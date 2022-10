Ejército y la polarización

Ángel Soriano

El cuestionamiento al general secretario Luis Cresencio Sandoval González por su desacato al emplazamiento de los diputados a informar sobre el hackeo de los archivos de la Sedena, ha contribuido a polarizar más a la sociedad y a sus instituciones y a meter a las fuerzas armadas en la división política, que tiende a profundizarse en la puja electoral en marcha.

Así lo considera al afamado abogado Diego Fernández de Cevallos al señalar que Sandoval dejó de comportarse como militar para incorporarse a las filas partidistas que promueven la IV-Transformación, dejando de lado la actividad apartidista de las FA y, al igual que al asumir tareas de policía, se verá inmiscuido -como ya está-, en acciones de corrupción.

Sería lamentable que ello ocurriera. El Ejército -incluyendo Marina y la GN-, son la única fuerza organizada en el país, que cubre la totalidad del territorio nacional, que cuenta con disciplina, armamento y todo tipo de recursos financieros, tecnológicos, infraestructura y demás como para paralizar, lo mismo que para avanzar, en el país.

Ello es un riesgo porque al entrar en el terreno político, la lucha es diferente a la lucha armada o a la lucha civilizada por el poder; los instrumentos y los mecanismos que utilizan los contendientes son igual de letales que las armas y la destrucción del adversario es también dramática. No es conveniente para el país profundizar más la división en marcha.

Se incorpora Claudia Ruiz Massieu

Dentro del PRI, además del gobernador Alejandro Murat y “Alito” Moreno, las destacadas priistas Beatriz Paredes Rangel y Claudia Ruiz Massieu han anunciado que buscarán la candidatura presidencial para 2024, lo que hacer ampliar el abanico de aspirantes con una oferta única en los tiempos contemporáneos de la sucesión presidencial. Sin duda, que el medio centenar de candidatos contribuirá al fortalecimiento democrático del país y a alejar cualquier riesgo de continuidad en el poder…Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, consideró extraño que no haya diálogo entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, pues ha pesar de su insistencia, no ha logrado ser recibido por el Presidente de la República. Indicó que insistirá en su propósito… Seguramente la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, se integrará también a la amplia cartera de aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pues de otra manera no se explica la profusa difusión de su imagen con el pretexto de su primer informe de gobierno… De diversas formas los oaxaqueños tratan de llamar la atención y de contribuir a resolver el problema de la basura en la ciudad capital. Vecinos del Infonavit formaron barricadas en las calles adyacentes con bolsas de basura, otra ciudadana dijo que ofreció la donación de un terreno para relleno sanitario y otros científicos más afirman que se han acercado al edil Francisco Martínez Neri a ofrecer soluciones, pero se han topado con pared… Como estaba anunciado, el gobierno federal en pleno acudió a Ciudad Victoria a dar un espaldarazo al gobernador Américo Villarreal, de Tamaulipas, estado donde hace décadas predomina la delincuencia de todos los niveles…Y también el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se sumó a las airadas protestas de los gobernadores ante la arremetida del titular de la Segob, Adán Augusto López, en el sentido de que descuidan la seguridad de las entidades que gobiernan. Dijo que hay ocho estados gobernados por morenistas en los cuales hay más violencia que en Jalisco. Y habrá que destacar que la competencia no es qué estado es más violento, sino quien encuentra la solución para el retorno de la tranquilidad en el país.

