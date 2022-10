Violencia y política

Desde el portal

Ángel Soriano

La ejecución del zacatecano avecindado en Jalisco, Salvador Llamas Urbina, atizó la división al interior de Morena y se usa como bandera política de adversarios de la IV-T que relacionan el narcotráfico con el partido en el poder, sobre todo en un escenario como es la entidad que gobierna el emecista Enrique Alfaro, aspirante presidencial.

Pero más allá de las disputas políticas, lo que enciende las alarmas es la precisión en la ejecución de los enemigos políticos de los grupos delincuenciales de cuello blanco, pues Llamas no es el primero en ser abatido de la misma manera, ya ocurrió en el mismo paradisiaco lugar, el del ex gobernador Sandoval

Lo curioso es que autoridades y delincuentes actúan con el mismo patrón: Llegar al lugar de los hechos, colocan cintas amarillas, realizan intensos patrullajes y cercan la zona al mismo tiempo que ofrecen que se esclarecerán los hechos y que no habrá impunidad. Antes, nadie se da cuenta de nada, ni de los vehículos armados que circulan libremente en la zona.

Si bien la ejecución de Llamas Urbina llama a la reflexión sobre el cómo los partidos son utilizados por grupos de poder, se deben estar establecer los filtros para evitarlo e impedir que estos instrumentos civilizados para llegar al poder, no sean utilizados para beneficiar a grupos que actúan al margen de la Ley porque, entonces sí, estamos en manos de la delincuencia.

TURBULENCIAS

Arrecian los ataques a Monreal

Aunque la gobernadora campechana Layda Sansores dio marcha atrás en su intento de cobrar nueva víctima -ahora con el senador Ricardo Monreal-, a través de su gustado programa televisivo “Martes del jaguar”, lo cierto es que el amedrentamiento al zacatecano cala en lo más profundo, no sólo a él como presidente de la Jucopo, sino de quienes no se sujeten a las reglas del juego en la sucesión presidencial de 2024… En Oaxaca se debe llamar a juicio político a los ex presidentes municipales por omisión y negligencia, pues el problema de la falta de recolección de basura porque no hay donde arrojarla, tiene más de dos décadas y ningún alcalde tomó las medidas preventivas necesarias. Todos dejaron pasar hasta que explotó e inundó la ciudad y la zona metropolitana que abarca 25 municipios. Se tiene que tomar una medida urgente para evitar el colapso como atractivo turístico… Pecan de ingenuos quienes ven o promueven a un militar en la presidencia de la República: La disciplina castrense la ha demostrado el mismo general secretario: tiene instrucciones de no hablar y no lo hace, el responsable de la política interna es el comandante supremo y así lo demuestra… Por lo demás, el titular de la Segob, Adán Augusto López Hernández, no da pie con bola por su carácter tabasqueño y propicia más división cuando su tarea es la de la unidad de las fuerzas políticas del país, pero habrá que creerle que los tabasqueños son más inteligentes para evitar la regionalización del país.. En su periplo por Guerrero y Morelos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que “tiene achaques” y que se toma un coctel de pastillas, pero se mantiene bien: Enfermito, enfermito, pero con fuerza para seguir adelante, al tiempo que reiteró que “hay mucha tela de dónde cortar” en cuanto a la sucesión presidencial, y quien sea designado por el partido y votado por el pueblo, garantiza la continuidad de la IV-Transformación en marcha…De ser considerado como secretario de Gobierno en la próxima administración, senador o de perdida diputado federal, el aguerrido líder Flavio Sosa Villavicencio finalmente quedó como regidor de Hacienda del municipio conurbado de San Bartolo Coyotepec, en donde recientemente encabezó un movimiento para sacar de las tierras de la comunidad a la empresa Gugar, al menos que pronto renuncie y se vaya a otro cargo al gobierno estatal.

