Al menos 187 mil migrantes llegaron a vivir a Quintana Roo en sólo 5 años

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Esta cifra es más de la población de Cozumel y Carrillo Puerto

En este sexenio se permitió el paso libre de migrantes centroamericanos a México y se diseñó una política de asilo para quienes no podían llegar a los Estados Unidos en busca del sueño americano, no obstante, esto hizo que Quintana Roo reporte en la actualidad una alta tasa de migración interna, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (lnegi), entre 2015 y 2020 llegaron a vivir a la entidad caribeña por lo menos 187 mil personas.

Esta es una cifra muy importante, ya que representa más del total de los habitantes que puede haber en ocho municipios de la entidad, lo anterior, de acuerdo con el censo de población y vivienda más reciente que ha sido publicado.

El Inegi refiere que entre los años 2015 y 2020, aproximadamente 73 mil 106 personas dejaron Quintana Roo para ir a vivir a otro lugar; de cada 100 en ese total, 34 se fueron a vivir a Yucatán, 8 a Chiapas, 7 a Veracruz , 6 a la Ciudad de México y 6 a Tabasco. Y en contraparte, en ese mismo periodo llegaron a vivir en el estado 187 mil 683 personas; de cada 100, al menos 20 provienen de Tabasco, 16 de Chiapas, 15 de Veracruz, 9 de la Ciudad de México y 8 de Yucatán.

Esta cantidad es como la población de Cozumel y Carrillo Puerto

El reporte confirma que la cantidad de personas que migraron a Quintana Roo supera a la cantidad total de habitantes en municipios como Cozumel, donde hay 88 mil 626 personas; en Felipe Carrillo Puerto, hay 83 mil 990; en Isla Mujeres, 22 mil 686; asimismo, en José María Morelos, ha solo 39 mil 165; en Lázaro Cárdenas, hay un conteo de 29 mil 171; mientras que en Tulum, se tienen 46 mil 721; en Bacalar 1 mil 754 y finalmente, en Puerto Morelos, hay 26 mil 921 habitantes.

También se informó que durante 2020 salieron del estado 5 mil 535 personas para vivir en otro país, de las cuales, 52% se dirigió a los Estados Unidos de Norteamérica.

El mismo informe del Inegi indica que el 42 por ciento de las personas que llegaron a Quintana Roo lo hicieron para buscar un trabajo que les permita mejores condiciones de vida, de las que tenían en sus lugares de origen, mientras que el 30 por ciento lo hicieron para reencontrarse con sus familia; otro 10.6 por ciento cambió de trabajo o mejores ofertas; mientras que, en menor grado llegan a estudiar, casarse, evitar inseguridad delictiva o violencia, deportación, desastres naturales, entre otros factores.

Gobierno federal otorgó asilo a migrantes

Hay que recordar que no hace mucho, el gobierno de México comenzó a brindar asilo a los migrantes que provenían de Haití y Centroamérica, quienes se dirigían hacia Estados Unidos; pero al no obtener el acceso se establecieron en México, donde algunos sí encontraron algunas oportunidades de trabajo.

No hay que olvidar que en días recientes la Guardia Nacional de Carreteras logró interceptar en la vía Felipe Carrillo Puerto-Tulum, un autobús de turismo que provenía de Chiapas y con destino la ciudad de Cancún, donde descubrieron que no eran turistas los que iban a bordo, sino un gran número de indocumentados centroamericanos, quienes argumentaron que no tenían su situación en regla, pero que ya estaban en trámites, precisamente para obtener el asilo por parte del gobierno mexicano.

De tal manera que fueron llevados al Centro Regional del Instituto Nacional de Migración en Chetumal, donde se determinará si su proceso de regularización en el país puede continuar o no, pues de no obtener el aval del gobierno para quedarse, serían deportados a sus respectivos países de origen.

Muchos de los migrantes afirmaron que les gustaría quedarse en Quintana Roo, donde aseguran que los empleos derivados del turismo son muy atractivos, sobre todo en destinos como Cancún y la Riviera Maya, donde cabe mencionar, recientemente se sufrió de un déficit de trabajadores, que aún se está resolviendo.

En este contexto, son miles de personas las que llegan a vivir a Quintana Roo en busca de mejores oportunidades y no todos provenientes de Centroamérica, sino que muchos de ellos también desde otros estados de la república, como Chiapas, Campeche, Puebla, Ciudad de México, Veracruz, entre otros.

Yucatecos vienen en busca de empleo

De tal manera que durante la etapa de recuperación económica post pandemia, uno de los fenómenos que más ha incrementado es el de la migración, pues al perder sus empleos y enfrentar una seria crisis financiera, muchos prefieren salir de sus lugares de origen en busca de mejores oportunidades.

El mismo Inegi refiere que entre 2015 y 2020 salieron de Yucatán 33 mil 474 personas para radicar en otra entidad, siendo Quintana Roo uno de los principales estados que reciben a quienes buscan trabajo, pues de cada 100 yucatecos, 46 llegaron a la entidad caribeña; nueve a Campeche; siete a la Ciudad de México; cinco al Estado de México y cuatro a Tabasco.

Uno de los municipios que más envía gente a Quintana Roo, en especial a jóvenes, es Acanceh, esto de acuerdo con el mismo estudio elaborado por el Inegi, donde se enfatiza que aquellos entre los 17 y 25 años son los que más salen de sus hogares hacia otros estados.

Algunos padres de familia refieren que el principal motivo por el que los jóvenes emigran hacia lugares como Playa del Carmen o Cancún es por la falta de oportunidades en sus ciudades de origen, tanto en la localidad de Acanceh como en la ciudad de Mérida.

No obstante, no todos logran su cometido, pues al llegar a Quintana Roo algunos no encuentran opciones a su modo y terminan por regresar a sus lugares de origen, asimismo, muchos denuncian que son víctimas de la delincuencia, quienes les despojan de sus pertenencias y complican aún más su situación.

De acuerdo con la información del instituto, Cancún, Playa del Carmen, Tulum son los lugares, donde la gran mayoría de los jóvenes de las comunidades rurales del oriente del Estado de Yucatán buscan empleo en el ramo de la construcción o turístico.

Disminuye la percepción de inseguridad entre cancunenses

A decir, de los datos recabados en la Encuesta de Seguridad Pública Urbana, durante el tercer trimestre de 2022, la percepción de inseguridad en Cancún se fue a la baja, yendo de 82.6 por ciento de los ciudadanos con esta opinión en su ciudad en junio pasado, a sólo 77.5 por ciento para septiembre, lo que representa una disminución de 5.1 puntos porcentuales entre uno y otro periodo.

La encuesta destaca que los principales puntos donde la ciudadanía se siente insegura fueron en bancos, cajeros automáticos y sus zonas aledañas, además de en la vía pública y transporte público, sobre todo entrada la tarde noche, cuando la delincuencia aprovecha que las calles están más vacías y la oscuridad para cometer sus fechorías.

En contraparte al caso de Cancún, en la ciudad de Chetumal se reporta un ligero aumento en la percepción de inseguridad por parte de sus habitantes, pasando de 59.6 por ciento a 60.5 por ciento, que si bien, no es una cifra exorbitante, si debe ser un llamado de atención para reforzar la seguridad en este destino.

Escríbame a mi mail: montanezaguilar@gmail.com