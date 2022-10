El Edomex, “la joya de la corona”

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

El Edomex y Coahuila son el último bastión del priismo; la otrora marea roja ha sido derrotada, en los últimos cuatro años, en todas las gubernaturas y dejó de ser el partido hegemónico del sistema político mexicano. Junto con los gobiernos estatales perdió Congresos y presidencias municipales. Pasó a ser la tercera fuerza electoral en muchas localidades e incluso, en otras, ocupa la cuarta posición. Las elecciones intermedias dieron un respiro al desahuciado tricolor, condenado a ser un apéndice de la 4T o extinguirse como partido.

Ante los yerros de su dirigente nacional, el instituto político fundado por Plutarco Elías Calles hace casi un siglo, atraviesa por su peor crisis, luego de gobernar a este país por más de 90 años. El espionaje telefónico de que fue objeto “Alito” -independientemente de ser un acto ilícito y del uso faccioso y delictivo que hace la gobernadora de esas conversaciones-, permitió el chantaje del político campechano y para evitar la cárcel, puso su partido o, mejor dicho, los votos de sus legisladores, a disposición del inquilino de Palacio Nacional.

La 4T va en busca de gobernar el Edomex -parece que el PRI retiene Coahuila-, “la joya de la corona”: un estado con el mayor padrón electoral del país, con gran economía, poderosas industrias y zonas de maquila. Sin ser Nuevo León, es de las entidades con mayor desarrollo y manejo de presupuestos. Por eso ya se lamen los bigotes los cuatroteístas, es una mina para desviar recursos a los programas clientelares del gobierno. Sin embargo, los escenarios no están muy definidos. La candidata de Morena, la moralmente descalificada profesora Delfina no levanta y pesa mucho su descrédito, a pesar de que es apoyada por el grupo Texcoco. El PRI guardó su as hasta el último momento y salió la favorita del gobernador, que no la del grupo Atlacomulco, cuyos afectos estaban con Ana Lidia Herrera. Por eso llamó la atención que se impusiera la más cercana a Del Mazo. Menos carismática que la legisladora Ana Lilia Herrera Anzaldo y sin tantas tablas en la política como la metepequense. La designación fue interpretada como una abdicación, entregar la plaza a la 4T antes de tiempo. Los “agoreros del desastre” hacen ya a don Alfredo como embajador de México en el Vaticano o en cualquier secretaría de Estado, compartiendo el mismo destino que los ex gobernadores de Sonora, Sinaloa y Quintana Roo, premiados por perder sus entidades.

La lectura parece fácil y tal vez sea más complicada. Ya no como grupo político monolítico, pero los ex gobernadores no entregarán tal fácilmente la entidad, y si bien aceptaron la decisión del mandatario, sumarán esfuerzos para retener la gubernatura, además de contar con el apoyo de los empresarios más importantes del Edomex, como son los españoles y los libaneses. Los industriales tampoco arriesgarán sus inversiones ante una candidata que es buena para la extorsión.

Aunque provoque la ira del presidente, Del Mazo está obligado a retener el estado, aunque sea con una candidata menor. El ex edil de Huixquilucan y diputado local, Enrique Vargas, dio muestra de disciplina y aceptó postergar su postulación para apoyar a la priista, y aunque sea a regañadientes Herrera Anzaldo se sumará a la campaña de su correligionaria, Alejandra Del Moral.

Mientras tanto, hay preocupación en la 4T porque no levanta la “delfina” del mandamás. Si no sube en las encuestas, seguramente la enfermarán y ungirán a uno de sus soportes, Higinio o Duarte.

No está fácil decir quién ganará. Por el bien de los mexiquenses más vale que el gobernador Del Mazo no haya —como los hicieron sus colegas—, entregado la plaza. Es mejor la dignidad que la abyección.