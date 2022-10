Sentidos Opuestos arrancará sus festejos por 30 años de trayectoria

Únete a la fiesta el 4 de marzo del 2023 en el Pepsi center

Se unen a Bobo Producciones con quienes lanzan Eternamente tour

El dúo noventero Sentidos Opuestos, sigue unido, con muchas ganas de festejar estos 30 años de trayectoria, y lo harán con su Eternamente Tour, presentándose en el Pepsi Center de la Ciudad de México el 4 de marzo del 2023.

En esta ocasión de la mano de Bobo producciones, comenzarán el festejo de su gran trayectoria y Ari Borovoy personalmente les dio la bienvenida a la compañía en presencia de los medios de comunicación, ante quienes comentó “les doy oficialmente la bienvenida a Bobo Producciones, nos conocíamos de hace mucho tiempo y también hace mucho que queríamos trabajar juntos, afortunadamente estamos aquí reunidos, hoy 25 de octubre justo a 30 años de que iniciaron como Sentidos Opuestos y es un placer tenerlos aquí, en esta nueva etapa de trabajo”.

Acto seguido Ari les entregó como regalo sorpresa, un par de placas de celebración y además un merecido pastel, que emocionados partieron y compartieron con los presentes.

Llena de emoción Alessandra Rosaldo confesó que “no imaginaba estar aquí 30 años después, gracias Ari por sumarnos a la familia Bobo, estamos muy ilusionados, es un día muy especial para nosotros, gracias por creer en nosotros”. Mientras que Chacho Gaytán completó “es un placer estar aquí con una de las mejores cantantes de América Latina, mi compañera de trabajo, de la vida, y ahora trabajando también con Ari”.

Pareciera que el tiempo se fue de prisa y ahora les toca recordar sus comienzos a los artistas noventeros, “Sentidos Opuestos a sido mi primer gran sueño hecho realidad, que me ha llevado a muchos escenarios y seguimos coincidiendo y que no me deja de sorprender” expresó Alessandra Rosaldo. Mientras que Chacho Gaytán añade “hemos tenido mucho aprendizaje a lo largo del camino, queremos hacer cosas espectaculares en este festejo y en lo que viene”.

Sobre el tour Rosaldo agregó “Pueden esperar lo mejor porque siento que estamos en la mejor versión de ambos, los años y las experiencias nos hacen mejores artistas, vendrá disco y gira nuevos, con un concepto diferente, empezamos el 4 de marzo. En el espectáculo vamos a meter más canciones que no pertenecen a Sentidos Opuestos, pero con el estilo nuestro y una versión 2023, no solo visualmente, si no musicalmente, será buenísimo queremos que lo disfruten muchísimo”.

De modo que se dijo feliz, plena y preparada para el nuevo reto y lo que venga “me siento realizada y lo que queremos ofrecer a las nuevas generaciones son las experiencias, es increíble ver como las nuevas generaciones siguen cantando las canciones noventeras, es que es eso, la música no tiene caducidad”.

En cuanto a las metas que les faltan por cumplir Chacho Gaytán dijo “cuando cumples una meta, automáticamente empiezas a pensar en la que sigue y eso es lo que me gusta y como veo la vida, seguiremos con el festejo, con las nuevas canciones, la vida es de momentos y estoy en el mejor momento”.

Concluyeron aclarando que, aunque empiecen con esta gira no se bajarán del 90s Pop Tour, pues lo ven como un privilegio, y continuarán con las fechas ya agendadas para los conciertos.