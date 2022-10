Monreal va contra Layda, penal y constitucionalmente

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

“Me defenderé a fondo y hasta las últimas consecuencias”, afirmó.

Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena, presentará denuncia penal y actuará constitucionalmente contra Layda Sansores, gobernadora de Campeche, por intercepción telefónica ilegal y por hacerle acusaciones de traición partidaria y corrupción sin fundamento.

“A lo largo de mi vida política he afrontado calumnias, intrigas, infamias y me he enfrentado al poder económico y al poder político”, indicó.

Así, desde que decidió aspirar a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo, se han multiplicado las descalificaciones y los ataques, no sólo externos, sino internos en Morena.

Estas descalificaciones se han “promovido, patrocinado y tolerado desde las oficinas del aspirante y los aspirantes al mismo cargo. Algo lamentable”, subrayó para indicar que sobre todo estas descalificaciones han surgido desde el entorno de Claudia Sheinbaum.

El zacatecano reiteró que todo esto es consecuencia de una campaña anticipada que alteró todo.

“… y se reedita, y se recicla la guerra sucia en nuestra contra, porque se nos quiere eliminar a la mala, con dinero, legal o ilegal; y con estrategias burdas”.

Indicó que “cuando en una sociedad se viola la ley por la propia autoridad, sin ningún recato y sin ninguna consecuencia, el sistema de gobierno comienza a degenerarse, a deformarse en perjuicio de la sociedad y de la confianza del ciudadano…

“Creo que ha iniciado una ruta política de difícil retorno, que terminará como boomerang para quienes creen que la intriga, la falsedad han triunfado a partir de ayer”, comentó el senador.

El riesgo último es el de la pérdida de la elección presidencial para Morena, dijo.

“Además no se puede aplaudir, consentir o abrazar la ilegalidad; tampoco se puede tolerar que la Constitución se viole una y otra vez y se felicite a quien la viola”, afirmó en abierta crítica a que Claudia Sheinbaum alabó que Layda haya atacado a Monreal con audios editados e ilegales.

“Por eso, independientemente del contenido basura, falso y truqueado de las intervenciones privadas, ilegales de las conversaciones privadas, es inaceptable que nos acostumbremos a que se vulnera la ley a capricho del gobernante o de la gobernante y no sucede nada, no hay ninguna consecuencia. Sigue todo igual y se le aplaude.

“Como señalé, voy a actuar y ejercer mi derecho oportunamente, ante las instancias legales competentes. Y no voy a ceder, no voy a cejar hasta que se cumpla con la Constitución y la ley.

“Vamos a resistir, porque creo que México, nuestros hijos merecen una clase política más honorable, más escrupulosa, que respete la ley, que rinda cuentas, que genere confianza, que concilie”, concluyó.

Esto significa que Monreal va por la PGR y por el Congreso —¿buscará el zacatecano al menos moverle el tapete por la vía de la desaparición de poderes en el estado?—, si el senador prueba que Layda delinquió al difundir audios truqueados e ilegales en un programa de televisión lo podría hacer, y claro vía medios, en contra de la gobernadora campechana. La contienda es de dimensiones mayores.

AMLO va por la desaparición del INE

Las fuerzas oficialistas y sus aliados en San Lázaro, con el expriísta poblano Ignacio Mier a la cabeza, ¿junto con Alejandro “Alito” Moreno y sus 70 priístas?- van esta semana por la desaparición del INE, por bajar sustancialente el monto de recursos y por eliminar a diputados pluris.

El paraíso para el autoritarismo de Andrés Manuel López Obrador.

Eliminado todo eso, el tabasqueño tendría garantizada la permanencia de la 4T por al menos 4 sexenios.

Por eso, diputados de Morena van por un dictamen que desaparezca el INE y deje en su lugar al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas con sólo 7 consejeros en lugar de 11; que ganarán sueldo mínimo y que en lugar de 9 años estarán sólo 6 y que serán electos por la ciudadanía.

A su vez, el Tribunal Electoral absorberá a todos los tribunales locales la Cámara de Diputados quedaría con 300 legisladores, en lugar de 500, con la desaparición de plurinominales.

El Senado, a su vez, se reduciría de 128 a 96 senadores y los Congresos locales perderían entre 15 y 45 diputados.

Apenas, para empezar con la demolición de eso que se conoce como democracia mexicana.

vizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa