Adán, soberbio. Todo se le resbala

Espacio Electoral

Eleazar Flores

Por tratarse del (i)rresponsable de la seguridad interior del país, no sólo los medios, también los observadores políticos le dan seguimiento al comportamiento político y declarativo del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a quien le han detectado desdecirse fácilmente.

El último botón de muestra fue su irresponsable declaración en contra del ex presidente Felipe Calderón, de quien dijo que hay una investigación internacional en su contra. De inmediato el zurdo michoacano contestó al tabasqueño 2 (el 1 es AMLO), que mentía.

Ante la inmediata aclaración, el titular de Segob tuvo que aclarar y como siempre sucede, casi dice que le inventaron el dicho, pero ante tanta evidencia, quiso recomponer acudiendo al famoso “Rápido y furioso”. Lo cierto es que el tímido Adán Augusto -ese era su comportamiento recién designado secretario de Gobernación-, ha cambiado desde que lo “corcholatizaron”.

También amplió su juicio diciendo que Calderón Hinojosa podría llegar a ser denunciado por delitos de lesa humanidad. Total que ratifica su persecución, como el dueño del púlpito mañanero lo hace casi todos los días.

Ahí no para el “inteligente” Adán Augusto, sigue con la espada desenvainada en contra de gobernadores de otros partidos ajenos a Morena, no obstante que sus entidades, que si bien no son un paraíso, los índices de violencia e inseguridad son menores a entidades donde la divisa guinda (des)gobierna.

Los ataques del que despacha en Bucareli, pero peregrina por todo el país para posicionarse como “corcholata”, la encabezan los gobernadores del partido Movimiento Ciudadano, concretamente Samuel García de Nuevo León y Enrique Alfaro Ramírez de Jalisco, y cuyo periodo gubernamental concluye también en 2024, igual que ya saben quién.

Los ataques de Adán Augusto son superiores a mandatarios de otras entidades, donde por desgracia “chorrea” sangre como Zacatecas, Michoacán y Guerrero, tierra originaria del poeta de la canción Joan Sebastian, en cuya tierra nativa murieron decenas de personas hace dos meses y es hora que nadie sabe nada acerca del hecho.

En los estados visitados Adán Augusto ha externado críticas a los gobiernos locales -pocos en Michoacán-, no así en el Estado de México donde tanto en el recinto legislativo como en palacio de gobierno se registraron elogios mutuos Adán-Alfredo y viceversa, ignorándose el motivo de tanta cortesía por parte del tabasqueño hacia el mexiquense. ¿Lo sabe usted?.

UN AÑO-. Para los impacientes —como los hubo en el Edomex hasta que se les dijo que enero es la fecha—, les diré que habrá candidato-a presidencial de Morena hasta septiembre próximo, claro que “quemados” saldrán muchos como de hecho ya los hay.

Las “consultas” morenistas serán sólo distractores como los desfiles de la oposición.

