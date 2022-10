“Águila y Jaguar: Los guerreros legendarios” retoma mitos de la mitología maya y azteca

No te pierdas una aventura extraordinaria

La cinta ha sido animada en 2D Y 3D, ya se encuentra en cartelera

Cuenta con las voces de Roberto Palazuelos, Franco Escamilla, José Eduardo Derbez, Edgar Vivar, entre otros

“Águila y Jaguar: Los guerreros legendarios” es una película animada que se sitúa en un futuro, donde apenas queda agua, por lo que dos jóvenes viajan al presente para evitar que un malvado empresario, conocedor de los mitos prehispánicos, controle el poder del dios del agua y aboque a la humanidad al terrible mundo del que provienen.

Mike R. Ortiz es el Director y Productor de la película, quien en entrevista para DIARIO IMAGEN, contó “es una cinta hecha en 2D y 3D que busca promover el cuidado del agua y retomar algunos mitos más importantes de la mitología maya y azteca. Ya está en cartelera y estamos muy contentos de que la gente la pueda ver, es una película familiar, apta para todos, no por ser animada es solo para niños, porque promueve valores que todos debemos retomar”.

Cabe destacar que, esta es la primera entrega de lo que será una trilogía, “empezamos a partir de un punto apocalíptico en la Ciudad de México, al que llegamos por no cuidar el medio ambiente, solo hay dos sobrevivientes, quienes viajan en el tiempo a través del calendario azteca y llegan a la época presente, tratando de advertir a la gente que cuidemos las cosas, pero el agua está a cargo de un monopolio. Hay acción, artes marciales, fantasía, estos viajeros se unen a un grupo de héroes que les van a encantar”.

Reconoce que tuvo que leer muchísimo, “vimos documentales sobre la cultura maya y hacemos referencias oficiales, damos datos, no obstante, para nada es una película educativa de cómo es la historia, de hecho, no toma lugar en esa época. Es en la era moderna, tecnológica y digital con referencias que nos llevan a la fantasía, y no es la tarea ser educativos, hablamos de amor, de interés por la naturaleza y que se interesen por ir al museo, para conocer lugares que si son educativos”.

Muy en particular aquí el reto, dijo “era proponer un estilo visual artístico que no se hubiera hecho antes en México, que se viera bonito e innovador, con nivel audiovisual para salir a competir internacionalmente, que no se quede en México y que la gente en otras geografías pueda ver nuestra cultura, nuestra fantasía”.

Sobre Roberto Palazuelos, Franco Escamilla, José Eduardo Derbez, Edgar Vivar, Lalo España, Raúl Aldana, Juan Carlos Tinoco, Yurem Rojas, Daniela Basso, Romina Marroquín y Javier Lacroix, actores que dan voz a los personajes de la historia, dijo “Todos se portaron muy receptivos, abiertos y apasionados con el proyecto, nos acercamos por un análisis detallado del personaje, quizá no son nombres mediáticos, pero hay monstruos del doblaje, analizamos la personalidad, los rasgos, lo que queríamos para cada personaje”.

La cinta se encuentra en salas de cine nacionales con 600 copias “Cuando una película sale a cine, su ruta natural si puede ser que después llegue a alguna plataforma televisión de paga o abierta, sin duda, es necesario, pero esperamos que la gente viva la experiencia de ir a vernos al cine. Es una experiencia diferente, más completa” dijo.

Se prevé que la segunda y tercera entrega de esta historia salgan con dos o tres años de diferencia entre una y otra “La animación es artesanal y requiere un proceso mucho más grande, la dinámica de desarrollo es más larga” concluyó.