas incomparables y de lujo máximo en una isla de ese sitio y su cierre temporal por lluvias.

Por esa razón y muchas otras llegó a esta capital federal el chef Umaña, que es costarricense, e hizo gala de arte nada menos que en el Club de Industriales.

Y luego de mostrarnos una carta con “antojables delicias”, cada uno de los que estábamos a la mesa decidió qué pedir, y vaya si algunos mexicanos como nosotros, somos especialistas en querer las cosas a nuestro modo y no como las decidió el chef.

“Es que yo soy vegetariana…” “A mí no me gusta el ajo…” ¿De qué está hecha esta salsa? Y menos mal que no nos hicieron caso porque el capitán explicó que las salsas no podían modificarse, ni quitar el ajo y el único platillo sería el vegetariano que se parecería —sólo en el decorado— a cualquiera de los otros, sin llevar proteína animal.

Mucho nos han contado de Islas Secas, un lugar al que llegas en avión de lujo una vez que aterrizas en Panamá. Allí hay siete casitas todas lujosas para dos y hasta seis personas, y la privacidad es extrema.

La belleza del sitio es arrobadora y el servicio es superior al que te puedas imaginar.

De esta isla, una de las 14 que hay frente a la costa del Pacífico panameño, dicen que es tesoro escondido en Centroamérica. Allí se combina servicio cálido y exquisito con espectacular aventura natural de inspirada gastronomía. Las demás islas permanecen intactas. De las siete casitas, cuatro son de diseño único y las demás son Tented, y en conjunto acogen a máximo 24 huéspedes a la vez. Como el archipiélago permanece en gran medida inalterado, los huéspedes pueden experimentar la belleza natural de la salvaje costa del Pacífico panameño.

El Parque Nacional Marino del Golfo de Chiriquí se extiende a lo largo de 36 mil 423 hectáreas y protege islas, arrecifes, manglares e innumerables variedades de fauna marina y terrestre.

Las 20 millas que separan al archipiélago Islas Secas de la costa de Panamá son campo infinito para recorrer las vibrantes aguas del Golfo, y el trayecto a la costa o viceversa es experiencia inigualable para los huéspedes. (Bueno, eso me contaron).

Lo que sí me consta es que la gastronomía del lugar es deliciosa, pues nos la dio a conocer aquí Saúl Umaña, quien es el chef y director culinario de Islas Secas Reserve & Resort, donde deleita a los paladares más exigentes con cocina fusión centroamericana, de la que es autor.

Ha sido discípulo de distintos chefs con Estrella Michelin en restaurantes como Kokotxa, en San Sebastián, España. Sus creaciones son de avanzada, y de alguna manera honra las influencias que dan forma a la cocina panameña.

En 2019 Umaña fue seleccionado como el primer chef centroamericano en el concurso San Pellegrino Young Chef, convirtiéndose en embajador de la marca en Costa Rica.

En este 2022 fue nombrado chef Esencial, marca país Costa Rica, y actualmente representa de forma oficial la gastronomía nacional costarricense, de carácter internacional.

Umaña es muy joven, algo introvertido, pero a la hora de cocinar eso es lo de menos. Lo hace con maestría y te deja extraordinario sabor de boca.

El menú presentado en el Club de Industriales era para probar todos los días algo diferente, pero, por supuesto, fue misión imposible. Como sólo estuvo dispuesto una semana, muy pocos pudimos disfrutar sus sabores.

Ensalada tailandesa, con papaya, mango, zanahoria, nuez de la India y vinagreta de cacahuate. Petaclams. Almejas, salsa de ajillo, pico de gallo y palmito. Tiradito de camarón. Leche de tigre de maracuya, cebolla morada, papaya verde y crocante de plátano, entre otras entradas.

De los platos fuertes: pulpo al coco. Mayonesa de coco, calabaza asada y salsa de coco al curry. Arroz negro. Risotto de tinta de calamar con camarones y chipirón. Y más platillos.

Para endulzar el paladar, sopa de berries. Ganache de chocolate, mousse de avellana y salsa de moras. Torrija. Pan brioche con helado de caramelo salado, entre otras dulces delicias.

✰✰✰✰✰ El antes Crowne Plaza Tuxpan apuesta por el cambio y se transforma en Holiday Inn Tuxpan Convention Center, continuando como parte del portafolio de IHG Hotels & Resorts.

En la reciente apertura del inmueble estuvieron José Manuel Pozos Castro, presidente municipal de Tuxpan, directivos del Grupo Inmobiliario Ricsher, propietarios del inmueble, así como empresarios locales, clientes y representantes de IHG.

Los huéspedes del nuevo inmueble encontrarán hospitalidad genuina con cálida bienvenida e instalaciones completamente renovadas con cómodos espacios abiertos, de diseño cuidadoso e intencional, característicos del estándar H4 de última generación de la marca, pensado para propiciar la conexión entre personas, sean compañeros de trabajo, amistades o familia.

Ubicado en la rivera del río Tuxpan a 10 minutos de la playa y a cinco del centro de la ciudad, sus 137 habitaciones tienen diseño moderno, pantalla de TV, estación de café, internet de alta velocidad y estación de trabajo. Gimnasio equipado, alberca, dos restaurantes, un bar y mil 67 metros cuadrados de convenciones, que lo convierten en el de mayor capacidad en la ciudad.

Jorge Apaez, Chief Operating Officer para America Latina y el Caribe en IHG dijo: “esta renovación es un ejemplo de la flexibilidad que ofrecemos a nuestros socios comerciales gracias a la amplitud del portafolio y la ventaja competitiva de pertenecer a una marca de cadena transnacional que brinda soporte al franquiciatario para apoyarlo a conseguir un desempeño óptimo, así como capacitación contínua en áreas críticas de la operación y asegurar un negocio sustentable y rentable”.

Por su parte, Susana Bastida, gerente general de la propiedad agregó: “estamos muy entusiasmados por éste nuevo capítulo en nuestra historia; hoy adoptamos la bandera de Holiday Inn, una marca con herencia de 50 años de historia en México, que se mantiene moderna y actual, como símbolo de alojamiento de calidad a nivel mundial”.

