Mario Sandoval engalanará la gran Bohemia número 70

Con Mane de la Parra y Samo

La cita es el 29 de octubre a las 20:00 horas en El Cantoral

Las tradicionales bohemias organizadas en El Cantoral, están llegando a su edición numero 70, por lo que contarán con la presencia de tres grandes estrellas de la composición romántica, se trata de Mario Sandoval, Samo y Mane de la Parra, quienes estarán ofreciendo un concierto intimo en las inmediaciones de este recinto que se ha vuelto nicho de la buena música.

Sandoval, en entrevista para DIARIO IMAGEN, nos contó “me siento muy contento de que ya es mi segunda bohemia, la primera fue con Samo y Yahir hace cuatro o cinco años y nos la pasamos increíble, la verdad tenía muchas ganas de volver a hacer este concepto. Es un escenario que conozco desde que estaba en sus cimientos, es como si lo hubiera diseñado un compositor, por la gran calidad del sonido que puede albergar, por la capacidad de las personas que entran, es un escenario muy bonito y adecuado para este tipo de eventos”.

Destacó que le emociona tener a la gente tan cerca “Podemos ver a toda la gente muy cerca y nosotros les ofrecemos un sonido muy bonito, deseamos que nuestra música sea bien presentada y este lugar es el adecuado. Recuerdo que de la bohemia pasada surgió una gira con Samo que a la fecha la seguimos haciendo, por el éxito del concepto, nos fuimos a muchas plazas a presentarnos. Ahora se suma Mane, a quien conozco desde hace 20 años, por fin se nos hace estar en un escenario”.

Agregó que “Vamos a celebrar mi cumpleaños en esta fecha, sabemos que es el único fin de semana que la gente tiene para celebrar sus fiestas de Halloween, entonces si quieren venir disfrazados, pueden hacerlo y conviviremos con ustedes, haremos el concierto temprano, para que después de aquí puedan ir a sus festejos”.

Lamentó que serán pocas canciones de su repertorio “porque somos tres, ojalá pronto haga un show yo solo. Pero esto será una probadita de mi nuevo show, todo mundo dice que hay que incorporarse a la vanguardia, que hay que innovar, incluso, cambiar de género musical, pero para mi no es necesario ir a otro género para estar a la vanguardia, solo cambio los juguetes, las formas, por eso decidí hacer un show con una sola persona en el escenario, haciendo la guitarra, bajo, batería, todo lo hago yo, sin ayuda de nadie solo con tecnología”.

Y aclaró que al menos de su parte no será un show acústico “La forma original con guitarra o piano es maravilloso, pero cuando van vestidas también, es parte de las canciones, entonces en las mías hay pianos, guitarras, trompetas, que son parte de la esencia original, mi presentación no será tan acústico” dijo y no descartó hacer canciones en complicidad con Samo y Mane “Seguramente sucederá, la vez pasada no estaba paneado y salimos a cantar con Samo, y Mane es un gran amigo, lo respeto mucho, entonces seguramente lo vamos a intentar”.

Celebró que además de esta presentación ya tiene otras fechas “estoy presentando mi show nuevo y con este concepto facilitamos la vida a la producción y escenarios, porque es extremadamente móvil y fácil e contratar. Creo que es de las cosas más bonitas que he hecho, me enfoco más que en canciones nuevas, en el trabajo que ya conoce la gente, tengo más de 27 sencillos y la mayoría estuvieron en el top ten, tengo que defenderlos y sacarles provecho, porque están tatuadas en las generaciones, sé que no gozo de popularidad radial, pero si es mi mejor momento en conciertos, la gente quiere ver lo que fue parte de su vida en secundaria o prepa y ahí estuve yo”.

De tal manera que para este concepto le llevó dos años reversionar sus canciones para estar solo en el escenario.