GN como bandera política

Desde el portal

Ángel Soriano

La adhesión de la Guardia Nacional a la Sedena se ha convertido en bandera político al inicio de lo que se prevé será una reñida justa electoral presidencial para el 2024, y así vemos como los congresos locales se apresuran a aprobar el dictamen correspondiente y alzar la mano de que están en favor de la IV-T en el país.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, recorre los Congresos locales acompañado de los gobernadores y gobernadoras, como es el caso de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum que, de manera institucional junto con su secretario de Gobierno, Martí Batres, lo acompañó al Congreso Local.

Adán Augusto ha criticado a los gobernadores de la oposición por incumplir con sus funciones en materia de seguridad, como es el caso de Samuel García, en Nuevo León, donde no hay policía y los elementos encargados de la seguridad están destinados a cuidar las tiendas Oxxo, pero no a la ciudadanía.

En estos casos entra la Guardia Nacional. Y si ésta no ve colores partidistas y sirve por igual a la sociedad, su integración a la Sedena es explicado ampliamente por el tabasqueño que, al igual que los legisladores, destacan las virtudes de la corporación en la materia destacando la relevancia que tiene en la actual administración. Sin querer queriendo se hace política-electoral.

TURBULENCIAS

Fuerzas Armadas deben comparecer

El PAN anunció que exigirá que los secretarios de Estado cumplan con el Poder Legislativo y comparezcan a informar sobre los asuntos relativos a sus funciones, como es el caso del titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval que rehusó acudir a un encuentro con legisladores en San Lázaro y los citó en instalaciones militares, para finalmente cancelar el encuentro aduciendo falta de respeto a su investidura. Tal posición fue avalada por el titular de la Segob, Adán Augusto López Hernández quien dijo que la misiva dirigida al divisionario fue irrespetuosa. Habría que considerar que las fuerzas armadas son parte fundamental del Estado mexicano y forman parte del Poder Ejecutivo, en consecuencia tienen la obligación de comparecer ante la representación popular… Tras una larga carrera partidista, la ex gobernadora tlaxcalteca Beatriz Paredes Rangel entra a la justa electoral en busca de la candidatura presidencial para la cual se han inscrito medio centenar de políticos de diversos signos y colores partidistas; otro que se anotó de manera independiente es el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz que no cesa en sus intentos de hacer política nacional pero no sale de los restaurantes del Centro Histórico de Oaxaca desde donde aspira a gobernar al país… El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que por la oposición de ejidatarios y ambientalistas no se podrá terminar algunos tramos del Tren Maya, caso similar al de la súper carretera a la costa oaxaqueña, donde los campesinos de Los Coatlanes exigen solución a sus ancestrales líos agrarios sin que encuentren solución. En ambos casos la resistencia de los dueños de las tierras asumen la defensa de sus derechos de la misma manera como ocurrió en el gobierno de Vicente Fox con los originarios de San Mateo Atenco… Siguen incendiando diversas regiones del país acciones de la delincuencia organizada, sin que se vea un cambio de estrategia en los problemas de seguridad. Ya es costumbre que las fuerzas policiacas sólo arriben al lugar de los hechos a colocar cintas amarillas y a realizar intensos patrullajes y las autoridades judiciales a ofrecer castigo, pero no hay programas de prevención del delito, sino todo es más de lo mismo. Y sigue la mirada vigilante del gobierno estadounidense en su afán de apagar el fuego en nuestro territorio…

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista