Los presidenciables independientes

Punto por punto

Augusto Corro

Al margen de los partidos políticos, se encuentran un sinnúmero de aspirantes para competir como candidatos presidenciales independientes.

Ya en el sexenio pasado se apuntaron el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez (a) El Bronco; y Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Ambos debutaron para hacer un triste papel. Los electores no los tomaron en cuenta. Para el 2024 podría repetirse la historia. Con la diferencia de que ahora, el ex mandatario neoleonés se encuentra en la cárcel. Y es posible que la ex primera dama intente repetir su aventura.

En las organizaciones políticas ya empezaron a definirse las candidaturas presidenciales. Por ejemplo, en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ya destaparon hasta cinco “corcholatas”. En la oposición se empezaron a manejar nombres de posibles aspirantes. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ya hasta organizó su primera pasarela política.

En Acción Nacional (PAN) sus personajes políticos cada vez más asoman la cabeza para que los tomen en cuenta para la candidatura. En este renglón, los gobernadores blanquiazules van en la delantera.

Oposición débil

En las líneas de los opositores no aparece el precandidato que convocara a la unidad ni con partido o sin partido.

En la lucha únicamente se identifica a aquellos que protagonizan escándalos en los partidos o en el Congreso de la Unión. En las organizaciones políticas la caballada está flaca. Tal es el caso de Acción Nacional con su ex candidato Ricardo Anaya.

El mencionado panista quiere repetir como aspirante a la silla presidencial, pero se encuentra en condición de prófugo de la justicia.

En el PRI se realizó la primera pasarela sin nada que aplaudir o reconocer. Quizás de lo que se trató fue de confirmar el espíritu de los “dinosaurios”, que no quieren retirarse de la política. En el Partido de la Revolución Democrática (PRD) también la situación está como para llorar, como se dice coloquialmente.

Ante la falta de un candidato que incremente el número de seguidores, los perredistas optan por manejar perfiles de políticos “quemados”.

¿A quién se le ocurrió darle el juego político al ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo? Este ex mandatario, según se informó, también tiene cuentas pendientes con la justicia. Los seis años en el poder fueron un desastre.

El partido Movimiento Ciudadano (MC)

Uno de los partidos que da campanazos es Movimiento Ciudadano, propiedad de Dante Delgado. Ilusionado por algunos triunfos, MC procurará participar sólo en las contiendas electorales.

Con dos gubernaturas ganadas (Jalisco y Nuevo León), los emecistas se sienten como los grandes campeones.

Aunque Jalisco se encuentra entre los principales estados de México más violentos, con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a la cabeza de la delincuencia organizada. En Nuevo León, el mandatario Samuel García, con su singular estilo de gobernar es objeto de críticas y burlas. Trascendió que el MC promoverá la candidatura presidencial de Luis Donaldo Colosio Riojas, actual alcalde de Monterrey. El mencionado presidente municipal es hijo de Luis Donaldo Colosio, quien fuera candidato priista presidencial, asesinado en Lomas Taurinas.

Otros aspirantes

Conforme se aproxime 2024, en el escenario político aparecerán nuevos aspirantes independientes a la candidatura presidencial.

Aquellos políticos que fueron rechazados en sus propios partidos posiblemente traten de estar en la contienda electoral, apoyados por sus seguidores.

Todo dependerá de la disciplina partidista. El MC podría aprovechar la situación para obtener a un aspirante presidencial. En las listas de los precandidatos presidenciales todavía no aparecen los o las representantes de las diferentes agrupaciones, como las feministas, defensores de los derechos humanos, activistas, etc.

El ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, confirmó, en días pasados, su intención de participar en la contienda electoral presidencial, con una candidatura independiente.

Al ex mandatario, ex priista, se le olvidó que enfrenta una denuncia ante la Corte Penal Internacional por su papel de represor contra los maestros, en el conflicto magisterial oaxaqueño.

El pasado conflictivo no le preocupa a Ruiz Ortiz y, con toda la desfachatez posible, ya se apuntó como candidato independiente presidencial.

¿Usted qué opina amable lector?

aco2742@hotmail.com