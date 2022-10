El último general

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

ROTUNDO, el presidente López Obrador negó la posibilidad de que en 2024 sea sustituido por un militar.

El tema tomó fuerza por las declaraciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien dejó abierta esa posibilidad de que un militar de alto grado pudiera competir por la candidatura presidencial.

Y es que, viendo la gran participación de las fuerzas armadas como solución para las grandes obras del sexenio, hay quienes tomaron en serio dicha posibilidad.

Los militares tienen a su cargo la construcción del Tren Maya, del aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y próximamente contará con una línea área, además de que altos mandos se encuentran encabezando los aeropuertos, las aduanas y otros sectores.

La ampliación del periodo en que los militares estarán en las calles en labores de seguridad motivó que algunos deslizaran la posibilidad de que las fuerzas armadas pudieran contar con su propio candidato.

Hay que destacar que durante 1952 se presentó, hasta ahora, la última participación de un general en un proceso electoral por la Presidencia de la República.

Fue el general Miguel Henríquez Guzmán, un veterano revolucionario que luchó al lado de Lázaro Cárdenas, el último militar en competir por el cargo de Ejecutivo federal.

El recuerdo de aquellos comicios asienta que fueron sumamente disputados, aunque las cifras no avalan lo mismo, ya que Adolfo Ruiz Cortines obtuvo más de dos millones de votos y el 75 por ciento de los sufragios emitidos, mientras al militar se le reconocieron por más de medio millón de votos y el 15 por ciento de los votos contados.

Pese a la amplia diferencia entre los dos principales aspirantes, las crónicas relatan denuncias sobre un eventual fraude electoral, en una elección en donde existió la represión y un número indeterminado de muertos durante un acto de protesta en la Alameda del Distrito Federal.

Las campañas fueron aderezadas por la presencia de los viejos revolucionarios en apoyo a su compañero de armas y nombres tan famosos como los de los generales Francisco J. Mújica, Antonio Ríos Zertuche, Luis Alamillo el zapatista Genovevo de la O, el agrarista Graciano Sánchez y Marcelino García Barragán (su hijo Javier formaba parte de las juventudes de apoyo a Henríquez Guzmán) y se hablaba del respaldo del general Lázaro Cárdenas, aunque nunca lo externó abiertamente.

En aquel entonces, las fuerzas armadas optaron por votar por el candidato presidencial priista y se abstuvieron de cualquier tipo de manifestación política.

Ahora que salta a la mesa de debates la posibilidad de que un militar pueda competir por la Presidencia de la República basta decir que los militares como los civiles tienen derecho de hacerlo, aunque tienen varias condicionantes contempladas en la Constitución, entre ellas la de no tener mando de tropa seis meses antes de la contienda.

Y es que dentro de las fuerzas armadas no solamente existe la tropa con instrucción militar, sino que también hay ingenieros, médicos, abogados y egresados de otro tipo de profesiones.

Veremos hasta dónde llega el debate sobre este tema.

La disputa de la gobernadora de Baja California, Mariana del Pilar Ávila no ceja en su empeño de denostar al gobierno que le antecedió de Jaime Bonilla y no repara en acusaciones ligeras que rápidamente son rechazadas por los jueces. El caso más reciente es el del ex secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, a quien se acusaba de publicar un decreto del Congreso local en su función de secretario de Gobernación, lo que mostró se encontraba dentro de sus facultades. La disputa de la gobernadora no para ahí, ya que otros participantes del gobierno de Jaime Bonilla no han corrido con la misma suerte… El tiro se encuentra abierto entre el senador Ricardo Monreal y la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, sobre el tema de que la segunda usa a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, como francotiradora en contra de sus adversarios, Layda cuenta con un sofisticado aparato de escuchas que comanda el fiscal del estado, Renato Sales Heredia.

