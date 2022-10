Ex presidentes, a cuentas

Son innumerables los cargos que el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza frecuentemente en contra de los ex presidentes y sus funcionarios y quienes, por la magnitud de los mismos y el saqueo de los bienes de los mexicanos, bien podrían ser llamados a juicio político para que digan los que a sus intereses convenga.

No sólo en la operación “Rápido y Furioso” que involucra al ex presidente Felipe Calderón y que permitió la entrada, legal o ilegal, de armas que han sido utilizadas por la delincuencia organizada y que es uno de los cargos que enfrentan sus jefes policiacos como Genaro García Luna, y que están documentados. Asimismo, se le atribuye al ex presidente Ernesto Zedillo el desmantelamiento de Ferrocarriles Nacionales, que no sólo eran o son un referente histórico, sino por lo que significó su pérdida, tanto en beneficio de las comunidades como en ganancias cuantiosas a los compradores y al principal vendedor.

Del ex presidente Fox se tienen documentados también abusos de poder por el uso del aparato administrativo para la entrega de los bienes de la nación a empresarios que financiaron su campaña, había compromisos políticos o asociación delictuosa o económica. Todo esto deberá aclararse para bien de la Nación y los enjuiciados.

TURBULENCIAS

Va Murat a Roma

La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), que representa a 205 empresas, inició el proceso para renovar su mesa directiva para el periodo 2022-2024, con dos planillas para la elección del próximo 7 de noviembre. Su actual presidente, el capitán Salvador López Contreras, llamó a los integrantes de ambas planillas a dar una lucha democrática, tomando en cuenta siempre la unidad de la asociación, la cual ha tenido un desarrollo extraordinario por lo que es reconocida por las autoridades gubernamentales del país. Participan la azul y negro integrado por Gabriel Bernal para presidente; Daniel Espinosa, vicepresidente; Iliana Rosell, secretaria general; Juvencio Lara, tesorero; Luis Miguel Dena y Jesús Cerón, vocales, así como la planilla roja y blanca, integrada por Marcos Castillo, presidente; Luis Barrañón, vicepresidente; Benjamín Barona, secretario general; Adrián Domínguez, Tesorero; Gustavo Espinosa y Octavio Vizcaino, vocales… En el Miércoles Cultural San Lázaro se presentó “Zarambeque, música veracruzana”, informó la directora de Bibliotecas y Archivo de la Cámara de Diputados, María Vázquez Valdez, y explicó que ese vocablo afro-árabe, significa “Danza de negros” y enfatiza las tres raíces musicales del son jarocho: africana, indígena y española, y fusiona sones tradicionales y composiciones originales, con arreglos propios, para honrar esta tradición musical de historia centenaria. Su fundador, Oscar Millán, dijo que la propuesta es el maridaje entre la música europea antigua (tanto italiana como española) y la que se hizo en Veracruz. “Es música del Atlántico, las danzas españolas que llegaron a Veracruz y se hicieron sones jarochos”… Cumplió el gobernador Alejandro Murat y su esposa Ivette Morán de entregar una bella imagen de la Virgen de Juquila, elaborada por artesanos oaxaqueños, al Papa Francisco y con ello se ganó a la feligresía que por miles y durante décadas inician interminable romería hacia la región de la costa, donde se le venera; Murat aparece siempre al lado de las costumbres y tradiciones oaxaqueñas. Con esta acción. el mandatario oaxaqueño sube sus bonos, en tanto que el resto de los aspirantes a la candidatura presidencial riñen de la peor manera e incluso hay ingenuos, como Chumel Torres, que caen en el garlito presidencial de someterlo y de convertirlo de feroz crítico a uno más de los miles (millones dice el tabasqueño), de sus seguidores.

