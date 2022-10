En San Lázaro, Morena y rémoras van por reforma electoral de López Obrador

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Ante riesgos que vive democracia, urge multiplicar y fortalecer órganos electorales: Córdova

A propósito de que en la Cámara de Diputados, andan más que afanosos —especialmente la mayoría morenista y rémoras que los acompañan— en sacar como acostumbran, sobre las rodillas, una reforma electoral, y si es la del presidente Andrés Manuel López Obrador sin quitarle ni una coma, mejor, aunque el coordinador del partido oficial, Ignacio Mier, ya anunció que será una “reforma electoral híbrida y mixta”, producto de lo que recojan y sistematicen 21 diputados, de las muchas propuestas que se han hecho.

Por lo anterior, conviene revisar lo que ocurre en el Instituto Nacional Electoral, (INE). Al impartir la Conferencia: “La legitimidad de los tribunales y los órganos garantes de una democracia”, que se llevó a cabo en la Escuela Judicial Electoral, el consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova advirtió que ante los riesgos que enfrenta la democracia, es fundamental fortalecer y multiplicar los órganos electorales como garantes tanto de la protección de los derechos, como para la recreación de la democracia.

Muchas son las voces que han alertado sobre los riesgos que vive la democracia en esta errada y llamada Cuarta Transformación. En este espacio, en anterior entrega, se ha consignado que lo que en el fondo quiere el inquilino de Palacio Nacional, es conformar un Instituto Morenista Electoral, es decir, un órgano totalmente a modo de sus intereses y por eso mismo, no se debe soslayar lo señalado por el doctor Córdova en el sentido de que: “Nunca como en los últimos 30 años se habían encontrado tantos mecanismos de protección y garantía nacional y supranacional de los derechos y, paradójicamente, estamos viviendo riesgos tanto para la protección y garantía de los derechos como para la recreación de la democracia y sus propias garantías institucionales y procedimentales”.

La consigna de defender al INE no es una ocurrencia como las que a diario salen de Palacio Nacional, y ésta vale también para seguir muy de cerca el papel que la oposición desempeñará en esta importante discusión que la bancada del partido oficial quiere sacar adelante para ya.

Esto, porque por ejemplo, el coordinador de la bancada panista en San Lázaro, Jorge Romero, ve amplias posibilidades de que la alianza Va por México se reconstruya, aunque sea con otro nombre y el ejemplo más palpable sería el Estado de México que tendrá elecciones el año entrante, pero tendrán que estar muy atentos para adelantarse a la estrategia que tenga contemplada el presidente para sacar adelante su reforma electoral. De entrada, el bloque opositor en la Cámara baja, se ha comprometido a votar en contra de todo aquello que pueda atentar contra el INE, y si nos remitimos a la iniciativa presidencial sobre el tema, sería todo, así que a ver si no se viene otra confrontación. O bien como lo apuntó Lorenzo Córdova en su conferencia: “Advertir los riesgos o malos tiempos que tiene la democracia, no son para abandonarlos en una lógica de fatalismo, sino para tomar las riendas y evitar que estos degeneren en una erosión”.

El doctor Córdova Vianello destacó que los órganos electorales gozan de confianza ciudadana y “tenemos legitimidad pero no podemos dormirnos en nuestros laureles, tenemos confianza pública pero no podemos asumir que este contexto adverso no está presente”, por lo que subrayó la importancia de “si queremos seguir viviendo en democracia, (son indispensables) los mecanismos de control, de pesos y contrapesos”. De esto, sin duda, deberían de tomar nota en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Municiones

*** Era de esperarse que esta errada y llamada Cuarta Transformación exonerara a Pío López Obrador y es total mentira que el Presidente se haya deslindado en su gustadísimo “stand-up” mañanero a la voz que él no tuvo nada que ver en esa decisión. Pues sólo que le crean sus ciegos y leales seguidores que quien es ya el “hermano incómodo” de López Obrador sea impío. Por eso, no deberían extrañarse los senadores y senadoras del PAN, pues si el inquilino de Palacio Nacional no tiene reparo alguno en defender a los miembros de su gabinete como por ejemplo, al director de la Comisión Federal de Electricidad, (CFE), Manuel Bartlett, pues con la familia, la defensa es vehemente. De cualquier manera, la senadora Xóchitl Gálvez seguirá presentando pruebas en contra de Pío López Obrador. La legisladora albiazul dijo concretamente: “El que le debe una explicación a los mexicanos es el Presidente de la República, aunque hoy tiene controlada la justicia. Realmente creo que el Presidente se ha apoderado del Poder Judicial: Quien presionó a los jueces es él para exonerar a su hermano, porque claro que es un delito”. No es que la senadora Xóchitl Gálvez haya descubierto el “hilo negro”, de pasada, la aludida legisladora quiere estar en los reflectores para cumplir su anhelo de ser candidata del PAN al gobierno de la Ciudad de México y por eso también, ya se alejó de las amistades que tenía en Morena. ¡Qué tal!

*** Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la flamante jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sonríe, porque logró -según ella-, poner contra las cuerdas al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Avila, valiéndose de su muy querida amiga, Layda Sansores. Por eso, con absoluto cinismo o, ¿de qué otra forma se le podría llamar?, niega ser la artífice de la campaña sucia instrumentada en contra del legislador zacatecano. “Nosotros no hacemos campañas sucias ni negras contra nadie, nosotros hemos sido víctimas de eso, cómo vamos a hacer nosotros eso”, dice con voz de sufrida la funcionaria capitalina, pero lo cierto es que para nadie es desconocido que “la mano que mece la cuna”, es decir, la de la señora Sheinbaum, también ha estado detrás de aquel famoso mitin que Morena llevó a cabo en Toluca, donde el senador Monreal Avila no fue invitado. Luego, en el mitin de Coahuila, ya fue requerido el coordinador morenista en la Cámara alta y Sheinbaum Pardo nunca quitó su larguísima cara de pocos amigos e incluso, cuando Ricardo Monreal hizo uso de la palabra, la funcionaria capitalina no dejó de negar con la cabeza y ni de lejos quiso colocarse cerca del político zacatecano para la foto, entonces, ahora que no se haga la víctima.

*** Ahora bien, respecto a la gobernadora Layda Sansores, a lo mejor tendría más de un motivo para preocuparse porque si ayer fue el “Martes del jaguar”, pues hoy será el “Miércoles del León”, que correrá a cargo de Alejandro Rojas Díaz-Durán, suplente del senador Monreal y ¡vaya! que la gobernadora campechana tiene “trapitos al sol” que le saquen, con todo y que el presidente López Obrador sostiene que la quiere muchísimo por luchona. Y por cierto, los llamado que hiciera el dirigente de Morena, Mario Martín Delgado, ni quien un lazo le eche.

