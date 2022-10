Vaya, vaya ¡qué delicaditos nos salieron!

Índice político

Francisco Rodríguez

Diamantes y querubines

Sheinbaum, “hermana” relegada

Él dice ser tan transparente y brillante como un diamante cristalino.

Y cree estar rodeado de querubines.

La locura se ha instalado dentro del llamado Palacio Nacional que bien podría ser rebautizado —de aquí a 2024, cuando menos— como El Castillo de la Pureza cuatrotera.

Porque cuando no tiene argumentos válidos, creíbles, con los cuales responder a las preguntas de los verdaderos periodistas que acuden a ese remedo de conferencia de prensa que son su matinés poético-etílico-musicales, Andrés Manuel López Obrador le ordena a su chalán que proyecte uno de los pocos poemas que seguramente conoce o uno videoclip de su ícono musical Chico Che.

Apenas volvió a citar el poema titulado “La Calumnia”, del nicaragüense Rubén Darío —creador de la llamada corriente modernista— en el que se lee que…

…“puede una gota de lodo…

“…sobre un diamante caer…

“…puede también de este modo…

“…su fulgor oscurecer…

“…pero aunque el diamante todo…

“…se encuentre de fango lleno…

“…el valor que lo hace bueno…

“…no perderá ni un instante…

“…y ha de ser siempre diamante…

“…por más que lo manche el cieno.”

Sólo que AMLO desvaría. Ni él es diamante, ni lo que la reportera le preguntó borda sobre una calumnia y, lo peor, contrario sensu a lo que él cree, ¡no está rodeado de inocentes querubines!

No es calumnia. Es reporte de Sedena

López Obrador intentó esquivar la pregunta y la realidad con el poema referido al ser cuestionado sobre su “corcholata” Adán (Augusto) López Hernández, quien según uno de los informes hackeados por Guacamaya a la Secretaría de la Defensa Nacional, nombró a Hernán Bermúdez Requena en un alto cargo de seguridad cuando fungió, hasta hace poco, como gobernador de Tabasco.

De acuerdo a esos reportes de la Sedena, ese individuo era cómplice de un grupo criminal.

Y como hace siempre, AMLO procedió a defender a su colaborador. Que dizque Adán es un hombre honesto, que lo conoce bien. Que hay muchos ataques de la prensa conservadora en contra suya. Que la gente les tiene confianza y sabe que nunca van a traicionarla…

“Son informes de inteligencia, Presidente”, le indicó la periodista.

Y rendido, aunque en realidad sin tener algo sólido con lo que responder, el ocupante del Castillo de la Pureza 2.0 mostró todo lo que trae en el brazo:

“No, con ustedes no voy a poder, porque es una prensa y medios de información que están dedicados por completo a atacar al gobierno. Tienen todo su derecho”.

Y bla, bla, bla…

López Velarde, tips de otro poeta modernista

No vayamos hasta Managua para iniciar un duelo de poemas -sobre el tema- con nuestro personaje central que no la haría tan mal como declamador de carpa.

Aquí en nuestro país, en Jerez de la Frontera, Zacatecas, nació el gran bardo Ramón López Velarde que poseyó una gran pluma para los menesteres literarios -escribió también un centenar de cuentos– fue llamado El poeta de la Revolución, en un momento, para luego ser conocido como El poeta nacional…

…pero, además, apoyó abiertamente las exigencias de reformas políticas de Francisco I. Madero —otro de los héroes preferidos por el cuatrotero mayor—, a quien conoció personalmente en 1910…

…y a instancias, ni más ni menos que de José Vasconcelos, fue secretario de Instrucción Pública del gobierno del presidente Roque González Garza.

De su poema “Pureza” extraigo los siguientes versos que AMLO bien pudiera emplear la siguiente ocasión en la que -¿cómo se atreven?- se ponga en duda su calidad moral y la de sus colaboradores:

“…en el fondo cenagoso de mi espíritu sombrío…

“…o cual nítida blancura de una estatua de alabastro…

“…de tu alma de querube con la púdica fragancia…

“…cual perfuma la azucena el ambiente del pantano”.

Está mejor que hacer constantes reprises de Rubén Darío, ¿no cree usted, estimado lector.

Indicios

¿Y toda esa información capturada por Inteligencia de la Sedena para qué sirve en realidad? El caso tabasqueño expuesto a AMLO por la colega de la revista Proceso es ejemplo de que, conociendo datos tan sensibles como lo son los nombramientos de un gobernador a personajes de la delincuencia organizada o ligados a ella, no se actúa en consecuencia. Esto es, despedirlos en primer lugar, consignarlos a las autoridades judiciales, después. Y por supuesto iniciar una indagatoria sobre los motivos que pudiese haber tenido el mandatario estatal para favorecer a ese tipo de personajes en un área tan delicada como es la seguridad pública. ¿Para chantajearlos, acaso? ¿Para establecer una liga de complicidad? ¿Para de ahí sacar más cash para las campañas? Obvio, no digo que es pregunta —como lo hacen otros por ahí— porque a las claras las frases están entre signos de interrogación. * * * Con toda la cauda de problemas que por no atender a tiempo le han crecido a la señora Claudia Sheinbaum, agobiada, pero ideando con su equipo ¿qué otro ardid publicitario –propagandístico podría utilizar para no seguir cayendo en desgracia en todas aquellas encuestas que no paga?, no se ha percatado de la mala jugada que le ha hecho López Obrador. Y es que si a ella le da permiso para salir de CDMX a las entidades de la República sólo a tomarse la foto con personajes de cada localidad y a encabezar reuniones tumultuarias no de simpatizantes, sino de acarreados, a su “hermano” Adán (Augusto) López lo ha enviado a hacer política (aunque es “de la mala”, pues se presenta como un titular de Gobernación que no concilia, sino que ataca) con diputados de todos y cada uno de los Congresos estatales. Le están comiendo el mandado, como se dice popularmente. * * * De antología la escaramuza verbal que protagonizan el subsecretario de ¿Seguridad? Ciudadana Ricardo Mejía y el senador y empresario minero Armando Guadiana. Ambos quieren la candidatura del Movimiento cuatrotero a la gubernatura de Coahuila. Mejía acusa que hay un grupo de medios de comunicación y escritores que, según él, se encuentran coludidos o pagados por el gobierno del estado de Coahuila, a los que calificó como “Moreira News”, en tanto que Guadiana apunta sus baterías en contra del vocero presidencial Jesús Ramírez de lanzar ataques mediáticos para debilitar su propósito de ser candidato y favorecer a su contrincante Ricardo Mejía. * * * Por hoy es todo. Agradezco la lectura de estas líneas y, al mismo tiempo, solicito su permiso para ausentarme unos días de estas páginas para atender un problema que está afectando mi salud. Y, como siempre, le deseo ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

