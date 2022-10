Arrecian los ataques

Desde el portal

Ángel Soriano

La gobernadora Layda Sansores había reculado en su intención de revelar acciones comprometedoras del senador Ricardo Monreal, pero después dijo que siempre sí, luego de que el presidente de la Jucopo del Senado de la República indicara que se trata de una guerra sucia en su contra y que propicia la división de Morena.

Adelantó Monreal que siempre ha sido espiado e investigado por gobiernos opositores, como es el caso del PRI y PAN cuando estuvieron en el poder, pero nunca en su mismo partido, lo cual considera incongruente y perjudicial para la unidad de la IV-Transformación que puede dar lugar a una derrota en los comicios de 2024.

Lejos de tomar el pronunciamiento del zacatecano como una reflexión, la aguerrida gobernadora -por quien el presidente López Obrador ha expresado su respeto y reconocimiento como luchadora social, al igual que por Monreal-, lo tomó como una provocación y dio marcha atrás en su amenaza e indicó que sí cumpliría.

Desde luego que todo esto forma parte de los ataques normales entre los contendientes por la silla presidencial y se puede decir que son clásicos en política, pero como lo señala el senador Monreal, pero no dentro del mismo partido; la lucha es ya abierta y contundente y en la misma participa la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, dice el mismo Monreal.

TURBULENCIAS

Van contra gente de Aispuro

En Durango se inició la cacería de funcionarios de la administración de José Rosas Aispuro y trascendió que había sido detenido en Tijuana el ex secretario de Finanzas, Jesús Arturo Díaz Medina (a) “El Totoy” y media docena más de colaboradores de la pasada administración se les integran carpetas de investigación y se embargan sus propiedades… Durante el foro sobre cambio climático realizado en el Senado bajo la presidencia de Raúl Bolaños Cacho Cué, la senadora priista Beatriz Paredes Rangel denunció que 2,500 hectáreas de selva húmeda y seca serán arrasadas por el Tren Maya, en tanto que tres cuartas partes de la selva Lacandona sufren iguales consecuencias…Oaxaca está ubicada en un lugar estratégico que lo pone a la puerta del desarrollo de la región sur sureste dijo ante directivos de la Canaco-CDMX el gobernador Alejandro Murat, quien habló de las bondades de su administración que termine e indicó que, de acuerdo a cifras del Inegi, disminuye la pobreza, hay un crecimiento del 6% y es la octava entidad más segura del país… Los funcionarios de la IV-T están atareados enfrentándose a adversarios reales o supuestos y no dejan títere con cabeza. Así lo indica la comparecencia del director de Pemex, Octavio Romero, en el Senado de la República donde respondió al mismo nivel de sus críticos que lo cuestionaron sobre el manejo de la principal empresa del Estado. Y como lo ha señalado el mismo presidente López Obrador, la adquisición de una refinería en Texas ha sido buen negocio porque se compró cuando todos le apostaban al final de la era del petróleo y la llegada de los autos eléctricos, pronóstico que no se concreta y las energías actuales no han sido desplazadas. México tiene el precio más bajo en gasolinas que en los Estados Unidos y eso ha permitido contener la inflación que padecen diversas regiones del mundo, aseguró… Se verá hasta dónde tiene línea la gobernadora campechana Layda Sansores y sus amenazas de dar a conocer hechos de interés del senador Ricardo Monreal que, todo parece indicar, será el sustituto de “Alito” Moreno, que fue doblado en sus aspiraciones de ser candidato presidencial y de asumir una postura crítica hacia el actual sistema gobernante.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista